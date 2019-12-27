Бюджетненько: где можно отдохнуть без сильного удара по кошельку

1 Баку, Азербайджан Многие путешественники недооценивают Баку и очень зря! А ведь этот город входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Только здесь вы сможете увидеть одновременно захватывающую дух современную архитектуру, соседствующую с величественными вулканами.

2 Афины, Греция Отдых в Греции может быть дешевым! Ведь большинство достопримечательностей здесь абсолютно бесплатны: византийские церкви, Афинский университет, Парфенон, теплые солнечные пляжи… Главное, уметь наблюдать и видеть красоту вокруг, здесь она встречается на каждом шагу!

3 Занзибар, Танзания Отдыхать в Занзибаре гораздо дешевле, чем на любом аналогичном курорте в Карибском бассейне. Днем вы сможете насладиться солнцем и теплой прозрачной водичкой, а вечером — прогуляться по древним улочкам города, увидеть сказочный закат и посетить один из недорогих ресторанов. Разве не прелесть?

4 Кейп Уайнлендс, Южная Африка Кейп Уайнлендс — винодельческий регион Южной Африки, в котором находятся исторические города Франшхук и Стелленбос. Это идеальные места для любителей вина! Здесь вас могут порадовать продуманными до мелочей дегустационными турами и роскошными обедами с самыми популярными блюдами мирового класса.

5 Сиди-Бу-Саид, Тунис Глядя на это фото, вы наверняка подумали, что перед вами Санторини. Но нет! Это тунисский город Сиди-Бу-Саид! В последние годы страна активно пытается вернуть себе туристический статус, поэтому отдых здесь пока что очень доступный.

6 Белград, Сербия Столица Сербии известна своей ночной жизнью, но и днем вы найдете, чем здесь заняться. Даже прогулка по живописным улочкам города принесет вам небывалое удовольствие, а если вы еще и решите посетить один из местных спа-центров, монастырей или музеев, приятные впечатления надолго гарантированы!

7 Мадхья-Прадеш, Индия Индийский штат Мадхья-Прадеш славится своими живописными местами и многочисленными заповедниками. Пожалуй, самые интересные из них заповедник тигров Бандхавгарх и национальный парк Пенч. Здесь вы можете встретить и диких кабанов, и оленей, и обезьян-лангуров. А вот чего тут точно не встретишь, так это толп туристов, потому, что направление пока не самое популярное.

8 Восточная Нуса Тенгара, Индонезия Как говорится, не Бали единым. В Индонезии есть много куда более интересных, а главное для бюджетного туриста — дешевых мест, которые можно посетить в 2020 году. Предлагаем вашему вниманию Малые Зондские острова и провинцию Восточная Нуса Тенгара. Здесь такие же чистые пляжи и прозрачная вода, как на других популярных курортах, а вот людей гораздо меньше.

9 Будапешт, Венгрия Будапешт может порадовать не только поклонников красивой архитектуры, но и тех, кто любит понежиться в термальных ваннах. Здесь их ничуть не меньше, чем в Исландии, а стоят они гораздо дешевле. Кроме того, в городе вы найдете массу мест для красивых фотографий! Инста-блогерам здесь точно будет чем заняться.