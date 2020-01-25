Где отдохнуть в феврале: 5 солнечных направлений

Рио-де-Жанейро, Бразилия
Температура воздуха: 25–31 °C.
Температура воды: 25 °C.
Золотые пляжи, зелёные долины, горы и ночи, наполненные самбой, — это Cidade Maravilhosa, великолепный Рио. Лучшего времени отправиться туда не придумаешь: жаркую погоду не портят даже периодические тропические ливни.
Пляжи Рио-де-Жанейро не просто места купания. Это площадки, на которых выступают местные колоритные группы. Так что у вас есть возможность окунуться в атмосферу вечного праздника.
Борнео, Малайзия
Температура воздуха: 30–34 °C.
Температура воды: 28 °C.
Крупнейший азиатский остров настолько велик, что его территория разделена аж между тремя государствами: Индонезией, Брунеем и Малайзией. Впрочем, для туристов наибольший интерес представляет именно малайзийская часть Борнео: там лучшие условия для отдыха.
На Борнео вы сможете и понежиться на пляже, и посетить древние памятники архитектуры, и отправиться в горный поход.
Шри-Ланка
Температура воздуха: 29–32 °C.
Температура воды: 28 °C.
Отличной альтернативой Таиланду и Вьетнаму станет Шри-Ланка. Но если до января хорошая погода там стояла на северо-востоке, то в феврале сухо и тепло будет на западе и юге, так что приглядитесь к пляжам именно в этом регионе.
Лучше всего начать свой отдых с крупнейшего города страны Коломбо и его пригорода Шри-Джаяварденепура-Котте, ставшего столицей, а затем проехаться вдоль побережья к колониальному порту Галле.
Флорида, США
Температура воздуха: 25–28 °C.
Температура воды: 25 °C.
Февраль во Флориде очень горячим не назовёшь. Во всех смыслах слова. Сильной жары, как и обилия людей, в этом месяце нет. Соответственно, цены на отели более чем радуют. По тем же причинам это отличное время, чтобы посетить Disney World или Universal Studios в Орландо: в курортный сезон там не протолкнуться.
Конечно, и в Майами стоит заглянуть. Хоть народу будет не так много, как в зимние праздники, найти шумную вечеринку всё равно удастся.
Маскат, Оман
Температура воздуха: 22–28 °C.
Температура воды: 24 °C.
Нетривиальным направлением для зимнего отдыха станет Оман. Он, как и его сосед ОАЭ, обладает двумя достоинствами: жарким климатом и восточным очарованием. В первую очередь интересна столица страны, где можно посетить местные городские пляжи и прогуляться по достопримечательностям: историческим (например, старинным фортам) и культурным (наиболее примечательна мечеть султана Кабуса, построенная в 2001 году).
Впрочем, проводить весь отпуск в столице точно не стоит. На территории Омана есть немало древних построек и природных красот, так что лучше всего составить экскурсионный маршрут по нескольким местам.