Где отдохнуть в феврале: 5 солнечных направлений

1 Рио-де-Жанейро, Бразилия Температура воздуха: 25–31 °C. Температура воды: 25 °C. Золотые пляжи, зелёные долины, горы и ночи, наполненные самбой, — это Cidade Maravilhosa, великолепный Рио. Лучшего времени отправиться туда не придумаешь: жаркую погоду не портят даже периодические тропические ливни. Пляжи Рио-де-Жанейро не просто места купания. Это площадки, на которых выступают местные колоритные группы. Так что у вас есть возможность окунуться в атмосферу вечного праздника.

2 Борнео, Малайзия Температура воздуха: 30–34 °C. Температура воды: 28 °C. Крупнейший азиатский остров настолько велик, что его территория разделена аж между тремя государствами: Индонезией, Брунеем и Малайзией. Впрочем, для туристов наибольший интерес представляет именно малайзийская часть Борнео: там лучшие условия для отдыха. На Борнео вы сможете и понежиться на пляже, и посетить древние памятники архитектуры, и отправиться в горный поход.

3 Шри-Ланка Температура воздуха: 29–32 °C. Температура воды: 28 °C. Отличной альтернативой Таиланду и Вьетнаму станет Шри-Ланка. Но если до января хорошая погода там стояла на северо-востоке, то в феврале сухо и тепло будет на западе и юге, так что приглядитесь к пляжам именно в этом регионе. Лучше всего начать свой отдых с крупнейшего города страны Коломбо и его пригорода Шри-Джаяварденепура-Котте, ставшего столицей, а затем проехаться вдоль побережья к колониальному порту Галле.

4 Флорида, США Температура воздуха: 25–28 °C. Температура воды: 25 °C. Февраль во Флориде очень горячим не назовёшь. Во всех смыслах слова. Сильной жары, как и обилия людей, в этом месяце нет. Соответственно, цены на отели более чем радуют. По тем же причинам это отличное время, чтобы посетить Disney World или Universal Studios в Орландо: в курортный сезон там не протолкнуться. Конечно, и в Майами стоит заглянуть. Хоть народу будет не так много, как в зимние праздники, найти шумную вечеринку всё равно удастся.