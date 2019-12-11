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ТОП-10 самых дорогостоящих городов Азии для жизни (Фото)

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ТОП-10 самых дорогостоящих городов Азии для жизни (Фото)
10:59 Сегодня Телеграф bugaga.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Жизнь везде дорогая, но в некоторых местах она дороже, чем в других.

  • 1

    Такие города, как Лондон и Нью-Йорк славятся тем, что жить там очень дорого, но самый дорогой для жизни город в мире находится в Азии. На континенте есть несколько городов, которые известны своей дороговизной, особенно жилья, продуктов питания, транспорта и налогов. Поэтому они также являются городами дорогими с точки зрения инвестиций для компаний.

    Китайские города несколько раз появляются в этом списке, что логично, если учесть, сколько в Китае стоит дом. Согласно опросу Mercer 2019 Cost of Living Survey, вот десять самых дорогих городов в Азии на сегодняшний день.

    Гонконг

    Гонконг уже второй год не просто самый дорогой для жизни город в Азии, но самый дорогой город для жизни в мире. Согласно опросу, город такой же дорогой, как Париж и Сингапур.

    Гонконг известен астрономическими ценами на дома. По данным HuffPost, 0,09 кв. м в городе стоит 3.200 долларов, а с 2003 года цены на дома выросли на 430 процентов. Средняя стоимость аренды составляет более 2.500 долларов, что на 122 процента больше, чем люди обычно зарабатывают в месяц.

  • 2

    Сингапур

    Пять лет подряд Сингапур (Singapore) считается самым дорогим для жизни городом в Азии. Столица Республики Сингапур находится на одной ступени со следующим городом в этом списке. В 2014 году город превзошел по дороговизне Токио, который удерживал титул самого дорогого города более двух десятилетий.

    По данным Forbes, треть рабочей силы страны приходится на выходцев из других стран, и это могло повысить стоимость жизни в столице. Издание утверждает, что "его сильное правительство направило экономику на путь сочетания легкого регулирования и сильного влияния контрактов". Как следствие, город стал магнитом для международных инвестиций и разного рода талантов, которые стекаются сюда.

  • 3

    Токио

    Токио (Tokyo) является одним из самых дорогих для жизни городов в Японии, и он дорогой также и для туристов. С 1992 до 2013 года город был на вершине списка самых дорогих городов. В 2014 году Токио потеснился ради следующего города в этом списке. По данным правительства, стоимость жизни в Токио на 10 процентов выше по сравнению с другими городами Японии.

    Согласно веб-сайту Real State, чтобы жить достойно одному человеку в Токио нужно от 1.268 до 1.758 долларов в месяц. Эта сумма покрывает основные нужды, такие как жилье, питание, транспорт, налоги и т.д.

  • 4

    Сеул

    Стоимость жизни в Сеуле (Seoul) быстро растет. В 2014 году столица Южной Кореи заняла 50-е место в списке самых дорогих городов мира и поднялась на 7-ю позицию в 2019 году. Это 4-ый самый дорогой для жизни город в Азии, и в ближайшие годы он может стать еще более дорогим.

    Согласно Numbeo, проживание в Южной Корее стоит на шесть процентов дороже, чем в большинстве городов США. Многие вещи, такие как топливо, общественный транспорт, одежда и продукты питания стоят намного больше по сравнению с другими городами.

  • 5

    Шанхай

    Согласно рейтингу, Шанхай (Shanghai) является вторым по стоимости жизни городом в Китае. Транспорт, еда и особенно жилье там стоят дороже, чем в большинстве городов Азии.

    По данным Forbes, цены на жилье в этом китайском городе нестабильны. Издание отмечает, что квартира площадью 1000 метров обойдется в примерно 725 000 долларов. Это астрономическая сумма, учитывая, что средний доход в Шанхае составляет 1.135 долларов в месяц. Издание также отмечает, что в период с 2012 по 2017 год стоимость домов в Шанхае выросла на 40 процентов.

  • 6

    Пекин

    Пекин (Beijing) является одним из самых важных городов Китая. Его считают центром политики и культуры страны, и находится он недалеко от Шанхая, который также фигурирует в этом списке. Неудивительно, что это также один из самых дорогих городов в Азии, особенно когда речь заходит о жилье.

    По данным Forbes, средняя цена квадратного метра здесь составляет 5.820, что является одной из самых высоких цен в этом списке. Согласно рейтингу, стоимость жизни в Пекине выше, чем в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Тель-Авиве.

  • 7

    Шэньчжэнь

    Шэньчжэнь (Shenzhen) - еще один город в Азии, который часто входит в число самых дорогих для жизни городов в мире. Сорок лет назад этот город был просто маленькой деревней, но, благодаря компаниям, занимающимся технологиями, он изменился.

    В Шэньчжэне располагаются такие гиганты как компании Huawei и Tencent, что приносит огромные инвестиции, но также увеличивает цены на дома и услуги в целом. Средняя стоимость недвижимости в городе в 2018 году составила 680 283 долларов. По данным Financial Times, экономика в городе развита даже лучше, чем в Гонконге.

  • 8

    Осака

    Япония – одна из самых дорогих стран, которые можно посетить в Азии. Если вы решите там жить, то цены будут еще выше. Высокая стоимость жизни объясняется тем, что эта страна является островом, что делает коммерческие отношения с другими странами более дорогими.

    Япония и Китай - единственные страны, которые фигурируют в этом списке более одного раза.

    Осака - один из самых дорогих городов страны. Жилье, транспорт, развлечения и продукты питания здесь стоят намного дороже, в других городах Японии.

  • 9

    Гуанчжоу

    Гуанчжоу (Guangzhou) не слишком далеко ушел от Гонконга, который также фигурирует в этом списке. Эта близость, вероятно, влияет на цены в Гуанчжоу, но это также привлекает людей, которые хотят избежать еще более высоких расходов в Гонконге. Сюда также приезжает много туристов, которые хотят увидеть такие места, как Гуанчжоу Опера.

    По данным Expatisian, стоимость аренды составляет здесь примерно 1.500 долларов США в месяц. Эта цифра может показаться не такой уж заоблачной, но нужно помнить, что средний доход по стране тоже невысокий.

  • 10

    Нанкин

    Нанкин (Nanjing) в Китае, занимает 10-е место как самый дорогой город для жизни в Азии и 25-е место в мире. Согласно опросу, жить в этом городе дороже, чем в Дублине и Абу-Даби. Китайские города фигурируют в этом списке несколько раз, что привлекает внимание к стоимости жизни в стране в целом.

    В столице провинции Цзянсу (Jiangsu) проживают более 10 миллионов человек, а цены на жилье здесь одни из самых высоких по стране. Согласно China Whisper, расходы на транспорт и питание тоже большие.

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Жизнь, Азия, Города, Дорогие города для жизни.
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