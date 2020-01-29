Страна счастливых людей: удивительные факты о Бутане (Фото)

Факты о Бутане
В стране практически нет телевидения
До 1999 года в Бутане действовал указ, запрещающий телевещание, но к счастью, его уже отменили.
В Бутане нет бездомных
Любой, у кого нет дома или кто потеряет его по каким-то причинам, должен просто прийти к королю. Таким образом он получит и дом, и землю для ведения хозяйства.
Нетрадиционная и современная медицина здесь бесплатны
Бутан — единственное государство в мире, где пациент сам может выбрать, какой медицине доверять — нетрадиционной или современной. Но в любом случае лечение будет бесплатным.
Дресс-код
Жители Бутана вынуждены одеваться в соответствии с национальными традициями. Даже разделение между классами очевидно благодаря разным цветам одежды.
Запрет на курение
С 2010 года король Джигме Кхесар Намгьял Вангчук запретил выращивание, употребление и ввоз табака. Для курящих (даже для приезжих!) здесь непомерно большие штрафы.
Экологический рекорд
Жители Бутана очень внимательно относятся к флоре и фауне своей страны — настолько, что сюда даже запрещен ввоз химикатов. В 2015 году в стране был зафиксирован особенный рекорд: в честь принца Джигме Намгьял Вангчук (сына нынешнего короля) было высажено 108 тысяч деревьев. Причем 50 тысяч было посажено всего за один час!
Сложности для туристов
Как уже упоминалось, король Бутана не очень любит иностранцев. Для того, чтобы посетить страну, придется заранее оплатить абсолютно всё — авиабилеты, отели, налоги, услуги туроператоров и гидов, визу, плату за курение и страховку. Кроме того, некоторые места закрыты для приезжих, а любой город невозможно посетить, не наняв предварительно местного гида.
Наследники здесь женщины
Именно они, а не мужчины, наследуют всё имущество семьи.
Министерство Счастья
В 2008 году в Бутане была создана "Комиссия по всеобщему народному счастью" во главе с премьером. Министерство Счастья также работает и является важным государственным органом.
Смешанные браки? Нет, спасибо
Житель Бутана может жениться на иностранке только если покинет страну. Свадебный ритуал включает в себя сложную церемонию, построенную по буддийским обычаям.
Традиционные дома
Жители Бутана украшают свои дома яркими и нередко очень своеобразными рисунками. Традиционно дом состоит из трех этажей: на первом находятся помещения для содержания животных, на втором — спальни и подсобные помещения, а на третьем этаже — сено.
Бутан заслуженно является одной из самых своеобразных стран в мире. А вы, узнав эти факты о Бутане, уже готовы к бумажной волоките? Учитывая местную красоту, усилия точно не пропадут зря!