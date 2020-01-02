Поехать в Китай и отравиться: какую еду стоит избегать путешествующим по Поднебесной

1 Китайская кухня славится своей разнообразной и нежирной пищей, в основу которой входит рис и бобовые (соя или фасоль). Для многих китайская еда привлекательна необычными составляющими: морепродукты (кальмары, рыбы пангасиус, тилапия и фуга), необычное сочетание мяса и овощей, а иногда даже растений (например, бамбук). Но какие подводные камни могут подстерегать любителей китайских блюд? Конечно, в этой статье мы не будем говорить о том, что китайцы едят собак или каких-то личинок. Рассмотрим самые на первый взгляд обычные продукты, время от времени появляющиеся и на нашем столе. Рыба тилапия Тилапия плавает на дне водоёма и питается в буквальном смысле ВСЕМ, что попадается ей по пути. Выращивают эту рыбу в маленьких бассейнах с постоянной нехваткой места и количества воды. Тилапия токсична и вредна.Широко известно, что рыбные фермеры Китая ни за что не разрешат своим детям есть ту рыбу, что они сами вырастили.

2 Треска Еще один вид рыбы, который выращивается на фермах В Китае. Эта треска также не относится к здоровой пище, так как она живет в своих собственных отходах.

3 Яблочный сок Китай славен использованием вредных пестицидов при выращивании продуктов. При этом информация о них на упаковках отсутствует.

4 Грибы Недавно санэпидемстанция США обнаружила партии испорченных консервированных грибов, завезенных из Китая. Некоторые китайские фабрики консервов зашли так далеко, что безосновательно добавляют на все банки подряд с подобными грибами наклейки «органический», ради увеличения прибыли. Если изучить вопрос более детально и найти статьи в интернете, можно понять, что много информации о таинственных грибах из Китая откровенная ложь. И такие грибы занимают 34% всех полок магазинов страны. Лучше покупать грибы у местных производителей.

5 Чеснок Всё та же история с пестицидами, которых нужно избегать. Чтобы чеснок хранился дольше, его опрыскивают химикатами больше нормы, а это, как вы понимаете, никакой пользы в себе не несёт, да и на вкусе продукта отражается.

6 Курочка Как и в случае с рыбой, главная проблема – загрязнение окружающей среды и, соответственно, среды, в которой выращивают кур, плюс не самое экологически чистое питание. Китай является мировым лидером по гриппу среди птиц, и гарантий, что курица на вашем столе не заражена им, нет. А еще добавьте сюда гормоны роста.

7 Пластиковый рис В последнее время ходят слухи, что китайский рис – вовсе и не рис. Поддельный рис производят из картофеля и синтетических материалов, использующихся для производства резины. Если сваренный рис остается твердым и при этом требует намного более длительной варки, скорее всего там пластик, а это прямая дорога к раковым заболеваниям.

8 Чёрный перец горошком из… ила Одного китайского производителя специй поймали на добавлении в перец… ила и продаже этой смеси под видом настоящей приправы! При определённой пропорции подмену можно даже не учуять. Это, конечно, может показаться единичным случаем, но согласитесь, часто и «один раз…», и по такой тенденции можно сделать некоторые выводы о качестве отрасли в целом.

9 Промышленная соль Промышленная соль отличается от съедобной. Но именно китайская промышленная соль импортируется к нам уже не первый год. Со временем она вызывает физические и интеллектуальные отклонения, нарушение репродуктивной функции, повышает кровяное давление, увеличивает риск сердечной атаки и тромбоза.