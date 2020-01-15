Северный Кипр – восходящая звезда Средиземноморья

Новости путешествия:Именно так сейчас называют эту чудесную страну и не зря.

Многие искушенные путешественники все чаще обращают внимание на северную часть острова Кипр и предпочитают его многим другим странам на берегу моря. Возникает вопрос почему? Что такого особенного в Северном Кипре и почему наши сограждане приезжают не только на отдых, но и на навсегда.

Причин посетить Северный Кипр или остаться на ПМЖ множество: это и чистая экология, лазурные пляжи, свежие фрукты и овощи без ГМО, это дружелюбное население и красота природы. Ведь все мы хотим жить долго и счастливо, а Северный Кипр располагает именно к этому.

Прилететь на Северный Кипр может любой желающий, для этого нет необходимости оформлять визы или ждать приглашения, туристическая виза ставится по прилету. А если Вы решите задержаться на острове на год-два, а может и навсегда, то на основании приобретенной недвижимости Вы в течении 3-4 недель без труда можете оформить Вид на Жительство. И что самое важное, стоимость приобретенной недвиижимости не имеет ни какого значения, как например в Испании, где для получения ВНЖ Вам необходимо приобрести недвижимость на сумму не менее 500 000 евро.

Приобретают недвижимость на Северном Кипре и не только для получения ВНЖ, но и с целью выгодного инвестирования. Цены на недвижимость начинаются от 40 000 долларов за квартиру студию и от 120 000 долларов за домик у моря. По статистике цены на недвижимость растут в среднем на 65% каждые пять лет. Таким образом инвесторы могут зарабытывать продавая свою ранее купленную недвижимость. Также стоит обратить внимание на высокий доход от аренды, средний показатель окупаемости 10-12 лет, что является одним из самых высоких в Европе.

Каким образом достигается такой высокий показатель окупаемости? Все просто. Во- первых Северный Кипр - популярное туристическое направление (только за 2018-2019 год страну посетило более 4 млн. Человек), во-вторых Северный Кипр является одним из образовательных центров Средиземноморья. На данный момент на северной части острова функционирует более 16 международно признанных университетов и более 10 частных школ, обучающих по британским и американским стандартам. Все дипломы выданные данными учреждениями являются международно-признанными.

Для того, что Ваши инвестиции принесли Вам ожидаемую прибыль стоит обращаться в проверенные и лицензированные компании, которые обеспечат заключение сделки «под ключ» и полное дальнейшее сопровождение, которое включает в себя и оформление ВНЖ на Вас и Вашу семью, обустройство в учебные заведения Ваших детей, сдача Ваших апартаментов в аренду и т.д.. Компания Goldmark estates Ltd. является официально зарегистрированной компанией по недвижимости Северного Кипра с офисами на территории Северного Кипра, Украины, Норвегии, Турции и Ирана, и которая гарантирует конфеденциальность и чистоту проведенной сделки, а также обеспечивает страхование каждой сделки на сумму до 200 000 евро.

Компания Goldmark estates предлагает все виды услуг связанные с недвижимостью. Это включает в себя продажу новых проектов, перепродажа недвижимости (вторичный рынок), и крупные проекты как для местного населения, так и для иностранцев. Также компания сотрудничает с крупными инвесторами, помогает решить стратегические вопросы в поисках лучших земельных участков, покупает от их имени (если клиент не может прилететь на сделку лично), помогает открывать бизнес, включая строительный бизнес и помогает подготовить проекты для продажи. Если же клиенты выбирают инвестирование путем основания строительной компании и покупки земли под застройку, компания Goldmark estates берет на себя обязательства по маркетингу и продвижению их проекта и помогает получить клиентам наиболее быстрый возврат по инвестициям.

Чтобы удостовериться в качестве услуг компании, ознакомиться с островом и недвижимостью компания Goldmark estates предлагает смотровые визиты для всех потенциальных покупателей, куда входит не только встреча в аэропорту и бесплатное проживание, но экскурсионная программа, юридические консультации, а также знакомство с крупными застройщиками и просмотр ликвидной недвижимости.

Если же Вы хотите получить личную консультацию до прилета на остров Вы всегда можете посетить наш офис в Киеве по адресу: ул. Московская 32/2. БЦ «Сенатор». 14 этаж. Или связаться с нашим менеджером по телефону: +380 63 180 28 28 или +380 (44) 379-30-60.

Мы уверены, что каждый, кто хоть раз побыл на Кипре не может в него не влюбиться. Приглашаем Вас на смотровой визит, чтобы Вы также полюбили и узнали больше о чудесной стране Северный Кипр.