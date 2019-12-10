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Вторник, 10.12.2019
Город любви: прекрасное место, которое нужно посетить (Фото)
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Город любви: прекрасное место, которое нужно посетить (Фото)

Столица Франции Париж – один из главных европейских городов и мировой центр культуры, искусства, моды и гастрономии. В центральной части города, построенной в XIX веке, проходят широкие бульвары и протекает река Сена. Самые известные достопримечательности Парижа – Эйфелева башня и собор Парижской Богоматери в готическом стиле, возведенный в XII веке. Также город славится своими многочисленными кафе и бутиками с одеждой от известных модельеров на улице Фобур-Сент-Оноре.
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Париж, Франция, Город любви, Красота Парижа, Снимку.
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