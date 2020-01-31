Место в первом классе: как заполучить и не разориться

1 Садитесь рядом с придурком Вам доводилось слышать множество историй о людях, которые столкнулись в самолете с придурком, а затем оказались в первом классе. В то время как никто специально не сядет с кем-то, кто заставляет чувствовать себя некомфортно, публичное оскорбление может в конечном итоге сработать в вашу пользу. Поскольку плохая реклама может повредить репутации авиакомпании, они обычно делают все возможное (в пределах разумного), чтобы загладить негативное впечатление от придурков. Иногда это может означать предоставление пассажиру бесплатного питания или туристического ваучера, но иногда это означает повышение класса обслуживания до первого класса!

2 Для полета выбирайте день рождения или годовщину Авиакомпании могут стремиться выжать из карманов своих пассажиров все, до последнего цента, но они не застрахованы от дней рождения и юбилеев. В свой день рождения вы можете не только получить бесплатную еду из ресторана, но и повышение уровня обслуживания до первого класса! Все зависит от наличия свободных мест, но иногда вам может повезти. Прежде чем вы спросите – нет, вы не сможете обмануть. Дата вашего дня рождения уже в системе, так что вам придется подождать до вашего настоящего дня рождения.

3 Заставьте вашу компанию оплатить счет Если вы часто путешествуете по работе, то у вас может быть договоренность с вашим работодателем о возмещении дорожных расходов. Либо, чтобы полеты бронировались с помощью карт компании. В любом случае, вы летите за чужой счет. Хотя обычно для своих сотрудников компании не бронируют первый класс, некоторые могут делать исключения. Например, некоторые компании могут повысить класс полета, если вы совершаете международную поездку. Или, если поездка превышает установленное количество часов. Условия варьируются от компании к компании, поэтому вам нужно все выяснить, прежде чем планировать свою поездку.

4 Используйте начисленные авиамили часто летающего пассажира Несмотря на то, что мили часто летающих пассажиров могут быть не такими привлекательными, как карты вознаграждений за поездки, они все еще являются хорошим способом бюджетно воспользоваться первым классом. После того, как вы набрали определенное количество баллов, вы можете обменять их на бесплатное повышение класса обслуживания! Этот вариант подойдет для людей, которые большую часть своей жизни проводят в самолетах. Если это относится к вам, убедитесь, что вы воспользовались всеми полагающимися бонусами.

5 Выглядеть соответственно Авиакомпании хотят, чтобы их первый класс был роскошным. В противном случае, никто не станет платить за него непомерные деньги. Впечатление от первого класса формируется и от того, как выглядят летающие им пассажиры. Нравится вам это или нет, но внешний вид имеет значение. Большинство тех, кто летает первым классом, обычно выглядят соответственно. На них либо деловые костюмы, либо другая одежда, подходящая для пассажиров первого класса. Вы редко увидите кого-нибудь в потрепанных спортивных штанах или пижаме. Если вы надеетесь на повышение класса обслуживания, вам нужно убедиться, что вы выглядите так, как нужно.

6 Лететь в одиночестве Если вы пытаетесь устроиться в первом классе, то ваш лучший выбор-летать в одиночестве. Полет в одиночку, возможно, не даст вам возможности поделиться с кем-то своими страхами во время полета, но зато вы добьетесь своего. Если случайно сотрудник авиакомпании решит повысить класс обслуживания нескольких человек во время вашего полета, он, вероятно, не примет вас во внимание, если вы летите еще с тремя членами семьи. Большинство людей чувствуют себя некомфортно, бросая своих родственников в эконом-классе в то время, как они наслаждаются роскошным полетом в первом классе. Но даже если они не против, стюардессы обычно на это не идут.

7 Лететь днем Вам не всегда нужно делать ставку на овербукинг авиакомпании, чтобы увеличить свои шансы на полет первым классом. Иногда в вашу пользу может работать и обратная ситуация. Свободные места на рейсе увеличивают количество свободных мест в первом классе. Как только самолет взлетает, авиакомпании становится все равно, кто окажется на этих пустых местах. Периодически авиакомпания демонстрирует доброе отношение к своим клиентам, "бросив им кость". Если это произойдет, вы можете быть одним из тех пассажиров, которые окажутся в первом классе.

8 Избыточное бронирование Большинство авиакомпаний перебронируют свои самолеты. Это может показаться странным, но они на самом деле делают это, чтобы предотвратить наличие свободных мест. Как правило, на каждом рейсе есть пассажиры, которые отсутствуют, поэтому компании перебронируют места, чтобы компенсировать такую ситуацию. Иногда, однако, случается наоборот. Появляется больше людей, чем свободных мест. В этом случае, если в первом классе остались места, сотрудник может перевести несколько человек в первый класс. Если вы произвели хорошее впечатление на стюардесс, то можете добровольно отказаться от своего места и оказаться в первом классе.

9 Получить кредитную карту постоянного клиента "Бонусные авиамили", которые получают часто летающие пассажиры, являются отличным стимулом для обычных пассажиров выбирать конкретную авиакомпанию. Но для того, чтобы набрать много миль, вам придется пролететь много миль. Означает ли это, что вы не можете воспользоваться бесплатными милями? Нет! В этом вам поможет кредитная карта лояльности. С ее помощью вы можете получить бесплатные авиамили, просто купив их. Тарифы варьируются от компании к компании, но обычно цена установлена за определенное количество миль. После того, как вы набрали достаточно бонусных авиамиль, вы можете использовать их для бесплатных полетов. Некоторые авиакомпании даже позволяют вам получить за них кэшбэк!