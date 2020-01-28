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Острова Норвегии: 9 мест, которые завораживают удивительной природой (Фото)

Смотрите фото (10)
Острова Норвегии: 9 мест, которые завораживают удивительной природой (Фото)
23:49 Вт, 28 Январь 2020 Телеграф tematerik.com https://pixabay.com/ru

Новости путешествия:Ниже Вам представлены самые красивые места Норвегии, которые влекут прекрасным загадочным безмолвием и тишиной.

  • 1

    Архипелаг Сулунн

    Добро пожаловать на самые западные острова Норвегии! На архипелаге Сулунн вы можете посетить Утверский маяк, который вот уже более 100 лет ведет корабли вдоль побережья. Здесь, на берегу открытого моря, проживает самая западная рыбацкая община Норвегии и находится самый западный город страны – Флуре.

  • 2

    Сандейе

    Сандейе – одна из многих скрытых жемчужин Южной Норвегии. На расположенном недалеко от живописного городка Тведестранд острове зимой проживает около 200 человек, но летом это место буквально расцветает. Только представьте красивые бухты для купания, местные ремесла и еду, а еще – традиционные белые норвежские домики!

     

  • 3

    Острова Норвегии: Стангхолмен

    Остров Стангхолмен является частью архипелага Рисор, что в переводе означает “деревянный дом”. На острове есть много мест для купания, а также красивый маяк, построенный в 1855 году, в котором работает изысканный ресторан и таверна с захватывающим дух видом. Летом на острове проходят концерты и фестивали.

     

  • 4

    Шпицберген

    единственный постоянно населенный остров одноименного архипелага Шпицберген. Тем не менее, белых медведей больше, чем людей. На великолепном Шпицбергене вы увидете Лонгйир – самый северный город в мире, а также российские поселки Баренцбург и Пирамида, исследовательское сообщество Ню-Олесунн, айсберги, замерзший фьорд, северное сияние и, конечно же, белых медведей.

     

  • 5

    Брагдейя

    Расположенный недалеко от города Кристиансанн, остров Брагдейя заставит вас почувствовать себя на Сицилии или на каком-либо другом средиземноморском побережье: прозрачная спокойная вода и деревья, спускающиеся к самой ее кромке! есть также маршруты для пешего туризма и возможность поставить палатку.

     

  • 6

    Вогсей

    Серфинг? В Норвегии? Сложно поверить, но остров Вогсей в Западной Норвегии – мечта серфера, ведь деревня Ходдевик зарекомендовала себя как одно из самых экзотических мест для серфинга во всем мире! Не любите серфинг? Ну а если вы просто хотите побыть в окружении величественной природы – лучшего места не придумаешь!

     

  • 7

    Вествогей

    Оазис, окруженный горами: Вествогей является настоящим сердцем архипелага Лофотенские острова! Здесь вы найдете не только одни из лучших пляжей для серфинга в европе, но и можете отправиться в путешествие во времени, посетив музей викингов Лофотр.

     

  • 8

    Хидра

    Люди жили на острове Хидра тысячи лет, что абсолютно неудивительно, ведь остров просто идиллический. Оп практически разделен на две части фьордом Расвог, так что здесь открываются захватывающие виды на океан и живописные деревни.

     

  • 9

    Москенесей

    Сложно спорить с тем, что Москенсей является самым красивым островом не только на архипелаге Лофотенские острова, но и в целом в Норвегии. Деревня Рейне с живописными красными домами и возвышающейся горой, вероятно, является одним из самых фотографируемых мест в стране. А пляж Квалвика настолько захватывает дух, что определенно стоит того, чтобы прийти на него не один раз!

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Норвегия, Путешествия, Север, загадочная красота.
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