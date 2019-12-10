Вторая в мире по количеству замков: потрясающие сооружения Бельгии (Фото)

Замок Гравенстен (замок графов Фландрии)
Древний замок Гравенстен, который также известен как замок графов Фландрии, который находится во фламандском городе Гент, как нельзя лучше соответствует нашим представлениям о типичном средневековом замке: мощные каменные стены, башни, ров и, конечно же, камера экзекуций.
Замок Гаасбек
Расположенный в деревне Гаасбек, одноименный замок является идеальным местом для отдыха всей семьей. Находясь на территории этого сказочного замка, так и хочется представить, что сейчас к его воротам подъедет принц на белом коне! История древнего сооружения началась в 1236 году. Сегодня на территории комплекса для посетителей открыты музей с уникальной коллекцией старинных предметов и роскошный парк.
Замок Алден Бисен
Этот красивый замок на воде, построенный рыцарями Тевтонского ордена в XVI веке, окружен роскошным розарием и является одним из самых романтичных мест в Бельгии. Опытные гиды расскажут об истории этого удивительного места, проведя экскурсию по территории комплекса.
Замок Гроот Бейгарден
Этот необычный замок, построенный в 110 году, находится совсем недалеко от Брюсселя, но открыт для посетителей лишь в течение нескольких недель весной. Несмотря на восхитительное сочетание различных архитектурных стилей, больше привлекает туристов шикарный сад, который его окружает. Согласитесь, 14 гектаров цветущей благоухающей роскоши мало кого оставят равнодушным!
Замок Модав
Замок Модав, который находится в провинции Льеж, несомненно покорит своими роскошными интерьерами. В преддверии различных праздников, особенно Рождества, комнаты замка изысканно украшают, так что поездка сюда — отличный способ проникнуться праздничным настроением.
Замок Фрейр
Величественный замок Фрейр расположен на берегу реки Маас в провинции Намюр. Его интерьер порадуют ценителей своей изысканностью, утонченностью и стилистическим разнообразием. Вокруг замка разбит роскошный регулярный сад во французском стиле. Лучший вид на комплекс открывается с противоположного берега реки — именно отсюда можно в полной мере оценить задумку архитектора и дизайнеров.
Замок Белей
Роскошный замок, расположенный недалеко от французской границы, привлекает внимание своими круглыми башнями и великолепным фасадом. Кроме того, в нем находится одна из лучших в Бельгии библиотек! Так что, если вы любите историю и увлекаетесь фотографией — непременно посетите это атмосферное место.
Замок Стен
Внушительная крепость замок Стен является одной из главных достопримечательностей Антверпена. Комплекс впечатляет своими размерами: на его территории, обнесенной мощной стеной, находятся господский дом, часовня и множество подсобных помещений. Это — самое древнее сооружение Антверпена: первые упоминания о нем относятся к XII веку.
Замок Винендале
Одно из первых укреплений на этом месте возвели галлы в IX веке. Сегодня небольшая крепость окружена заполненным водой рвом, а внутри разбит маленький уютный сад. Замок является частной собственностью: в самом старом его крыле живут владельцы, а другое открыто для посетителей.
Замок Ойдонк
Ойдонк находится совсем недалеко от Гента и вполне заслуженно считается одним из самых красивых замков Бельгии. Первое упоминание о форпосте относится к 1230 году. В средние века он был частью цепи оборонительных укреплений, оборонявших Гент. Сегодня замок находится в частной собственностью, но по воскресеньям гостеприимно распахивает свои двери для туристов.