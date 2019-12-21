Уникальная достопримечательность: топ-5 жилых мостов Европы

Понте Веккио, Италия
Поте Веккио — самый старый мост во Флоренции. Есть мнение, что мост существовал здесь еще во времена Древнего Рима. А свой нынешний облик приобрел в 1345 году, когда его построили на месте снесенного наводнением. На мосту построили и дома — в средневековой Европе это была обычная практика.
Первоначально дома на мосту использовали как мастерские. Также здесь были лавки мясников и кожевников. В 1593 году герцог Фердинанд І решил заменить их ювелирными лавками, поскольку вокруг было очень много мусора и дурно пахло.
В современных магазинчиках на мосту продают ювелирные украшения — от доступных современных до дорогих антикварных.
Кремербрюке (Лавочный мост), Германия
По обеим сторонам моста Кремербрюке в Эрфурте находятся жилые фахверковые дома. Мост переброшен через Брайтшром, один из рукавов реки Геры, и соединяет площадь Бенедикта с площадью Венигермаркт
В большинстве домов на мосту находятся лавки ремесленников и антикварные магазины. Все дома, за исключением нескольких, являются муниципальной собственностью.
Мост Роан, Франция
Этот обитаемый мост в городе Ландерно на северо-западе Франции соединяет берега реки Элорн. Он был построен в 1336 году, а в 1510 его отреставрировал дворянин Жан ІІ де Роан. Первоначально на мосту было два магазина, тюрьма и мельница.
Сегодня на мосту Роан находятся два ряда домов, а сам мост является достопримечательностью региона Бретань.
Мост Палтни, Великобритания
Арочный мост, возведенный в XVIII веке, соединяет берега реки Эйвон в городе Бат. Это один из четырех мостов в мире, магазины которого расположены от берега до берега с двух сторон. Первый мост, который создал архитектор Роберт Адам, простоял всего 20 лет и был частично разрушен вследствие наводнений. Способствовало этому и расширение магазинов находящихся на мосту. Сегодня на мосту Палтни потрясающим образом уживаются вместе пешеходная и автомобильная зоны и магазины.
Мост через реку Наэ (Германия)
Каменный мост, построенный в городе Бад-Кройцнах в 1300 году, имеет свою особенность. Его здания расположены над опорами моста. Это позволило выстроить 4-этажные дома, а расстояние между ними спасало от распространения огня по фахверковым сооружениям. Во многом благодаря этому домам выстоять до наших дней. Во время Второй мировой войны три пролета моста были разрушены, однако в 1956 году все удалось восстановить. Этот мост не такой знаменитый, как другие обитаемые мосты Европы, но в этом есть своя прелесть. Сегодня в старинных зданиях расположены магазины.