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Сказочная туманная Прага, в которую можно влюбиться (Фото)
Патрик Беганьский (Patryk Biegański) ─ пейзажный фотограф из Польши, который начал заниматься фотосъёмкой в 2014 году. За это время он пристрастился к горам и побережью, влюбился в пустыни и атмосферные города. По мнению Патрика, Прага ─ один из самых красивых европейских городов, который может многое предложить туристам. Фотограф любит проводить ночи, гуляя по великолепному Старому городу с фотоаппаратом наперевес. Когда он был в чешской столице последний раз, над осенней Прагой опустился туман, превратив прогулку по пустынным улицам среди великолепной архитектуры в путешествие по загадочному городу.
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