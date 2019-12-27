Скачать
Пятница, 27.12.2019
Новак: Украинское законодательство позволяет покупать российский газ не только "Нафтогазу"
Новак: Украинское законодательство позволяет покупать российский газ не только "Нафтогазу"
Херсонский облсовет: Россия - это всегда смерть, унижения, голод, вонь, невежество и страдания
Херсонский облсовет: Россия - это смерть
Манчестер Юнайтед готов отпустить Погба в Реал: детали сделки
Манчестер Юнайтед готов отпустить Погба в Реал: детали сделки
С точки зрения науки: почему Новый год - это ужасно
С точки зрения науки: почему Новый год - это ужасно

Одна из самых красивых деревень Испании (Фото)

Смотрите фото (14)
Одна из самых красивых деревень Испании (Фото)
02:27 Сегодня Телеграф turizm.mirvokrugnas.com Фото: turizm.mirvokrugnas.com

Новости путешествия:Его средневековая архитектура и узкие улочки внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • 1

    Интересно, наверное, из нашего шумного современного мира попасть в средневековье. Это вполне возможно, если вы окажетесь в Испании. В двух часах езды от Валенсии и в получасе от небольшого городка Теруэль на высоте 1171 м над уровнем моря находится маленькая деревня, совершенно не тронутая цивилизацией. Называется она Альбаррасин.

  • 2

    Согласно опросу, проведенному ABC.es, Альбаррасин считается одной из самых красивых деревень в Испании. 

  • 3

    В 711 году н.э. мавританские войска с севера Африки пересекли Гибралтарский пролив, завоевывая христианское королевство. Христиане боролись за освобождение Иберийского полуострова до конца XV века. В силу своего стратегического расположения Альбаррасин стал важным военным фортом.

  • 4

    После краха Дамасского халифата Кордовы он остался независимым исламским царством Таифа. В 1170 году Педро Руис де Асагра стал местным правителем. Более 100 лет семья Асагры управляла независимой территорией, называемой Сеньория Альбаррасин. И сегодня в деревне на вывесках можно увидеть имя Асагры.

  • 5

    И хотя местные правители обратили местное население в христианство, им удалось сохранить независимость до конца XIII века.

  • 6

    В 1284 году Альбаррасин был завоеван арагонским королем Педро III, который позволил носить титул сеньора Альбаррасина могущественному Хуану Нуньесу. В 1300 году сеньория официально стала частью арагонской короны.

  • 7

    Как и большинство древних деревень Испании, Альбаррасин имеет свою легенду. В ней рассказывается о молодой принцессе донье Бланке, изгнанной из дома ревнивой невесткой, королевой Арагона. Семья Асагры отвезла ее в Кастилию, и утешила в изгнании. Но однажды, совершая прогулку, Бланка исчезла, и ее больше не видели живой.

  • 8

    Считается, что она попала в плен и умерла много лет спустя в Ла-Торре-де-Донья-Бланка (Башня леди Бланки). Говорят, что ее дух до сих пор остается в башне, покидая ее в августе в полнолуние, чтобы искупаться в реке Гвадалавиар. Эта башня, расположенная на кладбище, была восстановлена в 2001 году как музей и культурный центр с постоянно меняющимися выставками. Поскольку деревня находится на вершине горы, медленно движущаяся река Гвадалавиар протекает ниже, и напоминает ров. Для удобства на дороге вдоль реки есть деревянные мосты. В самой деревне до наших дней сохранилось множество средневековых достопримечательностей.

  • 9

    Руины замка на скале. Он и сегодня защищает деревню, так же как много веков назад.

  • 10

    Кафедральный собор, построенный в XVI веке на остатках древнего романского храма XII века.

    Мавританская башня Торре-дель-Андадор, построенная в Х веке и служившая военным постом. Стена была построена как крепость для защиты города от захватчиков. Это одно из самых хорошо сохранившихся строений в Испании, с 1931 года считается национальным памятником.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (14)

Все по теме:

Испания, Красота, Отдых, Курорт, Путешествия, Города, Романтические города, Альбаррасин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еще двое чиновников лишились должностей с "легкой руки" Зеленского
02 Ушла из жизни легендарная режиссер Галина Борисовна Волчек
03 Загороднюк ответил на "спекуляции" о невыполнении оборонного госзаказа
04 Оформление документов жителей ООС: президент подписал важный закон
05 Правительство намерено искоренить игорный бизнес в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кругленькая сумма: &quot;Нафтогаз&quot; пополнил госбюджет Украины
"Нафтогаз" пополнил госбюджет Украины
СМИ: Трамп ищет замену Помпео
СМИ: Трамп ищет замену Помпео
&quot;В воздухе, на суше и на море&quot;: Ливия просит помощи у Турции
"В воздухе, на суше и на море": Ливия просит помощи у Турции
Афиша интересных событий в Украине на 28-29 декабря
Афиша интересных событий в Украине на 28-29 декабря
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь