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Пятница, 10.01.2020
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Подборка, которая поведает вам о самых мистических цивилизациях (Фото)

Смотрите фото (11)
Подборка, которая поведает вам о самых мистических цивилизациях (Фото)
16:54 Сегодня Телеграф sreda.temadnya.com Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Верьте или нет, но человечество может исчезнуть в течение всего нескольких лет. Это будет не первый раз, когда значительная цивилизация пропадает с лица Земли.

  • 1

    Культуры, правившие веками, уничтожались войнами, климатическими изменениями, болезнями и даже вулканическими извержениями. А есть и такие цивилизации, исчезновение которых ученые просто не могут объяснить. Загадочные исчезновения...

    Кловис 11 500 г. до н.

    Северная Америка

    Считается, что люди этой цивилизации пришли из Сибири на Аляску, через Берингов пролив к концу последнего ледникового периода. Археологи до сих пор спорят, была ли Кловис первой цивилизацией этого континента. Известно только, что погибла она чрезвычайно быстро. Хищники? Неизвестная науке болезнь? Или просто ассимиляция с другими племенами? Непонятно.

  • 2

    Трипольская культура 5500-2750 до н. э.

    Украина и Румыния

    Племя Кукутень-Триполье насчитывало до 15 000 членов — огромная по тем временам община, которая исчезла с лица планеты в одночасье. Культура Кукутень-Триполье выделяется своей керамикой. Ученые обнаружили это благодаря странной привычке членов племени уничтожать свою деревню при переезде на новое место.

  • 3

    Цивилизация долины Инда 3300-1300 до н. э.

    Пакистан

    Это одна из самых важных древних цивилизаций. Но ученым известно крайне мало о людях племени Инда — в основном потому, что они до сих пор не могут расшифровать их язык. Мы знаем, что люди Инда построили более сотни городов и сел, в том числе Хараппа и Мохенджо-Даро. Судя по всему, цивилизация без классового общества и собственной армии весьма преуспела в астрономии и сельском хозяйстве — а затем просто исчезла.

  • 4

    Минойская цивилизация 3000-630 до н.э.

    Крит

    Минойская цивилизации была обнаружена только в начале 20-го века. Легендарные дворцы Кносса, центр легенды о царе Миносе — их рук дело. Считается, что минойцы были уничтожены в результате извержения вулкана на острове Фера. Минойская цивилизация является одной из самых больших потерянных цивилизаций, которые существовали когда-либо.

  • 5

    Цивилизация майя 2600 до н.э. – 1520 н.э.

    Центральная Америка

    Цивилизация майя является классическим примером загадочно исчезнувшей культуры. Ее величайшие памятники, города и дороги были поглощены джунглями Центральной Америки, а население сгинуло, растворившись в чужих племенах.

  • 6

    Микенская цивилизация 1600-1100 до н.э.

    Греция

    В отличие от минойской, микенская культура процветала не только за счет торговли. Военная машина микенцев переработала практически всю Грецию, империя продержалась почти пять веков, прежде чем исчезнуть. Пока не ясно, почему это произошло: землетрясения, нашествия варваров или внутренние распри.

  • 7

    Цивилизация ольмеков 1400 до н. э.

    Расположение: Мексика

    Считается, что ольмеки были первыми, кто разработал систему письма. Они же, вероятно, изобрели компас и календарь. Ольмеки не чурались человеческих жертв, что и погубило цивилизацию — как считают современные историки.

  • 8

    Набатейцы 600 г. до н. э.

    Расположение: Иордания, Израиль, Сирия, Саудовская Аравия

    Мы почти ничего не знаем об этой сгинувшей культуре. Набатейская цивилизация процветала благодаря торговле и удачному месторасположению, пропав, со временем, из-за постоянных варварских набегов.

  • 9

    Империя Аксум 100 н. э.

    Эфиопия

    Легенда гласит, что империя Аксум — родина знаменитой царицы Савской. Аксум был важным торговым центром, экспортером слоновой кости и золота в Римскую империю и Индию. Это было богатое общество и первая африканская культура, разработавшая собственную валюту.

  • 10

    Кхмеры 1000-1400 н. э.

    Камбоджа

    Эта империя, в которую входило до миллиона людей, процветала в течение первого тысячелетия. Кхмеры практиковали индуизм и буддизм, оставив после себя монументальные храмы, такие как Ангкор-Ват, куда до сих пор съезжаются туристы со всей планеты.

Самые сказочные леса нашей планеты (Фото)

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Путешествия, Страны мира, Познавательно, Цивилизации, Исчезнувшие цивилизации.
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