Любителям лыж посвящается: потрясающие места в Италии для активного отдыха

1 Кортина д’Ампеццо Благодаря изрезанныи ледником скалистым вершинам Доломитовые Альпы завоевали почетное место в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, так что катание на лыжах здесь также на высоте. Самым известным из многочисленных горнолыжных курортов в Доломитовых Альпах является Кортина д’Ампеццо. В 1956 году здесь проводилась зимняя Олимпиада, в результате чего город стал известен на весь мир. Более трех десятков подъемников переносят лыжников почти от дверей их отеля до снежных полей чуть ниже вершин, на гребнях самых высоких хребтов. Если этого недостаточно – приобретите скипасс Dolomiti Superski, который обеспечит вам полное использование подъемников и трасс 11 других курортов региона.

2 Бормио Бормио – один из лучших лыжных и СПА курортов в историческом регионе Ломбардия. Здесь находится самый длинный непрерывный подъёмник и соответственно, самый протяженный вертикальный спуск в Италии. Устоять невозможно! Бормио предлагает лыжникам неотразимое сочетание традиционной городской жизни, подлинной итальянской атмосферы, красивых пейзажей и снежных склонов. Это место для требовательных лыжников, которые также могут насладиться однодневными поездками в Ливиньо и Санта-Катерина.

3 Ливиньо Уникальный дьюти-фри анклав находится недалеко от швейцарской границы, но отдых здесь вполне бюджетный. Это место отлично подходит не только для начинающих: теперь здесь есть и хели-ски. Только представьте себе спуск по нетронутому склону, на вершину которого вас доставит вертолет! Ливиньо не зря называют Маленький Тибет, ведь он спрятан в отдаленном высокогорном районе Ломбардии. Городок на самом деле представляет собой общину трех небольших деревень: Санта-Мария, Сан-Антонио и Сан-Рокко, которые теперь объединены в один курорт, протянувшийся примерно на 4 километра вдоль равнинной долины, по обе стороны раскинулись лыжные равнины.

4 Валь-Гардена Небольшие лыжные курорты, такие как Валь-Гардена это менее загруженные трассы, по сравнению с крупными гламурными соседями в Доломитовых Альпах вроде Кортины д’Ампеццо. Одна из нескольких соседних долин между вершинами, известными как горный массив Селла – это 160 километров трасс и подъемников, которые, соединяясь с другими, образуют почти 400 километров взаимосвязанных трасс. Здесь можно даже покататься на лыжах на леднике Мармолада! В Валь-Гардене созданы все условия для начинающих, но скучно в этом месте не будет никому: отсюда легко можно добраться до самых крутых трасс в Доломитовых Альпах.

5 Сестриере Самый высокогорный горнолыжный курорт в обширной горнолыжной зоне Млечный Путь. Это хороший выбор для начинающих и лыжников среднего уровня. Основанный в 1930-х годах, Сестриере был одним из первых в мире специально горнолыжных курортов. Его автором стал легендарный исполнительный директор компании Fiat Джованни Аньелли. С тех пор прошел почти век, но Сестриере по-прежнему является одним из самых престижных курортов этого региона, который охватывает итальянско-французскую границу и простирается на 400 км трасс, связанных подъемниками.

6 Курмайор Чтобы ощутить роскошь и гламур региона Валле-д’Аоста, отправляйтесь в Курмайор, расположенный недалеко от французской границы и туннеля Монблана. Это место пользовалось популярностью ещё в XVIII веке – сюда на термальные воды приезжали аристократы. Чтобы полюбоваться видом на вершину Европы с ее самой высокой горы, поднимитесь по канатной дороге Funivie Monte Bianco к линии хребта, где снежные вершины, кажется, тянутся бесконечно.

7 Мадезимо Главная причина покататься на лыжах на этом сказочном традиционном курорте, расположенном в солнечной долине на границе Швейцарии – знаменитый 3-километровый черный спуск Каналоне. Он был назван «самым красивым склоном в Альпах» и определенно подходит для альпийских полонистов. Это самый длинный из четырех маркированных черных спусков. Красные трассы здесь тоже достаточно протяженные.

8 Червиния Разделяя массив Маттерхорн со своим швейцарским соседом Церматтом, Червиния занимает самую высокую лыжную зону в Европе. Если вы любите горные пейзажи – это место вам несомненно понравится! Удивительно, но, учитывая суровое расположение на большой высоте, горнолыжная зона Червинии в основном состоит из промежуточных трасс легкой и средней сложности. На курорте много уютных кафе-баров и хороших ресторанов, есть и хорошие элитные отели.

9 Альта-Бадия Альта Бадия, одна из горнолыжных зон на вершинах массива Селла – популярное место для лыжников начального и среднего уровня. Понравится здесь и экстремалам: каждый декабрь в городе проходит Кубок мира по горнолыжному спорту, ведь склон Гран-Риса является одним из самых технически сложных во всех Альпах.