Самые необычные в мире лабиринты из живой изгороди (Фото)

1 Лонглит (Лонглит, графство Уилтшир, Англия) Состоящий более чем из 16 000 английских тисов хедж-лабиринт в Лонглите — один из самых длинных в мире. Протяженность его коридоров составляет около 2,7 километра, а общая площадь лабиринта — 0,6 гектара. С 16-го века эта территория принадлежала маркизам Бат, которые в 1975 году выделили часть территории своего поместья под огромный хедж-лабиринт. Позже в поместье были построены первый за пределами Африки сафари-парк и три меньших сада-лабиринта.

2 Масоне (Парма, Италия) Крупнейшим лабиринтом в мире является "Масоне", который построили в итальянском городе, прославившемся своим сыром пармезан. Что любопытно, лабиринт был создан в результате спора между итальянским издателем Франко Марией Риччи и писателем Хорхе Луисом Борхесом. Когда Риччи заявил, что хочет построить крупнейший в мире лабиринт, то Борхес ответил, что это невозможно. Звездообразный лабиринт, который открылся в мае 2015 года, был построен с использованием 200 000 бамбуковых растений, а его территория составляет целых 8 гектаров. Семидесятилетний Риччи использовал быстрорастущий бамбук вместо традиционных деревьев и кустарников, чтобы увидеть уже готовый лабиринт еще до своей смерти.

3 Замок Андраши (Тисадоб, Венгрия) Расположенный вдоль реки Тиса возле венгерско-словацкой границы, хедж-лабиринт из самшита и тиса в замке Андраши по задумке архитектора сверху должен был напоминать огромного кальмара. Сам замок был построен в 19-м веке для графа Андраши.

4 Ананасовый лабиринт (Вахайава, Гавайи) Этот постоянный хедж-лабиринт, который был крупнейшим в мире до постройки "Масоне", находится на гавайской ананасовой плантации Dole. Он состоит из 14 000 ананасовых кустов, которые благоухают на всем четырехкилометровом пути через лабиринт.

5 Лабиринт виллы Пизани (Стра, Италия) Часто говорят, что, несмотря на свои небольшие размеры, лабиринт на территории виллы Пизани — самый сложный в мире. Гиды любят рассказывать, что в 1807 году, гуляя по извилистым дорожкам лабиринта, в нем заблудился Наполеон. Байка это или нет — неизвестно, но лабиринт, построенный в 1720 году богатым дожем возле своей виллы, один из самых красивых в мире.

6 Кукурузный лабиринт на ферме Ричардсон (Спринг-Гроув, Иллинойс) На поле кукурузы площадью 13 гектаров каждый год создают так называемый кукурузный лабиринт. Причем его дизайн меняется каждый год — к примеру, в 2013 году сверху лабиринт смотрелся как портрет Битлз, в 2014-м — как флаг США, а в 2015-м дизайн лабиринта посвящен победе "Чикаго Блэкхокс" в НХЛ.

7 Лабиринт мира (Каслуэллан, Ирландия) Лабиринт мира площадью 1 гектар был посажен в 2000 году, чтобы отпраздновать подписание Соглашения Страстной пятницы (соглашение об урегулировании политического конфликта в Северной Ирландии). Он состоит из двух частей, и, чтобы пройти лабиринт полностью, нужно пересечь обе. Существует традиция: тот, кто дошел до центра лабиринта, звонит в расположенный там "Колокол мира".

8 Эшкомб Мейз (Виктория, Австралия) Для строительства одного из самых старых растительных лабиринтов в Южном полушарии использовали более тысячи монтерейских кипарисов. С 1970-х годов кипарисы аккуратно подстригают два раза в год, причем каждый сеанс стрижки длится целый месяц. Посетителям нужно пройти две половинки лабиринта, у каждой из которых свой уникальный дизайн. А рядом с кипарисовым лабиринтом находится еще один лабиринт, который был создан более чем из 4000 кустов лаванды.