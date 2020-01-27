Достопримечательности Афин: 20 мест, где Вы обязательно должны побывать

1 Акрополь Акрополь — всемирно известная достопримечательность, внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также первая в нашем списке “достопримечательности Афин”. Он расположен на скале и возвышается над городом. Изюминкой Акрополя является Парфенон, но Пропилеи, Эрехтейон и храм Ники Аптерос ничем ему не уступают. Лучше всего с загадками древнегреческой демократии и философии вас ознакомят зарегистрированные гиды.

2 Парфенон Величайшее достижение дорического ордена и самое значительное здание Древней Греции, сохранившееся до XXI века — Парфенон, символ афинской демократии. Парфенон был посвящен богине Афине. Его строительство началось в 447 году до нашей эры, когда Афины были доминирующей силой в Эгейском море. Построили его Иктин и Калликрат. В те далекие времена здесь размещалась городская казна. В VI веке, уже нашей эры, здесь была церковь, а в 1460-х годах — мечеть. Некоторые скульптуры Парфенона были украдены графом Элгин в начале XVIII века, а затем проданы Британскому музею, где находятся и сейчас.

3 Музей Акрополя Музей Акрополя, созданный швейцарским архитектором Бернаром Чуми на юго-восточном склоне, был открыт в 2009 году. В нем представлено огромное количество артефактов, обнаруженных при раскопках. Музей построен над древними руинами. Большая часть первого этажа имеет стеклянные панели и открытые пространства, позволяющие ознакомиться с тем, что находится ниже. Три уровня музея позволяют ознакомиться с историей в хронологическом порядке, начиная с самых первых открытий. В большом трапециевидном зале хранятся находки из Эрехтейона, парадного входа Пропилеи и храма Ники Аптерос.

4 Эрехтейон На северной стороне Акрополя находится храм Афины и Посейдона, построенный ионическим орденом с 421 по 406 годы до нашей эры. Начиная со средних веков его использовали по-разному. Здесь была и византийская церковь, и дворец во франкский период. В более поздние времена здесь размещался гарем османов. Главная достопримечательность Эрехтейона — портик Кариатид, крышу которого поддерживают шесть кариатид, вырезанных Каллимахом или Алькаменесом. Правда, сейчас это копии. Пять оригиналов хранятся в музее Акрополя, а шестой — в Британском музее.

5 Национальный археологический музей Поистине удивительная страна древнего искусства, и вполне уместно, что Национальный археологический музей Афин должен быть одним из самых больших и богатых в мире. В галереях находятся экспонаты, которые покоряли ученых многих поколений. К примеру, находка из затонувшего судна, идентифицированная в 1900 году и относящаяся к IV веку до нашей эры. Это так называемый Антикитерский механизм — старейший аналоговый компьютер в мире. Есть еще золотая погребальная маска Агамемнона (XVI век до н. э.), сделанная, вероятно, для микенской королевской семьи. Хотя это слишком рано для Агамемнона. Интересен элевсинский рельеф V века до нашей эры, а также фрески бронзового века с островов Санторини и Тера.

6 Храм Гефеста На вершине 65-метрового холма Колона Агорского на северо-западной стороне Агоры находится храм Гефеста. Он был построен во второй половине V века до нашей эры, и находится в великолепном состоянии. Храм посвящен Афине и Гефесту (древнему богу огня) и выделяется своей каменной кладкой, скульптурами и коваными изделиями. Он имеет шесть рифленых колонн на западной стороне и 13 на севере и юге.

7 Музей кикладского искусства Супружеская пара Николас и Долли Гуландрис с 1960-х годов собирали коллекцию доисторического искусства с Кикладских островов Эгейского моря. К 1980-м годам материала хватило, чтобы заполнить музей, который был открыт в 1986 году. Здесь представлено более 3000 произведений кикладского, древнегреческого и кипрского искусства. Все это было сделано до IV века до нашей эры. Наибольшей популярностью пользуются кикладские мраморные фигурки.

8 Храм Ники Аптерос На юго-восточном склоне Акрополя с 420 года до н. э. находится храм Ники Аптерос. Он был первым завершенным храмом Ионического ордена на холме. Это самый последний из множества храмов, посвященных Афине-Победительнице. Предыдущий был разрушен персами в 480 году до нашей эры. Задуманное Калликратом, это здание представляет собой тетрастильный ионический храм с четырьмя узкими колоннами на переднем и заднем портиках.

9 Плака Плака является самым старым районом Афин. Она находится в тени Акрополя. Это район плотных извилистых улочек с фасадами XIX века, летом украшенными цветущей бугенвиллеей. Здесь много семейных магазинов, в каждом из которых есть что-то заманчивое. Это и ювелирные изделия ручной работы, и музыкальные инструменты, и керамика. Есть и продовольственные магазины, в которых продаются оливки и специи. Под скалистым северо-восточным склоном Акрополя находится Анафиотика — побеленный район, возникший в XIX веке во время царствования в Греции короля Оттона. Здесь жили рабочие, занятые реконструкцией королевского дворца.

10 Храм Зевса Олимпийского Не так много осталось от этого храма, но даже то, что есть, свидетельствует о том, что храм был огромным. Храм Зевса Олимпийского строился чрезвычайно долго: работы начались в VI веке до нашей эры, но не были закончены до правления императора Адриана во II веке нашей эры. Храм был снесен во время нашествия герулов в 267 году — чуть больше, чем через столетие после окончания его строительства. Камни были использованы для строительства других зданий в городе.

11 Музей Бенаки Музей Бенаки был основан в 1930 году коллекционером искусства Антонисом Бенакисом. Здесь в хронологическом порядке представлена история и культура Греции с доисторических времен до наших дней. На первом этаже находятся неолитические вазы, архаичная керамика, статуэтки и классическая скульптура. Второй этаж рассказывает о спокойном византийском периоде и османском господстве. Здесь представлены иконы и народные костюмы. На верхнем этаже хранятся картины, документы и оружие времен греческой войны за независимость против Османской империи с 1881 по 1829 год.

12 Афинская агора Агора — центральная городская площадь Афин. Здесь проходила торговля и общественные собрания. Этот обширный участок образовался в VI веке до нашей эры. Сейчас здесь остались только памятники и развалины более 30 зданий.

13 Музей Древней Агоры Один из памятников Агоры — Стоя Аттала — был полностью реконструирован в 1950-х годах. Эта длинная галерея-портик была построена Атталосом II в середине II века до нашей эры, но была разрушена герулами в 267 году. Новое здание довольно точно отображает то, что было когда-то. Здесь создали музей Древней Агоры, в котором представлены артефакты, обнаруженные во время раскопок, проводившихся Американской школой классических исследований. В экспозиции представлены изделия времен неолита, бронзового и железного веков, а также геометрические фигурки, оружие и вазы, извлеченные из гробниц и колодцев.

14 Стадион Панатинаикос Стадион Панатинаикос, построенный для проведения Панафинейских игр 1896 года, представляет собой современную реконструкцию древнего стадиона, построенного для Панафинейских игр в 330 году до нашей эры. Двести лет спустя этот древний памятник будет сделан из мрамора по заказу афинского римского сенатора Герода Аттика. Стадион Панатинаикос является почти точной копией конструкции II века до нашей эры, и точно так же, как и его древний предок, полностью состоит из мрамора. Этот стадион видел весь мир во время проведения Олимпийских игр 2004 года. На нем проходили соревнования по стрельбе из лука, а также финишировали марафонцы.

15 Одеон Герода Аттика Этот театр римской эпохи был построен в 161 году нашей эры по приказу афинского магната Герода Аттика. Когда-то он был накрыт крышей из кедрового дерева, и мог вместить 5000 человек. Но в 275 году его разрушил Геркулес. За последующие 1700 лет памятник покрылся землей, и никто не знал, что это за руины. Первые раскопки здесь были проведены в 1848 году. А в 1950-х годах театр был восстановлен. Каменные ярусы сделали из того же мрамора с горы Пенделикон, что и прежние.

16 Византийский музей Музей византийского и христианского искусства был открыт в 1914 году. Он размещен на нео-ренессансной вилле Илисия, построенной в 1848 году. Музей был полностью отреставрирован к проведению Олимпийских игр 2004 года. В его экспозиции представлены фрески, скульптуры, архитектурные фрагменты, значки, религиозная одежда, книги и мозаики.

17 Капникарея Капникарея является одной из старейших церквей города. Она была освящена около 1050 года. В древние времена ранние христианские церкви строились над древними языческими храмами, и Капникарея не стала исключением. Скорее всего, она построена над храмом Деметры или Афины. Красочная иконография является недавней. Она была сделана художником и иконописцем Фотисом Кондоглу в середине ХХ века.

18 Театр Диониса Европейская драма зародилась в театре Диониса, первые выступления в котором относятся к VI веку до нашей эры. Вырезанный в скалистом южном склоне Акрополя, это был первый когда-либо построенный театр. Нынешний дизайн существует с середины IV века до н. э., когда финансами города руководил государственный деятель Ликургус. В римский период были внесены существенные изменения. В театре проходили Дионисии — фестивали, в которых принимали участие такие драматурги, как Софокл, Эсхил, Еврипид, Менандр и Аристофан.

19 Национальный сад Национальный сад является своеобразным буфером между древними Афинами и современными бетонными джунглями. Прежде это был Королевский сад, расположенный к югу от Старого королевского дворца. Заказан он был Амалией Ольденбургской в конце 1830-х годов. В саду есть небольшой зоопарк с павлинами, хищными птицами, волками и обезьянами. Есть и ботанический музей.