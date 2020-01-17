Духовные святыни: самые труднодоступные монастыри мира (Фото)

1 Монастыри Метеоры, Греция Metora в переводе с греческого означает "подвешенный в воздухе" или "на небесах выше". Это не один монастырь, а целых шесть. Эти храмы являются одним из самых крупных и важных по своему значению религиозных комплексов. Принадлежат они восточно-православной группе христиан в Греции. Построен этот комплекс построен на природной скальной возвышенности из песчаника. Так мастерски превратить простую скалу не только в место отшельничества, медитации и молитвы, но и сотворить настоящее архитектурное чудо! Построили эти монастыри на скалистых горных вершинах, известных как Метеоры.Эти скалы возвышаются на 400 м над долиной Пенеас. В окрестностях небольшого греческого городка Каламбака, что на Фессалийской равнине. Во времена смутного нестабильного средневековья, это была обычная практика, что монастыри строились на недоступных вершинах. К концу 15 века их было уже 24. Период процветания этих монастырей продлился вплоть до 17-го века. Сегодня только четыре монастыря: Агиос Стефанос, Агиа Триас, Варлаам и Метеорон до сих пор являются действующими религиозными общинами. Доступ к монастырям был изначально преднамеренно затруднен. Чтобы добраться туда, требовались либо длинные, соединённые друг с другом лестницы, либо большие сети. Таким способом монахам доставляли провизию, а иногда и самих монахов или посетителей. Это требовало большого силы веры верёвки в этих сетях меняли только тогда, "когда Господь позволил им порваться". В 1920-х годах в скале вырезали ступени, благодаря чему комплекс стал доступен через мост с близлежащего плато.

2 Монастырь Таунг Калат, Бирма Этот монастырь построен на вершине вулканической горы. Эта гора возвышается над поверхностью на целых 737 метров! Находится храм в центральной Бирме (Мьянма). Недалеко от него есть потухший вулкан Маунт Поп. К монастырю ведут ровно 777 ступеней. Самые стойкие паломники, которые достигают вершины, будут вознаграждены захватывающим видом. С северо-запада открывается вид на далекие храмы Багана, а на востоке возвышается лесистая вершина Таунг Магий.

3 Монастырь Такцанг Пальфуг, Бутан Монастырь Тактшанг, который более известен, как Гнездо Тигра, расположен на крутом утесе, примерно в 900 метрах над долиной Паро, в Бутане. Склоны скал очень крутые, почти вертикальные. Здание монастыря встроено в скалу. Хотя это выглядит более чем внушительно, к монастырскому комплексу можно подобраться с нескольких направлений. Есть тропинка в лесу, с северо-запада, есть тропа с юга, а есть тропа с севера — обычно ее используют паломники. Проходит она через лес и выглядит довольно красочно: она поросла мхом, а монахи украсили ее молитвенными флагами. Если находится на территории монастыря в облачную погоду, то создается непередаваемое ощущение отделенности от всего мира.

4 Шумелский монастырь Этот древний монастырь был построен в скалах долины Альтмдере в Турции. Он находится на высоте около 1200 метров. На сегодняшний день более важной достопримечательности в этой местности попросту нет. Это жемчужина местного национального парка. Монастырь был основан в 386 году нашей эры во времена правления императора Феодосия I (375 – 395 гг н.э.). Согласно местной легенде, два священника поднялись в горы, чтобы в уединении и покое помолиться. В пещере, где они остановились, священники обнаружили на поверхности скалы лик Девы Марии. На месте, где обнаружили эту чудотворную икону, священники решили воздвигнуть храм. За свою долгую историю монастырь несколько раз разрушался и восстанавливался вновь различными императорами. Он приобрел свой нынешний вид в 13 веке. Произошло это, когда правил император Алексиос III. Монастырь полностью забросили после Первой мировой войны. Он практически был предан забвению. Началась миграция населения. Миллионы людей бросали насиженные места, свои дома и возвращались на историческую родину. Монастырь пустовал в течение десятилетий. Сегодня этот монастырь турецкое правительство частично восстановило, частично реконструировало и историческую памятку открыли для посещения. А посмотреть там есть что.