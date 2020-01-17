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Духовные святыни: самые труднодоступные монастыри мира (Фото)
Духовные святыни: самые труднодоступные монастыри мира (Фото)

Духовные святыни: самые труднодоступные монастыри мира (Фото)

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Духовные святыни: самые труднодоступные монастыри мира (Фото)
04:35 Сегодня Телеграф zefirka.net Фото: zefirka.net

Новости путешествия:Предлагаем Вашему вниманию топ самых малодоступных монастырей мира.

  • 1

    Монастыри Метеоры, Греция

    Metora в переводе с греческого означает "подвешенный в воздухе" или "на небесах выше". Это не один монастырь, а целых шесть. Эти храмы являются одним из самых крупных и важных по своему значению религиозных комплексов. Принадлежат они восточно-православной группе христиан в Греции. Построен этот комплекс построен на природной скальной возвышенности из песчаника. Так мастерски превратить простую скалу не только в место отшельничества, медитации и молитвы, но и сотворить настоящее архитектурное чудо!

    Построили эти монастыри на скалистых горных вершинах, известных как Метеоры.Эти скалы возвышаются на 400 м над долиной Пенеас. В окрестностях небольшого греческого городка Каламбака, что на Фессалийской равнине. Во времена смутного нестабильного средневековья, это была обычная практика, что монастыри строились на недоступных вершинах. К концу 15 века их было уже 24. Период процветания этих монастырей продлился вплоть до 17-го века. Сегодня только четыре монастыря: Агиос Стефанос, Агиа Триас, Варлаам и Метеорон до сих пор являются действующими религиозными общинами.

    Доступ к монастырям был изначально преднамеренно затруднен. Чтобы добраться туда, требовались либо длинные, соединённые друг с другом лестницы, либо большие сети. Таким способом монахам доставляли провизию, а иногда и самих монахов или посетителей. Это требовало большого силы веры верёвки в этих сетях меняли только тогда, "когда Господь позволил им порваться". В 1920-х годах в скале вырезали ступени, благодаря чему комплекс стал доступен через мост с близлежащего плато.

  • 2

    Монастырь Таунг Калат, Бирма

    Этот монастырь построен на вершине вулканической горы. Эта гора возвышается над поверхностью на целых 737 метров! Находится храм в центральной Бирме (Мьянма). Недалеко от него есть потухший вулкан Маунт Поп. К монастырю ведут ровно 777 ступеней. Самые стойкие паломники, которые достигают вершины, будут вознаграждены захватывающим видом.

    С северо-запада открывается вид на далекие храмы Багана, а на востоке возвышается лесистая вершина Таунг Магий.

  • 3

    Монастырь Такцанг Пальфуг, Бутан

    Монастырь Тактшанг, который более известен, как Гнездо Тигра, расположен на крутом утесе, примерно в 900 метрах над долиной Паро, в Бутане. Склоны скал очень крутые, почти вертикальные. Здание монастыря встроено в скалу.

    Хотя это выглядит более чем внушительно, к монастырскому комплексу можно подобраться с нескольких направлений. Есть тропинка в лесу, с северо-запада, есть тропа с юга, а есть тропа с севера — обычно ее используют паломники. Проходит она через лес и выглядит довольно красочно: она поросла мхом, а монахи украсили ее молитвенными флагами. Если находится на территории монастыря в облачную погоду, то создается непередаваемое ощущение отделенности от всего мира.

  • 4

    Шумелский монастырь

    Этот древний монастырь был построен в скалах долины Альтмдере в Турции. Он находится на высоте около 1200 метров. На сегодняшний день более важной достопримечательности в этой местности попросту нет. Это жемчужина местного национального парка.

    Монастырь был основан в 386 году нашей эры во времена правления императора Феодосия I (375 – 395 гг н.э.). Согласно местной легенде, два священника поднялись в горы, чтобы в уединении и покое помолиться. В пещере, где они остановились, священники обнаружили на поверхности скалы лик Девы Марии. На месте, где обнаружили эту чудотворную икону, священники решили воздвигнуть храм. За свою долгую историю монастырь несколько раз разрушался и восстанавливался вновь различными императорами. Он приобрел свой нынешний вид в 13 веке. Произошло это, когда правил император Алексиос III.

    Монастырь полностью забросили после Первой мировой войны. Он практически был предан забвению. Началась миграция населения. Миллионы людей бросали насиженные места, свои дома и возвращались на историческую родину. Монастырь пустовал в течение десятилетий. Сегодня этот монастырь турецкое правительство частично восстановило, частично реконструировало и историческую памятку открыли для посещения. А посмотреть там есть что.

  • 5

    Висячий монастырь, Китай

    Висячий монастырь или Висячий храм расположен в каньоне у подножия горы Хэн в провинции Шаньси, Китай. Храм построен на склоне скалы, примерно в 75 метрах над землей, и стоит, опираясь на скрытый скалой коридор и деревянные балки, вставленные в гору. Все помещения внутри этого храма, а их более 40, соединяются между собой внутри множеством коридоров, мостов и тротуаров. Они равномерно распределены и хорошо сбалансированы по высоте. Внутреннее убранство монастыря включает в себя множество статуй и скульптур. Создавались они при разных династиях из различных материалов, таких как: бронза, чугун, глина, камень.

    Храм изначально построили для того, чтобы защититься от наводнений. Монастырь в горе отлично защищал монахов от дождя, ветра и снега. Также помещение в скалах служило отличной защитой от жары. Сегодня Висячий монастырь — это одна из главных туристических достопримечательностей в районе Датун.

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Все по теме:

Греция, Китай, Монастырь, Бирма, Бутан, Монастыри Метеоры, Монастырь Таунг Калат, Монастырь Такцанг Пальфуг, Шумелский монастырь, Висячий монастырь.
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