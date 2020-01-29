Страна счастливых людей: удивительные факты о Бутане (Фото)

1 Факты о Бутане В стране практически нет телевидения До 1999 года в Бутане действовал указ, запрещающий телевещание, но к счастью, его уже отменили.

2 В Бутане нет бездомных Любой, у кого нет дома или кто потеряет его по каким-то причинам, должен просто прийти к королю. Таким образом он получит и дом, и землю для ведения хозяйства.

3 Нетрадиционная и современная медицина здесь бесплатны Бутан — единственное государство в мире, где пациент сам может выбрать, какой медицине доверять — нетрадиционной или современной. Но в любом случае лечение будет бесплатным.

4 Дресс-код Жители Бутана вынуждены одеваться в соответствии с национальными традициями. Даже разделение между классами очевидно благодаря разным цветам одежды.

5 Запрет на курение С 2010 года король Джигме Кхесар Намгьял Вангчук запретил выращивание, употребление и ввоз табака. Для курящих (даже для приезжих!) здесь непомерно большие штрафы.

6 Экологический рекорд Жители Бутана очень внимательно относятся к флоре и фауне своей страны — настолько, что сюда даже запрещен ввоз химикатов. В 2015 году в стране был зафиксирован особенный рекорд: в честь принца Джигме Намгьял Вангчук (сына нынешнего короля) было высажено 108 тысяч деревьев. Причем 50 тысяч было посажено всего за один час!

7 Сложности для туристов Как уже упоминалось, король Бутана не очень любит иностранцев. Для того, чтобы посетить страну, придется заранее оплатить абсолютно всё — авиабилеты, отели, налоги, услуги туроператоров и гидов, визу, плату за курение и страховку. Кроме того, некоторые места закрыты для приезжих, а любой город невозможно посетить, не наняв предварительно местного гида.

8 Наследники здесь женщины Именно они, а не мужчины, наследуют всё имущество семьи.

9 Министерство Счастья В 2008 году в Бутане была создана "Комиссия по всеобщему народному счастью" во главе с премьером. Министерство Счастья также работает и является важным государственным органом.

10 Смешанные браки? Нет, спасибо Житель Бутана может жениться на иностранке только если покинет страну. Свадебный ритуал включает в себя сложную церемонию, построенную по буддийским обычаям.