Чудеса природы: самые красивые реки нашей планеты

1 Уникальное богатство природы Колумбии, река Каньо Кристалес, или Радуга, берет начало на юге горной цепи Макарена и течет на восток, до места слияния с рекой Гуайаберо. В ложе Каньо Кристалес встречаются пять цветов: желтый, голубой, зеленый, черный и красный.

2 Амазонка не только является самой водоносной рекой, она также образует один из самых живописных речных бассейнов на планете.

3 Крупнейшая в США река Миссури служит главным источником воды для всей страны. На территории штата Северная Дакота в Миссури впадает знаменитая река Сердце (Heart River), и несложно догадаться, благодаря чему она получила такое романтичное название.

4 Река с бирюзовой водой Футалеуфу, протекающая через Аргентину и Чили, привлекает любителей рафтинга и байдарочников из разных уголков планеты.

5 Лена — самая большая река во всей Северо-Восточной Сибири. Расположенные у ее берегов Ленские столбы, известные также как Каменный лес, являются естественным и вместе с тем невероятно красивым геологическим образованием.

6 Один из символов России и почти одушевленный элемент ее культуры — великая и прекрасная река Волга.

7 Около двух миллионов человек ежегодно посещают реку Замбези, чтобы полюбоваться потрясающими видами ее водных каскадов.

8 Живописный Дунай охватил целых 10 европейских государств. Он служит главной водной артерией Центральной Европы и на протяжении веков является источником вдохновения для многих творцов европейской культуры.

9 «Подкова» в Аризоне (Horseshoe Bend) — это всемирно известная природная достопримечательность. На территории национальной зоны отдыха каньона Глен река Колорадо опоясывает скалистые породы, формируя подковообразную меандру.