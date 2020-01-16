Солнечная Испания: топ-10 мест, которые нужно посетить

Пуэблос Бланкос, Андалусия
Белоснежные деревушки, унизавшие холмистую область в центральной Андалусии еще не так давно переживали период упадка: молодежь массово покидала эти фермерские поселения, направляясь за работой в крупные города. Однако теперь жители деревушек явно решили привлечь к себе побольше туристов и занялись реставрацией зданий и мостовый. Узкие переулки, петляющие между белоснежных домов, старинные церквушки и увитые пестрыми цветами площадки вернули свой средневековый шарм. Самые живописные из деревень – это Гразалема, Вехер де ла Фронтера и Аркос де ла Фронтера.
Альгамбра, Гранада
Мавританская крепость, покрытая потрясающими резными узорами – один из самых посещаемых монументов во всей Испании. Комплекс дворцов, окруженный ухоженными садами, венчает собой вершину холма; фоном ему являются заснеженные пики гор Сьерры Невады. Внутри своих стен крепость не менее впечатляет: здесь, среди мирных внутренних двориков, мавританские пышные элементы декора занятно контрастируют с лаконичными линиями барочных элементов более поздних эпох.
Шедевры Гауди, Барселона
У каталонской столицы нет нехватки в достоинствах: бурная ночная жизнь, длинные пляжи и простор для шоппинга делают ее одним из самых популярных туристических направлений Европы. Однако главные ее жемчужины — это, несомненно, фантасмагорические здания, возведенные легендарным Антонио Гауди. Самое посещаемое из его творений (и, по совместительству, символ города) – это, конечно, до сих по не достроенный Собор Святого Семейства с его резными башенками и причудливыми колоннами. Другие шедевры архитектора, обязательные к посещению – жилой дом Каса Мила, а также «пряничные» домики парка Гуэля.
Горные красоты, Пикос-де-Эуропа
Испанские пейзажи хороши везде, будь то длинные песчаные пляжи или широкие равнины. Но самые впечатляющие природные виды страны сосредоточились в горах природного парка Пикос-де-Эуропа. Скалистые склоны, изумрудно-зеленые долины и бурлящие реки делают эту область на севере Испании идеальным местом для треккинга, рафтинга и других видов активного отдыха.
Кафедральный собор, Сантьяго-де-Компостела
Многочисленные готические соборы Испании – важная дань католическим традициям. Пожалуй, самым впечатляющим из них является громада Кафедрального собора в городе Сантьяго-де-Компостела. Это огромное здание, покрытое барочными завитушками, статуями и сталагмитами. А еще собор является последним пунктом в маршруте многих тысяч пилигримов, которые ежегодно проходят по знаменитой паломнической дороге, известной как Путь Святого Иакова.
Вулкан Тейде, Тенерифе
До Канарских островов от Испании нужно лететь, без малого, два часа. Острова расположены куда ближе к африканскому побережью, нежели к европейскому, и их природа резко отличается от пейзажей, представленных в Испании. Эти земли вулканического происхождения покрыты ступенчатыми склонами и черными песками. В центре Тенерифе – самого популярного из островов – возвышается могущественный вулкан Тейде, увенчанный снежной шапкой. Тем, кто решается покорить его склоны пешком, предстоит прогулка среди совершенно «лунных» пейзажей, а с самой вершины открываются потрясающие виды на Канарские острова.
Пляжи Форментеры, Балеарские острова
Почти 10 тысяч километров береговой линии и изобилие солнечных лучей давно уже превратили Испанию в пляжную Мекку. Пляжи здесь самые разные: от унизанных лежаками и пестрыми зонтиками до девственно-пустынных песчаных полос. Пожалуй, самые нетронутые (и самые белые!) пляжи можно найти на Фортментере – одном из Балеарских островов. Доплыть до Форментеры от материка можно всего за пару часов. Самый живописный из пляжей острова — Ses Illetes — представляет собой изгибающуюся полосу белоснежного песка, об который мягко плещутся ультрамариновые воды Средиземного моря.
Город искусств и наук, Валенсия
Испания славится своей выдающейся старинной архитектурой, но однако ее современные проекты не менее интересны. Расположившийся в Валенсии архитектурный комплекс «Город искусств и наук», спроектированный выдающимся архитектором Сантьяго Калатравой, можно назвать визитной карточкой современной испанской архитектуры. Ослепительно белые здания причудливых форм, стены которых изогнуты под самыми немыслимыми углами, впечатляют в любое время суток, но особенно живописны они ночью, когда их очертания подчеркивает искусная подсветка.
Площадь Испании, Севилья
Столица Андалусии преисполнена красивейших зданий и потрясающей, исконно испанской атмосферы. Площадь Испании, спроектированная местным архитектором Анибалом Гонсалесом в 1929 году – это пестрый калейдоскоп цветастых башенок и колоннад, щедро покрытых завитыми узорами. В центре площади плещется огромный фонтан и каналы, по которым можно покататься на арендованных катамаранах. Место это настолько живописное, что оно не раз фигурировало в различных фильмов, самый известный из которых это второй эпизод «Звездных Войн» («Атака клонов»).
Старый город, Толедо
Старинный Толедо, расположившийся в самом сердце Испании, до 16 века являлся столицей страны. На протяжении многих веков здесь бок о бок обитали иудеи, христиане и мусульмане, за что Толедо получил прозвание «Города трех культур». Узкие мощеные улочки, исторические здания, архитектурные памятники, величественные храмы и соборы – это место обязательно для тех, кто хочет наиболее полно погрузиться в богатую историю страны.