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Лучшие места в мире для женщин, которые путешествуют в одиночку

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Лучшие места в мире для женщин, которые путешествуют в одиночку
02:15 Сегодня Телеграф turizm.mirvokrugnas.com Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Существует немало направлений, которые относительно безопасны для путешественниц. Далее список мест куда можно поехать женщине, которая хочет хорошо отдохнуть.

  • 1

    Если лучший отдых для вас это развлечения — отправляйтесь в Пхукет, Таиланд

    Многие уверены, что Ибица это лучшее место, где можно отлично провести время. Но если вы не хотите толп молодых людей возраста Джастина Бибера, вам лучше всего посетить Пхукет. Здесь можно хорошо отдохнуть и развлечься.

    Пхукет является самым крупным островом в Таиланде. Пятизвездочные курорты, великолепные пляжи и, конечно же, непревзойденные развлечения не позволят вам скучать.

    Кроме того, не забудьте попробовать уличную еду: вы иначе посмотрите на жизнь.

  • 2

    Если вы хотите выплеснуть эмоции — посетите Рейкьявик, Исландия

    Путешествующих в одиночку часто очень пугает общение с местными жителями, которых не хочется оскорбить их, не зная их родного языка. В Исландии эти страхи неуместны.

    Большинство исландцев практически свободно говорят на английском Если вы не любитель ночной жизни, в Рейкьявике (да и во всей Исландии) вам предоставят большое количество дневных туров, чтобы вы ознакомились с величественным ландшафтом страны.

    Здесь практически отсутствует преступность.

    Один нюанс: в Исландии все очень дорого. Посещение ресторанов и холодные скандинавские процедуры обойдутся вам в копеечку. Но чего можно ожидать от четвертой самой дорогой страны мира?

  • 3

    Если вы ищете приключения, лучший выбор — Новая Зеландия

    Для женщин, которые ценят яркие воспоминания об отдыхе, лучше всего подходит Новая Зеландия. Разнообразный пейзаж – вулканы, пляжи и холмы – отлично воспринимается любым путешественником.

    Здесь нет необходимости тратиться на пятизвездочные курорты. В стране много хостелов, где останавливаются такие же любители приключений. Здесь всё буквально создано для путешественников, поэтому без труда можно подобрать подходящий автобусный маршрут.

  • 4

    Если вы хотите посвятить свое время йоге — отправляйтесь в Коста-Рику

    Если ваша душа жаждет солнца, отправляйтесь в Коста-Рику. Сюда стоит поехать женщине.

    В этом тропическом раю много развлечений. В зависимости от настроения можно отправиться на пляж или в джунгли, поучаствовать в шумной городской жизни Сан-Хосе.

    Коста-Рика – страна для туристов. Здесь приветствуют всех путешественников, и индивидуальных в том числе. Здесь можно пообщаться с другими любителями йоги.

  • 5

    Если вы хотите найти себя — получите свою «еду, молитву, любовь» на Бали, Индонезия

    Самое удивительное в путешествии на Бали – не красивые храмы, удивительные пляжи и занятия йогой абсолютно везде. Самое удивительное – это дешевизна.

    Но существует причина, по которой практически каждая девушка планирует отдых на Бали: здесь много молодых симпатичных туристов. Ну а если вы хотите отдыхать дорого — лучшие курорты к вашим услугам.

  • 6

    Если стиль это ваша стихия — вам в Стокгольм, Швеция

    Спросите у любой модницы, и она скажет вам, что в Швеции — лучший уличный стиль. В стране много красивых людей и очень красивая мода.

    Кроме того, в Стокгольме потрясающая архитектура и отличная еда. Это одно из 5 самых счастливых мест на Земле.

    Здесь многие говорят на английском языке, поэтому значительно легче общаться с местными жителями. Как почти во всей Скандинавии, это одно из самых безопасных мест в мире. Здесь не нужно постоянно оглядываться.

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