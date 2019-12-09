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Понедельник, 09.12.2019
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Удивительные кухни мира: как завтракают в разных странах (Фото)

Смотрите фото (21)
Удивительные кухни мира: как завтракают в разных странах (Фото)
09:58 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости путешествия:Перед Вами 20 национальных завтраков со всего света.

  • 1

    Английский завтрак. Бобы, сосиски, бекон, яйца, грибы, тосты и чашка чая.

  • 2

    Иранский завтрак. Нан со сливочным маслом и джемом. Если легкого завтрака недостаточно, иранцы едят халим. Халим — это смесь из пшеницы, корицы, сливочного масла и сахара, приготовленная с рубленым мясом в больших горшках. Его можно есть как холодным, так и горячим. Здесь также можно увидеть иранскую версию омлета.

  • 3

    Филиппинский завтрак. Местные фрукты, например манго, а также рис и маленькие сосиски. Поджаренные с солью и зубчиками чеснока, они называются синангаг. Затем их смешивают с яйцами, мясом и фасолью.

  • 4

    Шотландский завтрак. Бараний рубец с яичницей и квадратная колбаса Лорна.

  • 5

    Немецкий завтрак. Сосиски, местные сыры и свежевыпеченный хлеб. Все это запить крепким кофе.

  • 6

    Завтрак по-французски. Круассаны — простые или с миндалем, сливочным маслом, шоколадом или сливками.

  • 7

    Швеция. Шведские блины, известные как паннкакор, которые похожи на обычные блинчики, но со сладкой фруктовой начинкой.

  • 8

    Польский завтрак. Яичница-болтунья с ломтиками колбасы и двумя картофельными оладьями.

  • 9

    Турецкий завтрак. Несколько разновидностей сыра, сливочное масло, оливки, яйца, помидоры, огурцы, джем, мед и приправленное специями мясо.

  • 10

    Австралийский завтрак. Паста веджимайт, намазанная на тост.

  • 11

    Япония. Тофу с рыбой и рисом, смоченным в соевом соусе.

  • 12

    Тайский завтрак. Пряная рыба с мятой и сладко-пряной свининой.

  • 13

    Египетский завтрак. Блюдо под названием «Мадамас» из фасоли, нута, чеснока и лимона. На фото это блюдо приправлено оливковым маслом, кайенским перцем, соусом тахини и подается с яйцами и зеленью.

  • 14

    Колумбия. В Кундинамарке это блюдо, чангуа, очень популярно. Его делают из молока, лука-порея и сыра.

  • 15

    Индия. Индийский тофу, чечевица, овощные сосиски, банановые тосты с перцем и жареным картофелем с розмарином.

  • 16

    Мексиканский завтрак. Говядина, чилекилес и другие продукты. Начос, сыр и фасоль — часть завтрака, который всегда богато приправлен специями.

  • 17

    Гана. Блюдо под названием ваакие. Обычно это рис, приготовленный с бобами.

  • 18

    Американский завтрак. Домашние оладьи с беконом, сиропом и черникой.

  • 19

    Ирландский завтрак — после того как опробованы английский и шотландский завтраки, пришло время подкрепиться по-ирландски. Помимо прочего, вас ждет белый пудинг и хлеб из пресного теста с содой.

  • 20

    Завтрак на Аляске — оленина и яичница на увесистом блине.

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Германия, Англия, Египет, Индия, Турция, Франция, Таиланд, Польша, Колумбия, Швеция, Иран, Австралия, Филиппины, Мексика, Америка, Ирландия, Шотландия, Гана, Кухня, Аляска, Блюдо, Кухни мира.
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