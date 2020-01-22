Места, которые каждый должен посетить: бюджетные направления для отдыха в 2020 году

1 Занзибар, Танзания По сравнению с Карибским и Тихоокеанским островами, Занзибар предлагает размещение на берегу моря за небольшую цену. Стоун-таун, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, относящийся к 1600-м годам, также стоит посетить.

2 Афины, Греция Бюджетные рестораны и дешевые входные билеты в музей Акрополя помогают сделать Афины доступным местом. А взглянуть на исторические церкви и здания можно бесплатно.

3 Кейп Уайнлендс, Южная Африка Дегустационные туры часто идут с крутым ценником. Но недалеко от Кейптауна, винодельческий регион Южной Африки Кейп Уайнлендс предлагает недорогие образцы местных вин и кухни в окружении великолепных пейзажей.

4 Тунис Идиллические пляжи Туниса дополняются синим и белым цветом города Сиди-Бу-Саид. Поклонники «Звездных войн» могут также посмотреть на дюны, где Люк Скайуокер с тоской смотрел на двойные солнца Татуина.

5 Сербия Столица Сербии Белград известен своей ночной жизнью, османской архитектурой и множеством музеев. За пределами города вас ждут чудеса природы, такие как национальный парк Чердап.

6 Азербайджан Город-крепость Баку, часть которого относится к 12 веку, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Есть также много мероприятий на свежем воздухе, таких как Абшеронский национальный парк.

7 Буффало, Нью-Йорк Достопримечательности Буффало находятся всего в 30 минутах от Ниагарского водопада. Среди них отреставрированные дома Фрэнка Ллойда Райта, новый интерактивный детский музей и пивоварня, расположенная на старом заводе по производству двигателей.

8 Мадхья-Прадеш, Индия Тигры и обезьяны бродят по заповедникам Мадхья-Прадеша, где взимают гораздо меньшую плату, чем за сафари в Африке. В древних храмах Кхаджурахо, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, есть много историй.

9 Будапешт, Венгрия Многие из термальных ванн Будапешта стоят пару долларов — просто копейки по сравнению с Голубой лагуной Исландии. Другие достопримечательности включают вокзал Келети и множество винных баров.