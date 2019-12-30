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Захватывает дух: уникальные места на планете (Фото)

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Захватывает дух: уникальные места на планете (Фото)
02:13 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости путешествия:Реальные места, которые выгладят порталы в волшебные миры.

  • 1

    Замок Нойшванштайн, Бавария, Германия. Чертовски красив, вокруг прекрасный вид, ну чем не портал в параллельный мир? Конечно, было бы неплохо, если б там тоже оказалось пиво, сосиски и Октоберфест.

  • 2

    Дворец инопланетных императоров? Министерство магии? Казанский собор из будущего в новой версии SimCity? Нет, это парижский жилой комплекс «Пространства Абраксас», спроектированный французским архитектором Рикардо Бофилем. А если архитектурный проект еще и назван в честь мифологического божества — тут, в принципе, все ясно.

  • 3

    Эту лестницу вы сможете найти в Копенгагене, но она определенно ведет в сказочный бар. Правда, после пары бокальчиков сливочного пива спускаться по ней будет весьма непросто.

  • 4

    Нет, это не реклама стирального порошка для цветного белья и даже не развевающиеся на ветру волосы гигантской русалочки Ариэль. Это всего лишь каньон Антилопы (штат Аризона, США). Однако с помощью этой магической фантасмагории цвета вы совершенно точно сможете отправиться в сказочный мир фантазии Ганса Христиана Андерсена. Только не заходите слишком далеко, иначе к рассвету превратитесь в морскую пену.

  • 5

    Эти ступени на горе Монсеррат, созданные испанским скульптором Жузепом Субираксом, ведут прямо на небеса, но пройти по ним может только человек, который искренне верит в сказку. Хотя в виде исключения туда пускают фанатов Led Zeppelin, но только по четвергам 31 июня.

  • 6

    В заброшенном замке Бьюкенен (Стерлингшир, Шотландия) время от времени устраивают себе лаундж-привал уставшие от всего драконы, которые при помощи своего недюжинного ума испытывают заблудившихся путников: отгадают загадку — отправятся восвояси, не отгадают — ну что ж, в таком случае добро пожаловать в освободительную армию Дейнерис Бурерожденной. Ну а что, нечего по развалинам лазить, а то ведь нужно еще Вестерос завоевывать, а кадровые ресурсы не бесконечны.

  • 7

    Музей К21 (Художественное собрание земли Северный Рейн — Вестфалия, Штендехаус, Германия). Эта современная интерпретация дилеммы с выбором правильного пути не оставляет никаких альтернатив: независимо от того, налево, направо или прямо вы пойдете, конечная точка маршрута одна — необыкновенно прекрасный мир современного искусства, где вас запросто примут за очередной любопытный экспонат. Даже если вы просто будете смирно стоять в сторонке и делать вид, что вас в этой странной комнате нет и никогда не было.

  • 8

    Органные скалы на мысе Фингал-Хэд (штат Новый Южный Уэльс, Австралия). Странно, но разве один из эпизодов фильмов о Гарри Поттере снимали не здесь? Это ведь отличное место, чтобы спрятать крестраж. Ну или чтобы собрать пару миллиардов лайков в инстаграме и заставить сидящих в офисе коллег вас возненавидеть — хотя это уже особо изощренная разновидность черной магии.

  • 9

    Забудьте о черных дырах, все равно они где-то далеко и вообще это все неправда. А вот Большая голубая дыра, умостившаяся посреди атолла в составе Белизского барьерного рифа в Центральной Америке, вполне реальна. Ходят слухи, что именно она является таинственным входом в легендарный Фиддлерс Грин — вымышленное место, где находят последний приют погибшие моряки. Однако в том случае, если у вас, дорогие морские волки, нет никакого желания бесславно заканчивать свой путь в лапах Дейви Джонса, стоит все же быть поосторожнее с нырянием.

  • 10

    Ох уж эти украинские железные дороги, сколько в них неземного волшебства и магии! Вот так садишься себе в поезд, плюхаешься в плацкартном вагоне на боковушку у туалета, с верхней полки свисают чьи-то ноги, рядом кто-то пьет пиво с рыбкой и ест вареные яйца, а ребенок орет благим матом над ухом. В общем, ситуация хуже, чем в аду. Зато потом внезапно добрая проводница Лариса Степановна принесет чай вкусный, и ты смотришь в окошко, а там — Тоннель любви. Аж на сердце потеплело, правда? И без магии путешествий тут точно не обошлось, уверяем вас.

  • 11

    Эти ворота расположены на острове Бали (Индонезия) и выглядят так, что даже объяснять ничего не нужно.

  • 12

    Городская библиотека Штутгарта примечательна тем, что, если в полночь в пятницу 13-е сесть на пол перед книжным шкафом, зажать в кулаке левой руки волос с головы рыжей девственницы и успеть за минуту громко перечислить все фильмы с Марлен Дитрих, можно попасть в таинственное и полное волшебства место — штутгартский дурдом. Только есть одно условие: если попадете в палату к Бильбо Бэггинсу, ничего не говорите про кольцо, дядюшка довольно ранимый человек.

  • 13

    Это старый железнодорожный тоннель в Хеленсбурге (штат Новый Южный Уэльс, Австралия). Он ведет прямиком в неизвестное будущее, однако, если вы решите совершить путешествие ночью, мы бы все-таки настоятельно порекомендовали вам взять с собой немного чеснока и что-нибудь серебряное.

  • 14

    На станции стокгольмского метрополитена под названием «Родхусет» установлен единственный в мире волшебный эскалатор: каждый, кто ставит ногу на одну из его ступеней, тут же попадает в пронизанный магией беспричинного сарказма мир безосновательного снобизма. «Эй, неудачники, у меня настолько много свободного времени, что я бесцельно катаюсь по стокгольмскому метро!» — именно с такой подписью автоматически отправляются в инстаграм 14 новых селфи, сделанных вами, пока вы с умным видом едете наверх.

  • 15

    Дворец итальянской цивилизации был построен в Риме по приказу Бенито Муссолини. Ходят слухи, что монахи Ватикана прибрали этот красивый портал к рукам, но поленились хорошенько отрегулировать работу ключевых механизмов, так что попасть через него можно только в Сан-Ремо, да и то лишь во время фестиваля. Впрочем, если вы любите песни Адриано Челентано, о большей магии вам и мечтать грешно.

  • 16

    Паромный терминал в Гонконге не является порталом сам по себе, зато позволяет поучаствовать в самой необычной в мире лотерее: в какое волшебное место вы попадете, с большим трудом купив билет на отправляющийся отсюда корабль, вам придется только догадываться.

  • 17

    Ледниковая лагуна Йёкюльсаурлоун (Исландия). К сожалению, из-за глобального потепления эта красота вскоре может исчезнуть, и в мире станет меньше на одно место, куда невозможно доехать из бара на такси.

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