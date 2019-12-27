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Пятница, 27.12.2019
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Бюджетненько: где можно отдохнуть без сильного удара по кошельку

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Бюджетненько: где можно отдохнуть без сильного удара по кошельку
22:20 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости путешествия:На первый взгляд может показаться, что эти места недоступны для бюджетного туриста, но мы уверяем, что это не так!

  • 1

    Баку, Азербайджан

    Многие путешественники недооценивают Баку и очень зря! А ведь этот город входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Только здесь вы сможете увидеть одновременно захватывающую дух современную архитектуру, соседствующую с величественными вулканами.

  • 2

    Афины, Греция

    Отдых в Греции может быть дешевым! Ведь большинство достопримечательностей здесь абсолютно бесплатны: византийские церкви, Афинский университет, Парфенон, теплые солнечные пляжи… Главное, уметь наблюдать и видеть красоту вокруг, здесь она встречается на каждом шагу!

  • 3

    Занзибар, Танзания

    Отдыхать в Занзибаре гораздо дешевле, чем на любом аналогичном курорте в Карибском бассейне. Днем вы сможете насладиться солнцем и теплой прозрачной водичкой, а вечером — прогуляться по древним улочкам города, увидеть сказочный закат и посетить один из недорогих ресторанов. Разве не прелесть?

  • 4

    Кейп Уайнлендс, Южная Африка

    Кейп Уайнлендс — винодельческий регион Южной Африки, в котором находятся исторические города Франшхук и Стелленбос. Это идеальные места для любителей вина! Здесь вас могут порадовать продуманными до мелочей дегустационными турами и роскошными обедами с самыми популярными блюдами мирового класса.

  • 5

    Сиди-Бу-Саид, Тунис

    Глядя на это фото, вы наверняка подумали, что перед вами Санторини. Но нет! Это тунисский город Сиди-Бу-Саид! В последние годы страна активно пытается вернуть себе туристический статус, поэтому отдых здесь пока что очень доступный.

  • 6

    Белград, Сербия

    Столица Сербии известна своей ночной жизнью, но и днем вы найдете, чем здесь заняться. Даже прогулка по живописным улочкам города принесет вам небывалое удовольствие, а если вы еще и решите посетить один из местных спа-центров, монастырей или музеев, приятные впечатления надолго гарантированы!

  • 7

    Мадхья-Прадеш, Индия

    Индийский штат Мадхья-Прадеш славится своими живописными местами и многочисленными заповедниками. Пожалуй, самые интересные из них заповедник тигров Бандхавгарх и национальный парк Пенч. Здесь вы можете встретить и диких кабанов, и оленей, и обезьян-лангуров. А вот чего тут точно не встретишь, так это толп туристов, потому, что направление пока не самое популярное.

  • 8

    Восточная Нуса Тенгара, Индонезия

    Как говорится, не Бали единым. В Индонезии есть много куда более интересных, а главное для бюджетного туриста — дешевых мест, которые можно посетить в 2020 году. Предлагаем вашему вниманию Малые Зондские острова и провинцию Восточная Нуса Тенгара. Здесь такие же чистые пляжи и прозрачная вода, как на других популярных курортах, а вот людей гораздо меньше.

  • 9

    Будапешт, Венгрия

    Будапешт может порадовать не только поклонников красивой архитектуры, но и тех, кто любит понежиться в термальных ваннах. Здесь их ничуть не меньше, чем в Исландии, а стоят они гораздо дешевле. Кроме того, в городе вы найдете массу мест для красивых фотографий! Инста-блогерам здесь точно будет чем заняться.

  • 10

    Буффало, Нью-Йорк, США

    Город Буффало известен своей непосредственной близостью к Ниагарскому водопаду, интересными музеями и другими культурными достопримечательностями. Если вам нравится все «американское», но жить в Нью-Йорке слишком дорого, обязательно отправляйтесь в этот городок и насладитесь незабываемой атмосферой.

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Туризм, Путешествие, Отпуск, Бюджетное путешествие.
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