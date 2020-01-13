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Вдали от цивилизации: необычный эко-отель в лесах Швеции (Фото)

Смотрите фото (7)
Вдали от цивилизации: необычный эко-отель в лесах Швеции (Фото)
11:09 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости путешествия:Эти грубые землянки и хижины в Швеции приглашают гостей пожить несколько дней в естественных условиях, как жили дровосеки в прошлых веках.

  • 1

    Здесь нет никаких роскошеств современной цивилизации — ни водопровода, ни отопления, ни электричества. Замшелые в прямом смысле номера обещают ни с чем не сравнимые впечатления от отпуска. Вот это да!

  • 2

    Отель Kolarbyn Ecolodge состоит из 12 охотничьих домиков. Каждый из них отапливается уютным костром и оборудован теплыми овечьими шкурами для сна. Это идеальный вариант, чтобы снять стресс и на время отключиться от бешеного ритма жизни.

  • 3

    "Проведите несколько расслабляющих дней в лесу. Посидите у костра ночью. Познакомьтесь с людьми из разных стран. Обязательно нужно попробовать лосиную и бобровую экскурсии! Вы достойны больших диких впечатлений" — звучит неплохо!

  • 4

    "Нет, не нужно быть Крокодилом Данди или Реем Мирсом, чтобы выжить во время каникул в Kolarbyn, — поясняют владельцы хижин. — Если вам нужна какая-либо помощь, наши хозяева всегда готовы помочь и подсказать на каждом шагу".

  • 5

    А как же туалет? Как мы уже говорили, в хижинах нет туалетов. Поэтому гостям должно быть комфортно справлять нужду в лесу. "Если вам надо в туалет, вы можете легко пописать за любым деревом. Только не на ягоды!" — предупреждают владельцы.

  • 6

    А если проголодались, не волнуйтесь, что вам придется заниматься собирательством и охотиться за собственной едой. Есть удобный склад, где полно вкуснейшей еды, которая только и ждет вас!

    Ночь в такой хижине обойдется в 60 евро.

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Швеция, Туризм, Путешествие, Турист, Отель, Kolarbyn Ecolodge.
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