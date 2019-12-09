Удивительные кухни мира: как завтракают в разных странах (Фото)

Английский завтрак. Бобы, сосиски, бекон, яйца, грибы, тосты и чашка чая.
Иранский завтрак. Нан со сливочным маслом и джемом. Если легкого завтрака недостаточно, иранцы едят халим. Халим — это смесь из пшеницы, корицы, сливочного масла и сахара, приготовленная с рубленым мясом в больших горшках. Его можно есть как холодным, так и горячим. Здесь также можно увидеть иранскую версию омлета.
Филиппинский завтрак. Местные фрукты, например манго, а также рис и маленькие сосиски. Поджаренные с солью и зубчиками чеснока, они называются синангаг. Затем их смешивают с яйцами, мясом и фасолью.
Шотландский завтрак. Бараний рубец с яичницей и квадратная колбаса Лорна.
Немецкий завтрак. Сосиски, местные сыры и свежевыпеченный хлеб. Все это запить крепким кофе.
Завтрак по-французски. Круассаны — простые или с миндалем, сливочным маслом, шоколадом или сливками.
Швеция. Шведские блины, известные как паннкакор, которые похожи на обычные блинчики, но со сладкой фруктовой начинкой.
Польский завтрак. Яичница-болтунья с ломтиками колбасы и двумя картофельными оладьями.
Турецкий завтрак. Несколько разновидностей сыра, сливочное масло, оливки, яйца, помидоры, огурцы, джем, мед и приправленное специями мясо.
Австралийский завтрак. Паста веджимайт, намазанная на тост.
Япония. Тофу с рыбой и рисом, смоченным в соевом соусе.
Тайский завтрак. Пряная рыба с мятой и сладко-пряной свининой.
Египетский завтрак. Блюдо под названием «Мадамас» из фасоли, нута, чеснока и лимона. На фото это блюдо приправлено оливковым маслом, кайенским перцем, соусом тахини и подается с яйцами и зеленью.
Колумбия. В Кундинамарке это блюдо, чангуа, очень популярно. Его делают из молока, лука-порея и сыра.
Индия. Индийский тофу, чечевица, овощные сосиски, банановые тосты с перцем и жареным картофелем с розмарином.
Мексиканский завтрак. Говядина, чилекилес и другие продукты. Начос, сыр и фасоль — часть завтрака, который всегда богато приправлен специями.
Гана. Блюдо под названием ваакие. Обычно это рис, приготовленный с бобами.
Американский завтрак. Домашние оладьи с беконом, сиропом и черникой.
Ирландский завтрак — после того как опробованы английский и шотландский завтраки, пришло время подкрепиться по-ирландски. Помимо прочего, вас ждет белый пудинг и хлеб из пресного теста с содой.
Завтрак на Аляске — оленина и яичница на увесистом блине.