Самые красивые разводные мосты со всего мира (Фото)

1 Гейтсхед Миллениум Гейтсхед Миллениум-Бридж — мост для пешеходов и велосипедистов, охватывающий Реку Тайн в Англии между площадью искусств Причалов Гейтсхеда на южном берегу и Пристанью Ньюкасла на северном берегу. Мост — по существу, две изящных кривых, одна из которых формирует палубу и другая поддерживает её. Чтобы позволить судам проходить внизу, обе дуги поворачиваются, как цельная структура. В движении Гейтсхед Миллениум похож на мигающий глаз, потому за ним и закрепилось подобное прозвище. Визуально изящный мост предлагает отличное зрелище, посмотреть на его поворот собираются сотни зрителей. Мостом управляют шесть 18-дюймовых Гидроцилиндров диаметром в 45 см, по три на каждой стороне. Каждый приведен в действие электродвигателем на 55 кВт. Маленькие суда и лодки до 25 метров высотой могут пройти внизу. Требуется всего 4.5 минуты, чтобы сделать полный оборот в 40 градусов. Это сооружение получило множество наград благодаря своей уникальности и легкости.

2 Слауэрхофбруг Слауэрхофбруг — полностью автоматический мост в городе Леувардене, в Нидерландах. Во время развода перемещается секция дороги, вместе с дорожным полотном. Сооружение также известно, как “Летающий мост”. Его пролет может быстро и эффективно быть поднят и опущен. Это позволяет быстро проходить водному транспорту, не на долго останавливая дорожное движение. Палуба составляет 15 на 15 метров и окрашена желтым и синим цветами, как на флаге Леувардена. Такое архитектурное решение позволило значительно упростить проект, сделав его дешевле, и при этом удобнее.

3 Мост Жака Шабана-Дельма Понтонный мост Жак Шабан-Дельма является по сути вертикальным лифтом через Гаронну в Бордо, Франция. Сооружение было открыто 16 марта 2013 президентом Франсуа Олландом и Аленом Жюппе, мэром Бордо. Его главный промежуток составляет 110 метров в длину. Высота лифта равна 50 метрам, и он разводится примерно 120 раз ежегодно, для прохода больших кораблей к портам, окружающим Бордо. Структура промежутка лифта имеет симметрическое поперечное сечение и несет четыре полосы движения — две для массового транспорта, и два навесных тротуара/велосипедных дорожки. Четыре независимые башни опоры в каждом углу промежутка лифта поддерживают его вес и позволяют ему плавно двигаться. С 2013 года мост Жак Шабан-Дельма — самый длинный мост с вертикальным лифтом в Европе. Структура получила свое название в честь Жака Шабан-Дельма, бывшего Премьер-министра Франции и бывшего мэра Бордо. Без сомнения, это один из самых красивых мостов мира.

4 Бискайский мост Это мост транспортер, который связывает города Португалете и Лас Аренас в области Бискайского залива Испании, пересекая устье реки Ибаисабал. Местные жители, и даже официальный сайт, обычно называют его Пуэнте Кольганте (буквально «подвесной мост»), хотя его структура очень отличается от висячего моста. Бискайский мост был построен, чтобы соединить два берега, которые расположены в устье реки Ибаисабал. Это старейший мост транспортер в мире, построенный в 1893. Проект разработан Альберто Паласио, одним из учеников Густава Эйфеля. Мост все еще находится в использовании, 164 метра длиной, и его гондола может транспортировать шесть автомобилей и несколько дюжин пассажиров за полторы минуты. Он работает каждые 8 минут в течение дня (каждый час ночью), весь год, с различной платой за проезд в течение дня и ночью. Сооружение является частью транспортной системы Бильбао Creditrans.

5 Мост Женщины Пуэнте де ла Мухер (мост Женщины) является вращающимся пешеходным мостом в Пуэрто Мадеро — коммерческом районе Буэнос-Айреса, Аргентина. Он представляет из себя канатный разводной мост, но сама концепция его разведения крайне необычна. У него есть единственная мачта с кабелями, поддерживающими часть моста, которая вращается на 90 градусов, чтобы позволить водному транспорту пройти мимо. 170-метровый пешеходный мост весит 800 тонн, 6.2 м шириной и разделен на две неподвижных части, 25 м и 32.5 м длиной соответственно. Средняя секция достигает 102.5 метров, вращаясь на белой бетонной опоре, позволяя судам пройти меньше чем за две минуты. Эта центральная секция поддерживается стальной «иглой» из бетона 34 метра высотой. «Игла», наклоненная под углом в 39 °, поддерживает центральный промежуток с помощью кабелей. Компьютерная система в восточном конце моста управляет поворачивающимся механизмом при необходимости.

6 Мост реки Халл Стальной разводной мост через реку Халл является первым в мире пешеходным мостом, вращающимся, в то время как пешеходы могут все еще находиться на нем. Красивая структура, разработанная лондонским агентством Макдауэлл+Бенедетти, требует приблизительно две минуты, чтобы полностью открыться. Мост соединяет центр города с восточным районом, действуя и как важная часть городской инфраструктуры, и как новая достопримечательность. Пешеходный мост составляет 16 метров в диаметре и может открываться и закрываться на любую ширину, в зависимости от количества речного транспорта. Пешеходы и мотоциклисты могут остаться на мосту, в то время как он вращается, чтобы увидеть реку с совершенно новой точки зрения. Освещение для моста было разработано компанией Sutton Vane Associates, которая установила энергосберегающие огни, освещающие воду и мост ночью. Маленькие лучи света подчеркивают форму моста и появляются, когда он начинает поворачиваться. Чтобы добавить драматичности, ряд фонарей включается, создавая уникальное световое шоу.

7 Мост Рог Херн-Бридж (мост Рог) — складной мост в городе Киле, в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн. Пролеты моста по концу Кильского Фьорда (названного Херн) были разработаны компанией Gerkan, Marg и Partners. Это мост подвижных секций с тремя сегментами с главным промежутком в 25.5 метров, который сворачивается в форме буквы «N». Мост был построен в 1997 и обошелся в 16 миллионов немецких марок. Херн-Бридж достигает 5 метров шириной и соединяет центр города на западном берегу с площадью Гаарден на восточном берегу. Пешеходный мост особенно важен для пассажиров, перемещающихся между Паромным терминалом Норвегии (Norwegenkai) и главной железнодорожной станцией. Местные жители вначале были скептичны в отношении дизайна. Были даже сбои механизма после запуска, и над ним стали подшучивать. Чтобы гарантировать пересечение для пешеходов и велосипедистов, рядом был построен смежный мост, как промежуточное решение. Он все еще используется во время ремонта и обслуживания складного моста. Херн-Бридж теперь рассматривают, как технический шедевр и местную достопримечательность. Обычно мост открывается единожды в час и предлагает один из лучших панорамных видов города Киля. Отсюда также начинается прекрасный туристический маршрут по фьорду.

8 Мост гавани Форид Пешеходный мост гавани Форид расположен в Риле, небольшом приморском курорте в Денбишире, на северо-восточном побережье Уэльса. Уникальная структура обеспечивает проход судов по судоходному каналу. При этом, одна сторона моста уравновешивает другую. Они поднимаются одновременно, словно в зеркальном отражении. Мачта из нержавеющей стали возвышается на 50 метров, с механизмом шкива и кабелями, поддерживающими пролеты моста. Это сооружение является одной из центральных достопримечательностей Риля. Центральная мачта гармонично вписывается в конструкцию, и оснащена по образу корабельных мачт всем необходимым снаряжением.

9 Мосты Коринфского канала Коринфский Канал в Греции вгрызается в узкий Коринфский перешеек, разделяя пелопоннесский полуостров от греческого материка, соединяя Коринфский залив с Заливом Сароникос в Эгейском море. Построенный в период между 1881 и 1893 годами, Коринфский канал считают большим техническим успехом того времени. Хотя канал позволяет избежать 700-километровой поездки вокруг Пелопоннеса, он слишком узкий для большинства современных океанских грузовых судов, поскольку может пропустить только суда шириной до 16.5 метров и осадкой до 7.3 метров. По вышеупомянутым причинам, Канал в наше время главным образом используется туристическими судами, с потоком в 11,000 кораблей каждый год. В 1988 два способных погружаться в воду моста были построены через Коринфский Канал, по одному в каждом конце, в Истмии и Коринфе. Настил моста способен понижаться на 8 метров ниже уровня воды, чтобы корабли могли использовать водный путь. Основное преимущество понижения моста вместо того, чтобы сделать его раздвижным, состоит в том, что нет никакой структуры выше судоходного канала и таким образом, никакого ограничения высоты судна. Это особенно важно для парусных судов. Дополнительно, отсутствие структуры выше палубы считают эстетически более приятной.