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Четверг, 12.12.2019
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Чудеса природы: самые красивые реки нашей планеты
Чудеса природы: самые красивые реки нашей планеты

Чудеса природы: самые красивые реки нашей планеты

Смотрите фото (11)
Чудеса природы: самые красивые реки нашей планеты
00:30 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Десятка самых живописных речных пейзажей в разных странах мира.

  • 1

    Уникальное богатство природы Колумбии, река Каньо Кристалес, или Радуга, берет начало на юге горной цепи Макарена и течет на восток, до места слияния с рекой Гуайаберо. В ложе Каньо Кристалес встречаются пять цветов: желтый, голубой, зеленый, черный и красный.

  • 2

    Амазонка не только является самой водоносной рекой, она также образует один из самых живописных речных бассейнов на планете.

  • 3

    Крупнейшая в США река Миссури служит главным источником воды для всей страны. На территории штата Северная Дакота в Миссури впадает знаменитая река Сердце (Heart River), и несложно догадаться, благодаря чему она получила такое романтичное название.

  • 4

    Река с бирюзовой водой Футалеуфу, протекающая через Аргентину и Чили, привлекает любителей рафтинга и байдарочников из разных уголков планеты.

  • 5

    Лена — самая большая река во всей Северо-Восточной Сибири. Расположенные у ее берегов Ленские столбы, известные также как Каменный лес, являются естественным и вместе с тем невероятно красивым геологическим образованием.

  • 6

    Один из символов России и почти одушевленный элемент ее культуры — великая и прекрасная река Волга.

  • 7

    Около двух миллионов человек ежегодно посещают реку Замбези, чтобы полюбоваться потрясающими видами ее водных каскадов.

  • 8

    Живописный Дунай охватил целых 10 европейских государств. Он служит главной водной артерией Центральной Европы и на протяжении веков является источником вдохновения для многих творцов европейской культуры.

  • 9

    «Подкова» в Аризоне (Horseshoe Bend) — это всемирно известная природная достопримечательность. На территории национальной зоны отдыха каньона Глен река Колорадо опоясывает скалистые породы, формируя подковообразную меандру.

  • 10

    Красивейшая река Янцзы в Китае физически и культурно отделяет север страны от юга.

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