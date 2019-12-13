Захватывающие храмы мира, которые стоит посетить (Фото)

1 Некоторые из этих храмов возведены несколько веков назад, другие являются творениями современных архитекторов. На реализацию одних идей уходили десятилетия и даже века. Другим требовалось всего несколько лет. Все эти здания объединяет одно — их архитектура уникальна, и это притягивает миллионы людей вне зависимости от убеждений. Миланский собор, Италия Этот готический собор — второй по величине католический собор в мире. Позднеготическое чудо, которое содержит целый лес шпилей и скульптур, мраморных остроконечных башенок и колонн. Чтобы завершить строительство, потребовалось более 500 лет.

2 Такцанг-лакханг, Бутан Это священное для буддистов место находится на высоте 3120 метров. Название монастыря переводится как "гнездо тигрицы".

3 Мечеть шейха Зайда, Объединенные Арабские Эмираты Мечеть может вместить около 40 тысяч верующих, имеет 82 купола и 1000 столбов. А еще здесь находится самый большой ковер в мире.

4 Церковь Хатльгримскиркья, Исландия Лютеранская церковь в Рейкьявике — четвертое по высоте здание в Исландии. Она находится в центре Рейкьявика и видна из любой части города.

5 Храм Лотоса, Индия Для жителей Индии лотос означает чистоту и мир. Это одно из наиболее посещаемых зданий в мире.

6 Собор Лас-Лахас, Колумбия Неоготический собор построен непосредственно на 30-метровом арочном мосту, соединяющем две стороны глубокого ущелья. Заботу о храме несут две францисканских общины: одна — колумбийская, другая — эквадорская. Таким образом, собор Лас-Лахас стал залогом мира и союза между двумя южноамериканскими народами.

7 Часовня тишины Камппи, Финляндия Предназначена она для уединения и встреч. Службы в часовне не проводятся. Здесь можно скрыться от суеты, насладиться покоем в одном из самых оживленных мест столицы и помедитировать в экологически чистом пространстве. Из-за внешнего вида и материалов часовню тишины часто называют "сауной духа".

8 Церковь Успения Богородицы, Словения Церковь располагается на единственном острове во всей Словении. Чтобы попасть внутрь, необходимо переплыть озеро на лодке и подняться по 99 ступеням.

9 Кадетская часовня Академии ВВС, США Уникальный дизайн часовни является классическим примером модернистской архитектуры. В великолепном интерьере объединены под одной крышей несколько различных областей поклонения, включая протестантскую, католическую, иудейскую и буддийскую часовни. Каждая из них имеет свою отличительную символику, амуниции и собственный выход.

10 Церковь Паоай, Филиппины Это одна из немногих сохранившихся церквей в стиле барокко.

11 Собор Святого Патрика, Австралия Собор Святого Патрика — самая высокая и самая большая церковь в Австралии.

12 Зеленая церковь, Аргентина Самая обычная католическая церковь стала знаменитой благодаря богатому живому декору из плюща, превратившему фасад в аллюзию на библейский Гефсиманский сад.

13 Андреевская церковь, Украина Церковь расположена на крутом холме, откуда открывается прекрасный вид на Киев. По легенде, она была построена на месте, где святой Андрей Первозванный установил крест. Это лишь одна из многих легенд, которыми окутана Андреевская церковь.

14 Калифорнийский храм мормонов, США Огромное здание выполнено в ослепительно-белом цвете. И такое цветовое решение неслучайно, ведь белый цвет традиционно воспринимается как символ чистоты и непорочности. Внутрь самого Храма мормонов туристы и просто любопытствующие не допускаются, входить в помещения священного сооружения могут только члены общины.

15 Мечеть Кристалла, Малайзия Она расположена на искусственном острове. Мечеть выполнена из стали и стекла, поэтому создается ощущение, что она хрустальная.

16 Голландская реформатская церковь, Южно-Африканская Республика Церковь находится в самом центре города, и это четвертый храм, построенный на этом месте. Он считается одним из лучших образцов раннего готического стиля в архитектуре в Южной Африке.

17 Монастырь Таунг Калат, Мьянма Монастырь Таунг Калат находится на вершине вулканической пробки, которая поднимается на 737 метров над окружающими окрестностями возле потухшего вулкана горы Попа. К монастырю ведут ровно 777 ступенек, и те, кто достиг вершины, вознаграждаются великолепным видом. Гора Таунг Калат известна у местного населения как обитель духов. Народ верит, что в глубинах потухшего вулкана обитают десятки духов, так называемых натов.

18 Ставкирка в Боргунне, Норвегия Эта церковь, построенная около 1180 года, является одной из известнейших деревянных церквей Норвегии.