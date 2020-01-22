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Среда, 22.01.2020
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Места, которые каждый должен посетить: бюджетные направления для отдыха в 2020 году

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Места, которые каждый должен посетить: бюджетные направления для отдыха в 2020 году
22:36 Сегодня Телеграф turizm.mirvokrugnas.com Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Если вы хотите сэкономить и путешествовать по миру в 2020 году, эти доступные места должны быть в вашем списке.

  • 1

    Занзибар, Танзания

    По сравнению с Карибским и Тихоокеанским островами, Занзибар предлагает размещение на берегу моря за небольшую цену. Стоун-таун, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, относящийся к 1600-м годам, также стоит посетить.

  • 2

    Афины, Греция

    Бюджетные рестораны и дешевые входные билеты в музей Акрополя помогают сделать Афины доступным местом. А взглянуть на исторические церкви и здания можно бесплатно.

  • 3

     Кейп Уайнлендс, Южная Африка

    Дегустационные туры часто идут с крутым ценником. Но недалеко от Кейптауна, винодельческий регион Южной Африки Кейп Уайнлендс предлагает недорогие образцы местных вин и кухни в окружении великолепных пейзажей.

  • 4

    Тунис

    Идиллические пляжи Туниса дополняются синим и белым цветом города Сиди-Бу-Саид. Поклонники «Звездных войн» могут также посмотреть на дюны, где Люк Скайуокер с тоской смотрел на двойные солнца Татуина.

  • 5

    Сербия

    Столица Сербии Белград известен своей ночной жизнью, османской архитектурой и множеством музеев. За пределами города вас ждут чудеса природы, такие как национальный парк Чердап.

  • 6

     Азербайджан

    Город-крепость Баку, часть которого относится к 12 веку, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Есть также много мероприятий на свежем воздухе, таких как Абшеронский национальный парк.

  • 7

    Буффало, Нью-Йорк

    Достопримечательности Буффало находятся всего в 30 минутах от Ниагарского водопада. Среди них отреставрированные дома Фрэнка Ллойда Райта, новый интерактивный детский музей и пивоварня, расположенная на старом заводе по производству двигателей.

  • 8

    Мадхья-Прадеш, Индия

    Тигры и обезьяны бродят по заповедникам Мадхья-Прадеша, где взимают гораздо меньшую плату, чем за сафари в Африке. В древних храмах Кхаджурахо, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, есть много историй.

  • 9

    Будапешт, Венгрия

    Многие из термальных ванн Будапешта стоят пару долларов — просто копейки по сравнению с Голубой лагуной Исландии. Другие достопримечательности включают вокзал Келети и множество винных баров.

  • 10

    Восточная Нуса Тенгара, Индонезия

    Острова Восточная Нуса-Тенгара, часто находящиеся в тени Бали, имеют свои собственные мирные, не переполненные пляжи, места для подводного плавания и возможности увидеть драконов Комодо в дикой природе.

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