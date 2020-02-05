Ханты-Мансийск с высоты: компактный город среди тайги

1 История Ханты-Мансийска началась в 1931 году. Тогда новый город носил имя Остяко-Вогульск — по традиционным названиям народов ханты и манси. При этом первые русские поселения на территории современного города существовали ещё в начале XVII века.

2 Центральная площадь — визитная карточка Ханты-Мансийска, главное место для городских праздников и концертов под открытым небом.

3 Торгово-деловой центр «Гостиный двор» с высоким куполом в форме шестигранной пирамиды построен в 2006 году. Необычное здание считается одним из символов города.

4 Главная ёлка и ледовый городок в центре Ханты-Мансийска. Новый год в городе празднуют с особым размахом — в течение нескольких лет тут проводят проект «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица Сибири». В этом году праздничные мероприятия посетили больше 100 тыс. гостей и жителей столицы Югры.

5 Форма лабиринта напоминает популярную головоломку с металлическим шариком времён СССР.

6 Парк Победы и парк им. Бориса Лосева заложены в центре Ханты-Мансийска ещё в 1930-х годах. Парк Победы сначала носил имя Александра Пушкина, но был переименован после Победы в Великой Отечественной войне. Борис Лосев — комсомолец, погибший в годы гражданской войны.

7 В Ханты-Мансийске работает пять государственных музеев, картинная галерея Фонда поколений, концертно-театральный центр «Югра-Классик», шесть библиотек. По количеству учреждений культуры небольшой северный город можно отнести к лидерам в России.

8 Храм Воскресения Христова — кафедральный собор Ханты-Мансийска, заложенный в 1988 году в честь 1000-летия Крещения Руси.

9 Храмовый комплекс включает колокольню высотой 62 метра.

10 Центр зимних видов спорта им. А.В. Филипенко чаще называют просто биатлонным центром. Он расположен в лесном массиве буквально посередине города. Комплекс носит имя первого губернатора Югры Александра Филипенко.

11 «Красный дракон» — автомобильный мост через реку Иртыш. Такое имя мосту дали за нестандартную форму и яркий цвет.

12 Мост, открытый в 2004 году, связал автодорогой Ханты-Мансийск и Нягань.

13 Через «Красный дракон» проходит трасса от Ханты-Мансийска до западной части Югры. Дальше по дороге можно доехать и до севера Свердловской области.

14 Культурно-туристический комплекс «Археопарк» — музей под открытым небом, в котором установлены скульптуры югорских животных Ледникового периода. Одна из самых узнаваемых фигур комплекса — группа «Мамонты».

15 Пирамида — памятный знак, посвящённый Первооткрывателям земли Югорской.

16 Высота пирамиды — 62 метра. Стоит она на Комиссарской горе высотой более 80 метров. На каждую из трёх граней пирамиды нанесены рельефы с главными героями югорской истории: ханты и манси, казаки-первопроходцы и нефтяникам, освоившим северные недра.

17 Внутри Пирамиды — три уровня. На самом нижнем — ресторан, на втором — музей, а на верхнем — смотровая площадка.

18 Самарово — самая южная часть Ханты-Мансийска, ранее бывшая отдельным селом.

19 В период летней навигации с речного вокзала Ханты-Мансийска ходят пассажирские суда — по Оби на них можно добраться, к примеру, до Берёзово и Салехарда.