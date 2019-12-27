Одна из самых красивых деревень Испании (Фото)

1 Интересно, наверное, из нашего шумного современного мира попасть в средневековье. Это вполне возможно, если вы окажетесь в Испании. В двух часах езды от Валенсии и в получасе от небольшого городка Теруэль на высоте 1171 м над уровнем моря находится маленькая деревня, совершенно не тронутая цивилизацией. Называется она Альбаррасин.

2 Согласно опросу, проведенному ABC.es, Альбаррасин считается одной из самых красивых деревень в Испании.

3 В 711 году н.э. мавританские войска с севера Африки пересекли Гибралтарский пролив, завоевывая христианское королевство. Христиане боролись за освобождение Иберийского полуострова до конца XV века. В силу своего стратегического расположения Альбаррасин стал важным военным фортом.

4 После краха Дамасского халифата Кордовы он остался независимым исламским царством Таифа. В 1170 году Педро Руис де Асагра стал местным правителем. Более 100 лет семья Асагры управляла независимой территорией, называемой Сеньория Альбаррасин. И сегодня в деревне на вывесках можно увидеть имя Асагры.

5 И хотя местные правители обратили местное население в христианство, им удалось сохранить независимость до конца XIII века.

6 В 1284 году Альбаррасин был завоеван арагонским королем Педро III, который позволил носить титул сеньора Альбаррасина могущественному Хуану Нуньесу. В 1300 году сеньория официально стала частью арагонской короны.

7 Как и большинство древних деревень Испании, Альбаррасин имеет свою легенду. В ней рассказывается о молодой принцессе донье Бланке, изгнанной из дома ревнивой невесткой, королевой Арагона. Семья Асагры отвезла ее в Кастилию, и утешила в изгнании. Но однажды, совершая прогулку, Бланка исчезла, и ее больше не видели живой.

8 Считается, что она попала в плен и умерла много лет спустя в Ла-Торре-де-Донья-Бланка (Башня леди Бланки). Говорят, что ее дух до сих пор остается в башне, покидая ее в августе в полнолуние, чтобы искупаться в реке Гвадалавиар. Эта башня, расположенная на кладбище, была восстановлена в 2001 году как музей и культурный центр с постоянно меняющимися выставками. Поскольку деревня находится на вершине горы, медленно движущаяся река Гвадалавиар протекает ниже, и напоминает ров. Для удобства на дороге вдоль реки есть деревянные мосты. В самой деревне до наших дней сохранилось множество средневековых достопримечательностей.

9 Руины замка на скале. Он и сегодня защищает деревню, так же как много веков назад.