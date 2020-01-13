Вдали от цивилизации: необычный эко-отель в лесах Швеции (Фото)

1 Здесь нет никаких роскошеств современной цивилизации — ни водопровода, ни отопления, ни электричества. Замшелые в прямом смысле номера обещают ни с чем не сравнимые впечатления от отпуска. Вот это да!

2 Отель Kolarbyn Ecolodge состоит из 12 охотничьих домиков. Каждый из них отапливается уютным костром и оборудован теплыми овечьими шкурами для сна. Это идеальный вариант, чтобы снять стресс и на время отключиться от бешеного ритма жизни.

3 "Проведите несколько расслабляющих дней в лесу. Посидите у костра ночью. Познакомьтесь с людьми из разных стран. Обязательно нужно попробовать лосиную и бобровую экскурсии! Вы достойны больших диких впечатлений" — звучит неплохо!

4 "Нет, не нужно быть Крокодилом Данди или Реем Мирсом, чтобы выжить во время каникул в Kolarbyn, — поясняют владельцы хижин. — Если вам нужна какая-либо помощь, наши хозяева всегда готовы помочь и подсказать на каждом шагу".

5 А как же туалет? Как мы уже говорили, в хижинах нет туалетов. Поэтому гостям должно быть комфортно справлять нужду в лесу. "Если вам надо в туалет, вы можете легко пописать за любым деревом. Только не на ягоды!" — предупреждают владельцы.