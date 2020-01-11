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Суббота, 11.01.2020
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Там вас точно не ждут: самые опасные места нашей планеты (Фото)

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Там вас точно не ждут: самые опасные места нашей планеты (Фото)
02:17 Сегодня Телеграф sreda.temadnya.com Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Независимо от того, насколько вы умны, хитры и предприимчивы, всю планету вам не обойти.

  • 1

    Есть места, куда вход закрыт практически всем — за крайне редкими исключениями. Конечно, некоторые из вас вполне могут принять этот список как своего рода вызов. Имейте в виду, есть очень веские причины, по которым даже пытаться не стоит проникнуть в одно из этих мест.

    Богемская роща

    Судя по всему, все рассказы о масонах, иллюминатах и тому подобных сообществах имеют под собой основания. Да и мировое правительство вполне может существовать на самом деле. По крайней мере, все богатейшие люди планеты зачем-то каждое лето собираются отдохнуть в огромном парке под названием Богемская роща. А вот без приглашения соваться сюда не стоит: последнего любопытствующего туриста посадили в тюрьму.

  • 2

    Суртсей

    В 60-х годах прошлого века остров поднялся из морской глубины в результате вулканической деятельности. Ученое сообщество моментально установило мораторий, чтобы никто не мешал наблюдать за появлением новой жизни.

  • 3

    Сентинельские острова

    Вас арестуют, только если успеют. Скорее всего, первыми успеют аборигены, которые не будут терять времени на всякую ерунду, вроде суда, а просто возьмут любопытного туриста на копья.

  • 4

    Бюро 39

    Сотрудники северокорейского Бюро 39 работают над пополнением валютного запаса самого Ким Чен Ына. Им разрешено все, от наркоторговли до продажи органов. Угадайте, что будет с тем, кто решит лично заглянуть в центр управления?

  • 5

    Клуб Уайта

    А вот и еще одно место, где по слухам собираются сильные мира сего вершить дела мира сего. Вступить сюда может лишь тот, кого одобрили все прочие члены клуба. Годовые взносы составляют 500 000 долларов. И да, женщинам вход тоже воспрещен — даже богатым и красивым.

  • 6

    База Ментвит-Хилл

    Американское АНБ имеет несколько филиалов в других странах (в том числе и Австралия). Все эти центры охраняются как зеница ока, но военная база Ментвит-Хилл, расположенная в Северном Йоркшире, по праву считается одной из наиболее закрытых. Здесь планируются секретные операции американских военных зарубежом и охрана имеет право стрелять на поражение без предупреждения.

  • 7

    Остров Ниихау

    Ваша фамилия Робинсон? Нет? Значит, попасть на этот райский остров никак не получится. Он полностью принадлежит семье Робинсонов и ступать сюда может лишь член семьи.

  • 8

    Зона 51

    Американское правительство долгое время отрицало само существование Зоны 51. Слухи ходили (да и ходят) безумные: и пришельцев тут расчленяют, и в параллельные миры будто бы пути ищут. Что там на самом деле — черт знает, охрана базы имеет приказ стрелять на поражение, так что туристов тут не очень много.

  • 9

    Хранилище семян на Шпицбергене

    Норвегия устроила это хранилище специально на случай ядерной войны. Отсюда предполагается брать материал для последующего восстановления растительных культур. Охраной хранилища занимается специальное военное подразделение.

  • 10

    Пещера Ласко

    Еще в середине прошлого века полюбоваться наскальными изображениями в этой пещере мог любой. Однако в 1963 году Ласко закрыли и теперь туристов заворачивают на пороге. Особо наглых — сажают на пару суток.

Будьте первыми в 2020 году: места для посещений, которые скоро заполнятся многочисленными туристами (Фото)

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Путешествия, Опасные места, Куда не стоит ехать, Запрещенные места.
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