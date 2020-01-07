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Там вас точно не найдут: ТОП-10 мест на планете, где не ловит сотовая связь

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Там вас точно не найдут: ТОП-10 мест на планете, где не ловит сотовая связь
14:43 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Предлагаем вам познакомиться с подборкой из 10 мест, в которых вы не сможете совершить телефонный звонок.

  • 1

    В XXI веке, казалось бы, мобильная связь должна быть везде, но, как показывает практика, в некоторых местах это просто невозможно. И речь идет не о комнате в вашем доме, а именно об отдаленных уголках нашей планеты.

    Кифука, Демократическая Республика Конго

    Кифука — одно из самых опасных мест в мире. Согласно статистике, на один квадратный километр попадает 158 ударов молнии в год. Исходя из этого, пользование любым электронным устройством можно приравнять к самоубийству.

  • 2

    Грин Бэнк, США, Западная Вирджиния

    Грин Бэнк — город, в котором расположен самый большой телескоп (его задача — принимать слабые сигналы из космоса). Поэтому здесь запрещено использовать любые устройства с электромагнитными излучениями. В этот список попадает мобильная связь, Wi-Fi-сеть и даже рации.

  • 3

    Мотуо, Китай

    Регион Мотуо находится в Тибете, местные буддисты считают его священным. Добраться туда очень сложно, 200-метровый подвесной мост и вечная мерзлота (еще нужно понять, что из этого страшнее) встанут у вас на пути. Район абсолютно незаселенный (всё из-за этого моста, точно, я знаю), поэтому фауна здесь очень необычная.

  • 4

    Мули, Фарерские острова

    Здесь самая непредсказуемая погода, ресурсов, необходимых для жизни, практически нет. Хотя это не смущает тех 4 местных жителей. Туризм здесь не очень распространен, поэтому Мули смело можно назвать "Богом забытое место". О каких-то коммуникациях речь даже не идет.

  • 5

    Остров Питкэрн, Тихий океан

    Население острова Питкэрн составляет всего 50 человек. Мобильной связи, интернета или чего-то еще, связанного с цивилизацией, здесь нет. Контакт с внешним миром поддерживается только при помощи корабля, который посещает остров раз в месяц.

  • 6

    Станция "Академик Вернадский", остров Галиндез, Антарктика

    Думаю, вы знаете, что станция "Академик Вернадский" — единственная украинская станция в Антарктике. Связь с внешним миром осуществляется только при помощи спутника, а скорости интернета не всегда хватает даже для отправки электронного письма.

  • 7

    Вайау Лаут, Филиппины

    Местные жители получили прозвище "морские цыгане" из-за того, что большую часть своей жизни они проводят в плавающих домах и очень редко ступают на берег. Вайау Лаут входит в список мест, малопригодных для жизни. Здесь нет ни питьевой воды, ни электричества, а связь с "большим" миром здесь очень большая редкость.

  • 8

    Остров Сокотра, Индийский океан

    Вся крутость острова состоит в том, что он полностью изолирован от внешнего мира (часто называют его "чужеродное место на Земле"), поэтому здесь можно встретить очень необычные растения. На Сокотре проживает около 42 тысяч местных жителей, несмотря на такое количество, каких-то благ цивилизации (мобильной связи или интернета) здесь нет.

  • 9

    Оймякон, Якутия

    Поселок Оймякон — самое холодное населенное место на планете (была зарегистрирована температура -71 °С). В таких условиях замерзает практически всё, не говоря уже о мобильном телефоне, который просто не сможет работать при такой температуре. Связь жителей с внешним миром здесь очень редкая, самолеты прилетают только летом (и то раз в неделю).

  • 10

    Гораи, Индия

    Гораи — деревушка, в которой весь образ жизни построен на медитациях. Поэтому с телефонами, планшетами и прочими гаджетами вас сюда даже не пропустят. В Гораи вы должны четко следовать установленному распорядку дня (ничего сложного — спать, есть, отдыхать, медитировать). Так вот, раз телефонами здесь не пользуются, то и мобильной связи, соответственно, тоже нет.

    Не всё так плохо, как кажется на первый взгляд, ведь в таких местах вы можете по-настоящему отдохнуть от всех благ цивилизации, только молний Кифука и мороза Оймякона лучше-таки избегать.

Самые сказочные леса нашей планеты (Фото)

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Туризм, Сотовая связь, Города, Страны, Нет связи.
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