Уникальная достопримечательность: топ-5 жилых мостов Европы

1 Понте Веккио, Италия Поте Веккио — самый старый мост во Флоренции. Есть мнение, что мост существовал здесь еще во времена Древнего Рима. А свой нынешний облик приобрел в 1345 году, когда его построили на месте снесенного наводнением. На мосту построили и дома — в средневековой Европе это была обычная практика. Первоначально дома на мосту использовали как мастерские. Также здесь были лавки мясников и кожевников. В 1593 году герцог Фердинанд І решил заменить их ювелирными лавками, поскольку вокруг было очень много мусора и дурно пахло. В современных магазинчиках на мосту продают ювелирные украшения — от доступных современных до дорогих антикварных.

2 Кремербрюке (Лавочный мост), Германия По обеим сторонам моста Кремербрюке в Эрфурте находятся жилые фахверковые дома. Мост переброшен через Брайтшром, один из рукавов реки Геры, и соединяет площадь Бенедикта с площадью Венигермаркт В большинстве домов на мосту находятся лавки ремесленников и антикварные магазины. Все дома, за исключением нескольких, являются муниципальной собственностью.

3 Мост Роан, Франция Этот обитаемый мост в городе Ландерно на северо-западе Франции соединяет берега реки Элорн. Он был построен в 1336 году, а в 1510 его отреставрировал дворянин Жан ІІ де Роан. Первоначально на мосту было два магазина, тюрьма и мельница. Сегодня на мосту Роан находятся два ряда домов, а сам мост является достопримечательностью региона Бретань.

4 Мост Палтни, Великобритания Арочный мост, возведенный в XVIII веке, соединяет берега реки Эйвон в городе Бат. Это один из четырех мостов в мире, магазины которого расположены от берега до берега с двух сторон. Первый мост, который создал архитектор Роберт Адам, простоял всего 20 лет и был частично разрушен вследствие наводнений. Способствовало этому и расширение магазинов находящихся на мосту. Сегодня на мосту Палтни потрясающим образом уживаются вместе пешеходная и автомобильная зоны и магазины.