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Поехать в Китай и отравиться: какую еду стоит избегать путешествующим по Поднебесной

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Поехать в Китай и отравиться: какую еду стоит избегать путешествующим по Поднебесной
03:07 Сегодня Телеграф terraoko.com Фото: pixabay

Новости путешествия:Китайская еда, которую лучше не пробовать.

  • 1

    Китайская кухня славится своей разнообразной и нежирной пищей, в основу которой входит рис и бобовые (соя или фасоль). Для многих китайская еда привлекательна необычными составляющими: морепродукты (кальмары, рыбы пангасиус, тилапия и фуга), необычное сочетание мяса и овощей, а иногда даже растений (например, бамбук).

    Но какие подводные камни могут подстерегать любителей китайских блюд?

    Конечно, в этой статье мы не будем говорить о том, что китайцы едят собак или каких-то личинок. Рассмотрим самые на первый взгляд обычные продукты, время от времени появляющиеся и на нашем столе.

    Рыба тилапия

    Тилапия плавает на дне водоёма и питается в буквальном смысле ВСЕМ, что попадается ей по пути. Выращивают эту рыбу в маленьких бассейнах с постоянной нехваткой места и количества воды. Тилапия токсична и вредна.Широко известно, что рыбные фермеры Китая ни за что не разрешат своим детям есть ту рыбу, что они сами вырастили.

  • 2

    Треска

    Еще один вид рыбы, который выращивается на фермах В Китае. Эта треска также не относится к здоровой пище, так как она живет в своих собственных отходах.

  • 3

    Яблочный сок

    Китай славен использованием вредных пестицидов при выращивании продуктов. При этом информация о них на упаковках отсутствует.

  • 4

    Грибы

    Недавно санэпидемстанция США обнаружила партии испорченных консервированных грибов, завезенных из Китая. Некоторые китайские фабрики консервов зашли так далеко, что безосновательно добавляют на все банки подряд с подобными грибами наклейки «органический», ради увеличения прибыли. Если изучить вопрос более детально и найти статьи в интернете, можно понять, что много информации о таинственных грибах из Китая откровенная ложь. И такие грибы занимают 34% всех полок магазинов страны. Лучше покупать грибы у местных производителей.

  • 5

    Чеснок

    Всё та же история с пестицидами, которых нужно избегать. Чтобы чеснок хранился дольше, его опрыскивают химикатами больше нормы, а это, как вы понимаете, никакой пользы в себе не несёт, да и на вкусе продукта отражается. 

  • 6

     Курочка

    Как и в случае с рыбой, главная проблема – загрязнение окружающей среды и, соответственно, среды, в которой выращивают кур, плюс не самое экологически чистое питание.

    Китай является мировым лидером по гриппу среди птиц, и гарантий, что курица на вашем столе не заражена им, нет. А еще добавьте сюда гормоны роста. 

  • 7

    Пластиковый рис

    В последнее время ходят слухи, что китайский рис – вовсе и не рис. Поддельный рис производят из картофеля и синтетических материалов, использующихся для производства резины. Если сваренный рис остается твердым и при этом требует намного более длительной варки, скорее всего там пластик, а это прямая дорога к раковым заболеваниям.

  • 8

    Чёрный перец горошком из… ила

    Одного китайского производителя специй поймали на добавлении в перец… ила и продаже этой смеси под видом настоящей приправы! При определённой пропорции подмену можно даже не учуять. Это, конечно, может показаться единичным случаем, но согласитесь, часто и «один раз…», и по такой тенденции можно сделать некоторые выводы о качестве отрасли в целом.

  • 9

    Промышленная соль

    Промышленная соль отличается от съедобной. Но именно китайская промышленная соль импортируется к нам уже не первый год. Со временем она вызывает физические и интеллектуальные отклонения, нарушение репродуктивной функции, повышает кровяное давление, увеличивает риск сердечной атаки и тромбоза.

  • 10

    Зелёный горошек

    Этот продукт начал массово производится в Китае в 2005 году. Поддельный зеленый горошек создается из сои, зеленой краски и метабисульфита натрия (химический консервант). Эта краска запрещена для производства продуктов питания, потому что приводит к появлению рака и сильному нарушению обмена веществ. Этот горошек не размягчается при варке, а вода приобретает неестественный зеленый цвет.

    Помните, Китай лидер по количеству городов с постоянным смогом, загрязненным рекам и окружающей среде в целом. Также как и лидер по экспорту очень многих продуктов питания. Покупайте еду лучше у местных фермеров, это самый надежный вариант.

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Китай, Туризм, Еда.
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