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Где отдохнуть в феврале: 5 солнечных направлений

Смотрите фото (6)
Где отдохнуть в феврале: 5 солнечных направлений
19:53 Сегодня Телеграф turizm.mirvokrugnas.com Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Тут вы сможете отдохнуть душой и телом.

  • 1

    Рио-де-Жанейро, Бразилия

    Температура воздуха: 25–31 °C.

    Температура воды: 25 °C.

    Золотые пляжи, зелёные долины, горы и ночи, наполненные самбой, — это Cidade Maravilhosa, великолепный Рио. Лучшего времени отправиться туда не придумаешь: жаркую погоду не портят даже периодические тропические ливни.

    Пляжи Рио-де-Жанейро не просто места купания. Это площадки, на которых выступают местные колоритные группы. Так что у вас есть возможность окунуться в атмосферу вечного праздника.

  • 2

    Борнео, Малайзия

    Температура воздуха: 30–34 °C.

    Температура воды: 28 °C.

    Крупнейший азиатский остров настолько велик, что его территория разделена аж между тремя государствами: Индонезией, Брунеем и Малайзией. Впрочем, для туристов наибольший интерес представляет именно малайзийская часть Борнео: там лучшие условия для отдыха.

    На Борнео вы сможете и понежиться на пляже, и посетить древние памятники архитектуры, и отправиться в горный поход.

  • 3

    Шри-Ланка

    Температура воздуха: 29–32 °C.

    Температура воды: 28 °C.

    Отличной альтернативой Таиланду и Вьетнаму станет Шри-Ланка. Но если до января хорошая погода там стояла на северо-востоке, то в феврале сухо и тепло будет на западе и юге, так что приглядитесь к пляжам именно в этом регионе.

    Лучше всего начать свой отдых с крупнейшего города страны Коломбо и его пригорода Шри-Джаяварденепура-Котте, ставшего столицей, а затем проехаться вдоль побережья к колониальному порту Галле.

  • 4

    Флорида, США

    Температура воздуха: 25–28 °C.

    Температура воды: 25 °C.

    Февраль во Флориде очень горячим не назовёшь. Во всех смыслах слова. Сильной жары, как и обилия людей, в этом месяце нет. Соответственно, цены на отели более чем радуют. По тем же причинам это отличное время, чтобы посетить Disney World или Universal Studios в Орландо: в курортный сезон там не протолкнуться.

    Конечно, и в Майами стоит заглянуть. Хоть народу будет не так много, как в зимние праздники, найти шумную вечеринку всё равно удастся.

  • 5

    Маскат, Оман

    Температура воздуха: 22–28 °C.

    Температура воды: 24 °C.

    Нетривиальным направлением для зимнего отдыха станет Оман. Он, как и его сосед ОАЭ, обладает двумя достоинствами: жарким климатом и восточным очарованием. В первую очередь интересна столица страны, где можно посетить местные городские пляжи и прогуляться по достопримечательностям: историческим (например, старинным фортам) и культурным (наиболее примечательна мечеть султана Кабуса, построенная в 2001 году).

    Впрочем, проводить весь отпуск в столице точно не стоит. На территории Омана есть немало древних построек и природных красот, так что лучше всего составить экскурсионный маршрут по нескольким местам.

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