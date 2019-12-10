Вторая в мире по количеству замков: потрясающие сооружения Бельгии (Фото)

1 Замок Гравенстен (замок графов Фландрии) Древний замок Гравенстен, который также известен как замок графов Фландрии, который находится во фламандском городе Гент, как нельзя лучше соответствует нашим представлениям о типичном средневековом замке: мощные каменные стены, башни, ров и, конечно же, камера экзекуций.

2 Замок Гаасбек Расположенный в деревне Гаасбек, одноименный замок является идеальным местом для отдыха всей семьей. Находясь на территории этого сказочного замка, так и хочется представить, что сейчас к его воротам подъедет принц на белом коне! История древнего сооружения началась в 1236 году. Сегодня на территории комплекса для посетителей открыты музей с уникальной коллекцией старинных предметов и роскошный парк.

3 Замок Алден Бисен Этот красивый замок на воде, построенный рыцарями Тевтонского ордена в XVI веке, окружен роскошным розарием и является одним из самых романтичных мест в Бельгии. Опытные гиды расскажут об истории этого удивительного места, проведя экскурсию по территории комплекса.

4 Замок Гроот Бейгарден Этот необычный замок, построенный в 110 году, находится совсем недалеко от Брюсселя, но открыт для посетителей лишь в течение нескольких недель весной. Несмотря на восхитительное сочетание различных архитектурных стилей, больше привлекает туристов шикарный сад, который его окружает. Согласитесь, 14 гектаров цветущей благоухающей роскоши мало кого оставят равнодушным!

5 Замок Модав Замок Модав, который находится в провинции Льеж, несомненно покорит своими роскошными интерьерами. В преддверии различных праздников, особенно Рождества, комнаты замка изысканно украшают, так что поездка сюда — отличный способ проникнуться праздничным настроением.

6 Замок Фрейр Величественный замок Фрейр расположен на берегу реки Маас в провинции Намюр. Его интерьер порадуют ценителей своей изысканностью, утонченностью и стилистическим разнообразием. Вокруг замка разбит роскошный регулярный сад во французском стиле. Лучший вид на комплекс открывается с противоположного берега реки — именно отсюда можно в полной мере оценить задумку архитектора и дизайнеров.

7 Замок Белей Роскошный замок, расположенный недалеко от французской границы, привлекает внимание своими круглыми башнями и великолепным фасадом. Кроме того, в нем находится одна из лучших в Бельгии библиотек! Так что, если вы любите историю и увлекаетесь фотографией — непременно посетите это атмосферное место.

8 Замок Стен Внушительная крепость замок Стен является одной из главных достопримечательностей Антверпена. Комплекс впечатляет своими размерами: на его территории, обнесенной мощной стеной, находятся господский дом, часовня и множество подсобных помещений. Это — самое древнее сооружение Антверпена: первые упоминания о нем относятся к XII веку.

9 Замок Винендале Одно из первых укреплений на этом месте возвели галлы в IX веке. Сегодня небольшая крепость окружена заполненным водой рвом, а внутри разбит маленький уютный сад. Замок является частной собственностью: в самом старом его крыле живут владельцы, а другое открыто для посетителей.