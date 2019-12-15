В путь за волшебством: города, которые в преддверии Рождества превращаются в сказку

1 Цюрих (Швейцария) В Цюрихе всегда любят встречать гостей, а в такой праздник – особенно. В это время в здании главного вокзала организовывают самую большую в Европе крытую Рождественскую ярмарку с ослепительной елью, усыпанной кристаллами Swarovski, так что все приезжающие попадают сразу в сказочную атмосферу. На вокзале сюрпризы только начинаются, если оправиться на Вердмюлеплац, где проходит самая оригинальная Рождественская ярмарка, то помимо всевозможных приятных вещей туристов и самих горожан встречает «поющая елка». Это такой своеобразный подиум, созданный в виде главного символа Рождества – ели, на котором хор исполняет рождественские гимны. Любители музыки также могут отправляться в фойе Оперного театра, где проходят бесплатные концерты, а предпочитающие активный отдых направляются сразу же в «Рождественскую деревню» с лучшим в городе катком. Самый настоящий праздник в Цюрихе начинается тогда, когда над Банхофштрассе вспыхивает 12 тыс. огней, и Санта начинает разъезжать на праздничном красном трамвае и катать детвору, а ангелы все это время читают им сказки. Интересно: В Цюрихе сложились особенные рождественские традиции. На Бюрклиплац, например, уже 50 лет любой желающий может сделать свою собственную свечу или поучаствовать в заплыве в костюме Санты, а также можно посмотреть представления зимнего цирка Salto Natale.

2 Лондон (Великобритания) В столице Великобритании всегда есть на что посмотреть, но в рождественскую пору она не просто великолепна, здесь появляется огромное количество приятных развлечений, которые оставят сказочные воспоминания. Именно сейчас районе Mayfair проходит масштабная рождественская ярмарка, с которой еще никто не уходил с пустыми руками и пустым кошельком тоже (что очень важно!). В Гайд-Парке появилась сказочно-волшебная страна Winter Wonderland, в которой создана особая праздничная атмосфера. И другие парки города не отстают в организации увлекательных новогодних развлечений, чего только стоят ледовые катки или гигантское колесо обозрения, смотровые площадки с круговой панорамой. Особенно ослепительными становятся Королевские ботанические сады Кью, в которых загораются тысячи огней. Любители нарядных елок получат неимоверное удовольствие от созерцания главной виновницы празднеств на Трафальгарской площади. Возле нее и в любых других лондонских церквях можно услышать рождественские песнопения и праздничные службы.

3 Брюгге (Бельгия) В этом удивительно красивом городе в любое время года найдется, чем себя занять и чем восхищаться, но Рождество – особая пора. В этот период не только его разноцветные домики начинают сверкать яркими огнями, но и все площади, на которых проходят ярмарки и развлекательные мероприятия утопают в иллюминации. Среди всего этого разноцветья особо выделяется площадь Гроте Маркт, на которой проходит самая большая ярмарка, а также организован каток в окружении старинной архитектуры города. Прогуливаясь между пряничных домиков и гирлянд, сложно оставаться равнодушным к умопомрачительным запахам всевозможных вкусностей, особенно не стоит отказываться от самого вкусного в мире горячего шоколада и гентских носиков, которые делают только здесь. Любители всего изысканного и утонченного не пожалеют, если заглянут в Музей кружева, в котором можно приобрести даже кружевные украшения для домашней елочки ручной работы.

4 Рованиеми (Финляндия) Рованиеми – пожалуй, самое подходящее место для встречи Рождества, ведь как ни крути, здесь находится официальная резиденция Санта-Клауса. Сиреневатые сумерки полярной ночи, сопровождающие весь праздничный период как нельзя лучше настраивают на праздничные развлечения, которые неизменно начинаются с торжественного парада по улицам города, который возглавляет сам Санта Клаус. Несмотря на небольшие размеры самого Рованиеми, но за весь период рождественских мероприятий здесь бывает более полумиллиона туристов. И это немудрено, ведь все устремляются к самой главной достопримечательности города – Деревни Санта-Клауса, которая помимо праздничных разноцветных огней освещается захватывающим фейерверком Северного сияния.

5 Ротенбург-об-дер-Таубер (Германия) Ротенбург – это место на земле где Рождество длится целый год. И это не преувеличение тот, кто хоть раз посетил этот уникальный город не мог не заметить, что каждый дом и каждая улочка пропитаны не только старинными тайнами, но духом всеми любимого праздника. Несмотря на то, что все церкви и площади городка имеют особую ценность, но главной достопримечательностью Ротенбурга все-таки является Музей Рождества (Die Deutschen Weihnachtmuseum) с его уникальными экспонатами. Прогулявшись по экспозиции, гости города устремляются в «Рождественскую деревню», в которой в любое время года можно выбрать себе елочки и невероятной красоты новогодние украшения, производимые легендарной фабрикой елочных игрушек Kaethe Wolhfahrt.

6 Вена (Австрия) Пожалуй, самые древние традиции яркого празднования Рождества в Вене. Именно здесь в далеком 1298 г. король Альбрехт разрешил своему народу проводить веселые ярмарки. До сих пор горожане и туристы с удовольствием посещают Рождественские ярмарки, которых на данный момент в городе больше 20. На Ратушной площади помимо бойкой торговли всевозможными яствами, сувенирами и ремесленными изделиями организовывают еще и огромный каток. Но больше всего удивляет рождественское освещение, именно оно стало излюбленным фоном для фотосъемки среди гостей Вены, да и самих горожан. Только представьте, на улицах Вены зажигается более 2,5 млн ламп (!), причем не только яркие гирлянды украшают площади и здания. Например, в Старом городе на Грабене (Graben) можно увидеть огромные хрустальные люстры, а на Ротентурмштрассе (Rotenturmstraße) – большие красные шары, которые развешаны по всей длине улицы. Любители музыки тоже не останутся без подарка, несмотря на то, что мало кому повезет достать билет на концерт Венского филармонического оркестра, но послушать прекрасное рождественское песнопение можно и в церквях или на площадях городах. Также советуем посетить великолепный дворец Шёнбрунн, в котором будут проходить не только экскурсии, но и различные концерты.