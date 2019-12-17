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"Изюминка" Испании: топ экзотических островов страны, которые стоит посетить

Смотрите фото (9)
"Изюминка" Испании: топ экзотических островов страны, которые стоит посетить
09:44 Сегодня Телеграф turizm.mirvokrugnas.com Фото: turizm.mirvokrugnas.com

Новости путешествия:Острова Испании, которые как нельзя лучше дополнят любое путешествие!

  • 1

    Балеарские острова

    Архипелаг Балеарские острова находится примерно на равном расстоянии от Пиренейского полуострова, южных берегов Франции и северных берегов Африки, заслуженно стал одним из лучших курортов Средиземноморья. Этот райский уголок славится своим мягким климатом и роскошной природой. Майорка, Менорка, Форментера и, конечно же, легендарная Ибица — наверняка вы слышали о главных островах архипелага!

  • 2

    Канарские острова

    Один из самых известных архипелагов в мире. Отдохнуть здесь наверняка мечтает практически каждый, ведь Канарские острова славятся на весь мир идеальным климатом, захватывающими пейзажами, первозданной природой, великолепными пляжами и отличным сервисом. Вулканы, природные парки, ущелье Маска, зоопарки, полеты на параплане, серфинг, дискотеки и клубы — здесь каждый найдет развлечения по своему вкусу.

  • 3

    Острова Сиес

    Когда-то острова Сиес были вершинами прибрежных гор, а в наши дни этот архипелаг объявлен природным заповедником. Архипелаг состоит из трех островов — Сан-Мартиньо, Фаро и Монте-Агудо, которые в большинстве своем состоят из живописных скал. Острова Сиес — это отличное место для пеших и лодочных прогулок, дайвинга и, конечно же, пляжного отдыха. Число посетителей здесь ограничено, так что место на пароме стоит забронировать заранее.

  • 4

    Острова Медас

    Когда-то этот архипелаг, находящийся недалеко от побережья Каталонии, был пристанщем пиратов, а сегодня его с удовольствием посещают любители природы. В XIV веке на одном из островов был основан монастырь, который вскоре сожгли генуэзцы. Сегодня благодаря разнообразнейшей флоре и фауне, подводным пещерам и затопленному неподалеку парому сюда приезжают дайверы со всего мира.

  • 5

    Острова Чафаринас

    Небольшой архипелаг, расположенный недалеко от границы Марокко с Алжиром, относится к суверенным территориям Испании. В конце XIX — начале XX веков острова были пристанищем разбойников, а сегодня это национальный заповедник, на территории которого расположены небольшой гарнизон и маяк.

  • 6

    Остров Фазанов

    Острова Испании — это не только роскошные курорты. Есть здесь и довольно необычные места, о которых мало кто слышал. Например, остров Фазанов, который находится недалеко от границ Испании и Франции. Внешне остро ничем не примечателен, но каждые 6 месяцев здесь происходит смена власти с церемонией передачи документов. В свое время остров был нейтральным полем, на котором встречались французский и испанский монархи.

  • 7

    Остров Санта-Каталина

    Береговая батарея, которая расположена на острове Санта-Каталина, в XVIII веке служила тюрьмой, а сегодня является памятником культурного наследия. Со скалистых берегов острова открываются захватывающие виды на Гибралтар, однако следует помнить, что это место считается достаточно опасным из-за прибрежных течений.

  • 8

    Острова Алусемас

    Архипелаг, расположенный совсем недалеко от побережья Марокко, состоит из трех маленьких островков — Пеньон-де-Алусемас, Де-Мар и Тиерра. Поледние два необитаемы, а на острове Пеньон-де-Алусемас расположены несколько домов, остатки укреплений и батарей, церковь и маяк. Все постройки здесь относятся к разным векам.

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