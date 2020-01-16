Солнечная Испания: топ-10 мест, которые нужно посетить

1 Пуэблос Бланкос, Андалусия Белоснежные деревушки, унизавшие холмистую область в центральной Андалусии еще не так давно переживали период упадка: молодежь массово покидала эти фермерские поселения, направляясь за работой в крупные города. Однако теперь жители деревушек явно решили привлечь к себе побольше туристов и занялись реставрацией зданий и мостовый. Узкие переулки, петляющие между белоснежных домов, старинные церквушки и увитые пестрыми цветами площадки вернули свой средневековый шарм. Самые живописные из деревень – это Гразалема, Вехер де ла Фронтера и Аркос де ла Фронтера.

2 Альгамбра, Гранада Мавританская крепость, покрытая потрясающими резными узорами – один из самых посещаемых монументов во всей Испании. Комплекс дворцов, окруженный ухоженными садами, венчает собой вершину холма; фоном ему являются заснеженные пики гор Сьерры Невады. Внутри своих стен крепость не менее впечатляет: здесь, среди мирных внутренних двориков, мавританские пышные элементы декора занятно контрастируют с лаконичными линиями барочных элементов более поздних эпох.

3 Шедевры Гауди, Барселона У каталонской столицы нет нехватки в достоинствах: бурная ночная жизнь, длинные пляжи и простор для шоппинга делают ее одним из самых популярных туристических направлений Европы. Однако главные ее жемчужины — это, несомненно, фантасмагорические здания, возведенные легендарным Антонио Гауди. Самое посещаемое из его творений (и, по совместительству, символ города) – это, конечно, до сих по не достроенный Собор Святого Семейства с его резными башенками и причудливыми колоннами. Другие шедевры архитектора, обязательные к посещению – жилой дом Каса Мила, а также «пряничные» домики парка Гуэля.

4 Горные красоты, Пикос-де-Эуропа Испанские пейзажи хороши везде, будь то длинные песчаные пляжи или широкие равнины. Но самые впечатляющие природные виды страны сосредоточились в горах природного парка Пикос-де-Эуропа. Скалистые склоны, изумрудно-зеленые долины и бурлящие реки делают эту область на севере Испании идеальным местом для треккинга, рафтинга и других видов активного отдыха.

5 Кафедральный собор, Сантьяго-де-Компостела Многочисленные готические соборы Испании – важная дань католическим традициям. Пожалуй, самым впечатляющим из них является громада Кафедрального собора в городе Сантьяго-де-Компостела. Это огромное здание, покрытое барочными завитушками, статуями и сталагмитами. А еще собор является последним пунктом в маршруте многих тысяч пилигримов, которые ежегодно проходят по знаменитой паломнической дороге, известной как Путь Святого Иакова.

6 Вулкан Тейде, Тенерифе До Канарских островов от Испании нужно лететь, без малого, два часа. Острова расположены куда ближе к африканскому побережью, нежели к европейскому, и их природа резко отличается от пейзажей, представленных в Испании. Эти земли вулканического происхождения покрыты ступенчатыми склонами и черными песками. В центре Тенерифе – самого популярного из островов – возвышается могущественный вулкан Тейде, увенчанный снежной шапкой. Тем, кто решается покорить его склоны пешком, предстоит прогулка среди совершенно «лунных» пейзажей, а с самой вершины открываются потрясающие виды на Канарские острова.

7 Пляжи Форментеры, Балеарские острова Почти 10 тысяч километров береговой линии и изобилие солнечных лучей давно уже превратили Испанию в пляжную Мекку. Пляжи здесь самые разные: от унизанных лежаками и пестрыми зонтиками до девственно-пустынных песчаных полос. Пожалуй, самые нетронутые (и самые белые!) пляжи можно найти на Фортментере – одном из Балеарских островов. Доплыть до Форментеры от материка можно всего за пару часов. Самый живописный из пляжей острова — Ses Illetes — представляет собой изгибающуюся полосу белоснежного песка, об который мягко плещутся ультрамариновые воды Средиземного моря.

8 Город искусств и наук, Валенсия Испания славится своей выдающейся старинной архитектурой, но однако ее современные проекты не менее интересны. Расположившийся в Валенсии архитектурный комплекс «Город искусств и наук», спроектированный выдающимся архитектором Сантьяго Калатравой, можно назвать визитной карточкой современной испанской архитектуры. Ослепительно белые здания причудливых форм, стены которых изогнуты под самыми немыслимыми углами, впечатляют в любое время суток, но особенно живописны они ночью, когда их очертания подчеркивает искусная подсветка.

9 Площадь Испании, Севилья Столица Андалусии преисполнена красивейших зданий и потрясающей, исконно испанской атмосферы. Площадь Испании, спроектированная местным архитектором Анибалом Гонсалесом в 1929 году – это пестрый калейдоскоп цветастых башенок и колоннад, щедро покрытых завитыми узорами. В центре площади плещется огромный фонтан и каналы, по которым можно покататься на арендованных катамаранах. Место это настолько живописное, что оно не раз фигурировало в различных фильмов, самый известный из которых это второй эпизод «Звездных Войн» («Атака клонов»).