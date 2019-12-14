Храмы легендарной цивилизации: топ-10 самых красивых строений майя (Фото)

1 Ламанай Расположенный в северной части Белиза, Ламанай когда-то был одним из крупнейших городов майя на Юкатане. Древние руины еще не полностью исследованы. Археологические работы были сосредоточены на более крупных сооружениях, таких как 33-метровый Высокий Храм. Во время нашествия испанцев в Ламанае еще жили майя. Это одно из немногих мест, сохранивших свое традиционное название.

2 Коба Коба, расположенный в Мексике, был крупным городом майя, в котором насчитывалось около 50 тысяч жителей. Большинство его памятников были построены между 500 и 900 годами. Строились новые храмы, а старые ремонтировались, по крайней мере, до XIV века. В Кобе есть несколько больших храмовых пирамид, самая высокая из которых — 42-метровая пирамида Нохоч-Муль. Сейчас только небольшая часть этого места очищена от джунглей и восстановлена археологами.

3 Караколь Расположенный на плато Вака, на высоте 500 метров над уровнем моря, Караколь является крупнейшим поселением майя в Белизе. Когда-то это был один из крупнейших древних городов майя, площадь которого составляла около 168 квадратных километров. В момент наивысшего расцвета население города составляло примерно 150 тысяч человек, что в два с лишним раза больше, чем сегодня в Белизе. Канаа («небесный дворец») — самый высокий храм в Караколе — по-прежнему является самой высокой искусственной структурой во всем Белизе. Его высота — 43 метра!

4 Копан Расположенный в западной части Гондураса, Копан был относительно небольшим городом. Он известен своими замечательными портретными стелами. Стелы и скульптурные украшения зданий Копана являются одними из самых прекрасных сохранившихся произведений древней Мезоамерики. Некоторые из каменных сооружений в Копане относятся к IX веку до нашей эры. К V веку город стал одним из самых крупных городов майя с населением более 200 тысяч человек, но странным образом был заброшен. Самая высокая точка в Копане — древний храм майя, ныне известный как Храм 16, возвышающийся на 30 метров над Большой площадью города.

5 Тулум Тулум расположен на восточном побережье полуострова Юкатан, Мексика. Когда-то он был главным портом города Коба. Тулум был построен около 1200 года, когда цивилизация майя уже находилась в упадке, и поэтому ему не хватает элегантности некоторых других известных мест.

6 Калакмул Калакмул спрятан в джунглях мексиканского штата Кампече. Это один из крупнейших обнаруженных городов майя с более чем 6500 древних идентифицированных структур. Пирамида Калакмула (высотой 55 метров!) на сегодняшний день является самой большой в этом регионе. Как и многие другие древние храмы майя, пирамида в Калакмуле была увеличена за счет достройки более старого существующего храма.

7 Паленке Паленке — это археологический памятник, который был расположен на западном краю империи майя в современном штате Чьяпас, Мексика. Паленке намного меньше, чем некоторые соседние с ним города майя, но в нем находятся лучшая архитектура и скульптуры, когда-либо созданные древним народом. Большинство сооружений в Паленке датируются примерно 600-800 годами нашей эры, включая Храм Надписей — единственную мезоамериканскую пирамиду, построенную как погребальный памятник.

8 Ушмаль Ушмаль, что на языке майя означает «построенный три раза», является одним из наиболее хорошо сохранившихся памятников майя в Мексике. Самым высоким и самым узнаваемым сооружением является 35-метровая пирамида Мага. Ярусы храмовой пирамиды имеют овальную форму, в отличие от прямоугольных или квадратных ярусов других пирамид. Похоже, что сооружение возводили в пять этапов, начиная с VI века и вплоть до Х века.

9 Тикаль Расположенный в низменном тропическом лесу северной Гватемалы, Тикаль, пожалуй, самый захватывающий из всей районов майя. На расчищенной территории находятся восстановленные здания, а многие разрушенные все еще скрыты в джунглях. Между 200 и 900 годами Тикаль был крупнейшим городом майя, население которого составляло от 100 до 200 тысяч жителей. В Тикале есть 6 очень больших храмовых пирамид. Самая большая из них, Храмовая пирамида IV, имеет высоту около 72 метров. Закончена она была около 720 года нашей эры.