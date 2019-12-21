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Уникальная достопримечательность: топ-5 жилых мостов Европы

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Уникальная достопримечательность: топ-5 жилых мостов Европы
15:44 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф turizm.mirvokrugnas.com Фото: turizm.mirvokrugnas.com

Новости путешествия:Жилые мосты — удивительные строения, которые, наряду с привычными функциями моста, являются также коммерческой и жилой недвижимостью.

  • 1

    Понте Веккио, Италия

    Поте Веккио — самый старый мост во Флоренции. Есть мнение, что мост существовал здесь еще во времена Древнего Рима. А свой нынешний облик приобрел в 1345 году, когда его построили на месте снесенного наводнением. На мосту построили и дома — в средневековой Европе это была обычная практика.

    Первоначально дома на мосту использовали как мастерские. Также здесь были лавки мясников и кожевников. В 1593 году герцог Фердинанд І решил заменить их ювелирными лавками, поскольку вокруг было очень много мусора и дурно пахло.

    В современных магазинчиках на мосту продают ювелирные украшения — от доступных современных до дорогих антикварных.

  • 2

    Кремербрюке (Лавочный мост), Германия

    По обеим сторонам моста Кремербрюке в Эрфурте находятся жилые фахверковые дома. Мост переброшен через Брайтшром, один из рукавов реки Геры, и соединяет площадь Бенедикта с площадью Венигермаркт

    В большинстве домов на мосту находятся лавки ремесленников и антикварные магазины. Все дома, за исключением нескольких, являются муниципальной собственностью.

  • 3

    Мост Роан, Франция

    Этот обитаемый мост в городе Ландерно на северо-западе Франции соединяет берега реки Элорн. Он был построен в 1336 году, а в 1510 его отреставрировал дворянин Жан ІІ де Роан. Первоначально на мосту было два магазина, тюрьма и мельница.

    Сегодня на мосту Роан находятся два ряда домов, а сам мост является достопримечательностью региона Бретань.

  • 4

    Мост Палтни, Великобритания

    Арочный мост, возведенный в XVIII веке, соединяет берега реки Эйвон в городе Бат. Это один из четырех мостов в мире, магазины которого расположены от берега до берега с двух сторон. Первый мост, который создал архитектор Роберт Адам, простоял всего 20 лет и был частично разрушен вследствие наводнений. Способствовало этому и расширение магазинов находящихся на мосту. Сегодня на мосту Палтни потрясающим образом уживаются вместе пешеходная и автомобильная зоны и магазины.

  • 5

    Мост через реку Наэ (Германия)

    Каменный мост, построенный в городе Бад-Кройцнах в 1300 году, имеет свою особенность. Его здания расположены над опорами моста. Это позволило выстроить 4-этажные дома, а расстояние между ними спасало от распространения огня по фахверковым сооружениям. Во многом благодаря этому домам выстоять до наших дней. Во время Второй мировой войны три пролета моста были разрушены, однако в 1956 году все удалось восстановить. Этот мост не такой знаменитый, как другие обитаемые мосты Европы, но в этом есть своя прелесть. Сегодня в старинных зданиях расположены магазины.

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Европа, Туризм, Путешествие, Мост, Достопримечательность, Жилой мост.
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