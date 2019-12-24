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Вторник, 24.12.2019
Невероятно красивый парк Йеллоустон (Фото)
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Невероятно красивый парк Йеллоустон (Фото)

Ровно 145 лет назад был основан всемирно известный Йеллоустонский национальный парк (Yellowstone National Park), который стал первым национальным парком в мире и является крупнейшим из существующих в Северной Америке. За годы существования парка его посетили миллионы туристов, чтобы полюбоваться удивительными гейзерами, которых насчитывается порядка 3000, и уникальной флорой и фауной. Здесь множество красивых водопадов, озёр, горячих источников и завораживающих пейзажей.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Парк, Северная Америка, Йеллоустон.
05:42 Сегодня Телеграф
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