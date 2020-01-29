Скачать
Среда, 29.01.2020
Вспышки коронавируса: Украина хочет запретить своим гражданам поездки в Китай
Украина хочет запретить своим гражданам поездки в Китай
Кабмин ликвидирует "морские инспекции" из-за неэффективности
Кабмин ликвидирует "морские инспекции" из-за неэффективности
Шахтер потерпел первое поражение в 2020 году (Видео)
Шахтер потерпел первое поражение в 2020 году (Видео)
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 30 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 30 января

Страна счастливых людей: удивительные факты о Бутане (Фото)

Смотрите фото (12)
Страна счастливых людей: удивительные факты о Бутане (Фото)
13:31 Сегодня Телеграф turizm.mirvokrugnas.com Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Королевство Бутан — это азиатская конституционная монархия. Страна окружена на севере Китаем, а на юге Индией.

  • 1

    Факты о Бутане

    В стране практически нет телевидения

    До 1999 года в Бутане действовал указ, запрещающий телевещание, но к счастью, его уже отменили.

  • 2

    В Бутане нет бездомных

    Любой, у кого нет дома или кто потеряет его по каким-то причинам, должен просто прийти к королю. Таким образом он получит и дом, и землю для ведения хозяйства.

  • 3

    Нетрадиционная и современная медицина здесь бесплатны

    Бутан — единственное государство в мире, где пациент сам может выбрать, какой медицине доверять — нетрадиционной или современной. Но в любом случае лечение будет бесплатным.

  • 4

    Дресс-код

    Жители Бутана вынуждены одеваться в соответствии с национальными традициями. Даже разделение между классами очевидно благодаря разным цветам одежды.

  • 5

    Запрет на курение

    С 2010 года король Джигме Кхесар Намгьял Вангчук запретил выращивание, употребление и ввоз табака. Для курящих (даже для приезжих!) здесь непомерно большие штрафы.

  • 6

    Экологический рекорд

    Жители Бутана очень внимательно относятся к флоре и фауне своей страны — настолько, что сюда даже запрещен ввоз химикатов. В 2015 году в стране был зафиксирован особенный рекорд: в честь принца Джигме Намгьял Вангчук (сына нынешнего короля) было высажено 108 тысяч деревьев. Причем 50 тысяч было посажено всего за один час!

  • 7

    Сложности для туристов

    Как уже упоминалось, король Бутана не очень любит иностранцев. Для того, чтобы посетить страну, придется заранее оплатить абсолютно всё — авиабилеты, отели, налоги, услуги туроператоров и гидов, визу, плату за курение и страховку. Кроме того, некоторые места закрыты для приезжих, а любой город невозможно посетить, не наняв предварительно местного гида.

  • 8

    Наследники здесь женщины

    Именно они, а не мужчины, наследуют всё имущество семьи.

  • 9

    Министерство Счастья

    В 2008 году в Бутане была создана "Комиссия по всеобщему народному счастью" во главе с премьером. Министерство Счастья также работает и является важным государственным органом.

  • 10

    Смешанные браки? Нет, спасибо

    Житель Бутана может жениться на иностранке только если покинет страну. Свадебный ритуал включает в себя сложную церемонию, построенную по буддийским обычаям.

  • 11

    Традиционные дома

    Жители Бутана украшают свои дома яркими и нередко очень своеобразными рисунками. Традиционно дом состоит из трех этажей: на первом находятся помещения для содержания животных, на втором — спальни и подсобные помещения, а на третьем этаже — сено.

    Бутан заслуженно является одной из самых своеобразных стран в мире. А вы, узнав эти факты о Бутане, уже готовы к бумажной волоките? Учитывая местную красоту, усилия точно не пропадут зря!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (12)

Все по теме:

Путешествия, Горы, Деревня, Бутан, Удивительные факты о Бутане.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики объяснили, как кофе влияет на кишечник
02 Как минимизировать вред от алкоголя на организм?
03 Итоги дня 28 января: Украина в НАТО, новая цена на газ и китайская эпидемия
04 Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий
05 Скорая не успела: Сегодня умер второй пилот авиакатастрофы в Казахстане
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий
Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий
Коронавирусом уже заболело 6 тысяч человек во всем мире
Коронавирусом уже заболело 6 тысяч человек во всем мире
Кабмин назначил нового главу Госкино
Главой Госкино назначена Марина Кудерчук
Супруга Джошуа Джексона рассказала, почему не хочет растить будущего ребенка в США
Супруга Джошуа Джексона рассказала, почему не хочет растить будущего ребенка в США
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь