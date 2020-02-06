Форты и дворцы Индии, которые поражают воображение (Фото)

1 Форт Амбер (Джайпур, Раджастхан) Форт Амбер, пожалуй, самый известный форт в Индии. Он получил свое название от небольшого исторического городка Амбер. Правитель Раджпута Махараджа Ман Сингх I начал строить форт в 1592 году. Достраивали его последующие правители, и в 1727 году туда была перенесена столица. Форт является частью группы из шести горных цитаделей в Раджастхане, в которую входят форты Джайсалмер, Кумбхалгарх, Читторгарх, Рантамбор, Гагрон и Амбер. В 2013 году они были объявлены объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Архитектура форта представляет собой великолепную смесь индуистских и могольских влияний. Построенный из песчаника и белого мрамора, комплекс форта состоит из внутренних дворов, дворцов, залов и садов.

2 Форт Мехрангарх (Джодхпур, Раджастхан) Форт Мехрангарх является не только одной из главных достопримечательностей Джодхпура, но и одним из самых впечатляющих фортов в Индии. Он был построен правящей династией Ратхор на вершине скалистого холма, и теперь возвышается над "Голубым городом". Строить форт в 1459 году начал король Рао Джодха, когда основал свою новую столицу в Джодхпуре. Строительные работы проводились и последующими правителями вплоть до ХХ века, в результате чего форт отличается удивительно разнообразной архитектурой. В отличие от многих заброшенных фортов, Мехрангарх все еще остается в руках королевской семьи, представители которой восстановили его и превратили в популярное туристическое направление, включающее в себя дворцы, музеи и рестораны. Ежегодно в форте проводятся известные музыкальные фестивали, такие как Всемирный фестиваль священного духа в феврале и Международный фольклорный фестиваль в Раджастхане в октябре.

3 Форт Джайсалмер (Раджастхан) В мире не так много мест, где можно посетить "живой" форт, но Джайсалмер в пустыне Тар является одним из них. Форт из желтого песчаника является домом для тысяч людей, которые живут в нем в течение нескольких поколений. Внутри форта есть дворцовый комплекс, старые особняки хавели, храмы, а также множество магазинов, отелей и ресторанов. Правитель Равал Джайсал начал строить форт в 1156 году. Этот старейший форт в Раджастхане постепенно расширялся и покрыл весь холм, превратившись в город, в котором во время конфликтов росло население. Форм пережил много сражений, но сейчас его состояние быстро ухудшается из-за незаконного строительства и плохого дренажа: сточные воды просачиваются в фундамент, делая его нестабильным.

4 Городской дворец Удайпура (Раджастхан) Романтический Удайпур известен как город дворцов и озер. Он был основан в 1559 году махараной Мевара Удаем Сингхом II. Позже, после вторжения моголов сюда была перенесена столица. В центре города, граничащего с озером Пичола, находится Городской дворцовый комплекс. Примечателен тот факт, что и сегодня он частично занят королевской семьей Мевара. Они проделали огромную работу по превращению дворца в туристическое направление, которое отражает историю махараны. Жемчужиной города является Городской дворец-музей, который включает в себя королевские дворцы Мардана Махал (Дворец Короля) и Зенана Махал (Дворец Королевы), из которых состоит Городской дворец. Эта самая старая и самая большая часть городского дворцового комплекса строилась в течение четырех с половиной веков. Архитектура — главная достопримечательность комплекса, но есть еще бесценные королевские галереи с произведениями искусства.

5 Форт Читторгарх (Раджастхан) Массивный форт Читторгарх считается величайшим фортом в Раджастхане, а также одним из крупнейших фортов в Индии. Короли меваров правили из форта в течение восьми веков, пока падишах Империи Великих Моголов Акбар не захватил его в 1568 году. В конце концов, старший сын Акбара в 1616 году вернул форт меварам, однако они никогда больше не переселялись туда. Некоторые части форта разрушены, но его слава от этого не уменьшается. Достопримечательностями являются дворцы, храмы, башни и водохранилище. Самая шокирующая часть форта — территория, используемая в качестве королевской кремационной площадки. На этом месте десятки тысяч раджпутских женщин жертвовали собой, предпочитая смерть позору, когда форт захватывался вражескими армиями в XV и XVI веках.

6 Форт Кумбхалгарх (Раджастхан) Часто упоминаемая как "Великая стена Индии", внушительная стена форта Кумбхалгарх простирается на более чем 35 километров, и является второй самой длинной стеной в мире после Великой китайской стены. Кумбхалгарх был самым важным фортом королевства Мевар после Читторгарха: правители привыкли отступать сюда во время опасности. Форт был построен правителем Мевара Рана Кумбхой в XV веке. Ему потребовалось 15 лет, чтобы завершить работы. В форте около 360 древних храмов, а также дворцовые руины, степные колодцы и пушечные бункеры. Кумбхалгарх знаменит также тем, что в особняке, известном как Дворец королевы Джхал, в 1540 году родился легендарный король и воин Махарана Пратап. Он сменил своего отца Удай Сингха II (основателя Удайпура) на посту правителя Мевара. В отличие от многих правителей, он отказался успупать моголам, несмотря на переговоры императора Акбара. Это привело к знаменитой битве при Халдигати в 1576 году, которая сыграла важную роль в истории Индии.

7 Городской дворец Джайпура (Раджастхан) Расположенный в центре Старого города Джайпура, дворцовый комплекс был построен между 1729 и 1732 годами махараджей Савай Джай Сингхом II. Он успешно управлял из близлежащего форта Амбер, но из-за растущего населения и нехватки воды в 1727 году перенес свою столицу в Джайпур. Королевская семья до сих пор живет в части дворца, которая называется Чандра Махал. Остальные помещения были преобразованы в музей махараджи Савай Ман Сингха II. Самая привлекательная часть комплекса — внутренний двор, который ведет к Чандра Махал. Здесь есть четыре красиво нарисованных двери, символизирующие четыре сезона и посвященные индуистским богам Вишну, Шиве, Ганеше и богине Деви (богине-матери).

8 Форт Агры (Уттар-Прадеш) Форт Агры был первым великим фортом моголов в Индии, откуда четыре поколения влиятельных императоров правили во время расцвета Империи моголов. Кроме того, это один из первых объектов в Индии, в 1983 году внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Форт в его нынешнем виде был построен императором Акбаром в XVI веке, когда он решил создать в Агре новую столицу. Но, прежде всего, это был военный объект. Роскошные дворцы и мечети из белого мрамора были построены в XVII веке императором Шахом Джаханом, внуком Акбара. Британцы взяли форт под свой контроль в 1803 году. Это было место битвы во время индийского восстания 1857 года, которое угрожало правлению Британской Ост-Индской компании. Когда британцы в 1947 году покинули Индию, они передали форт индийскому правительству.

9 Красный форт (Дели) Красный форт — одна из главных достопримечательностей Дели и самый известный памятник, который служит мощным напоминанием о моголах, правивших Индией. Это также символ независимой Индии. Строительство его было завершено в 1648 году. К сожалению, процветание форта длилось недолго. Его значение уменьшилось вместе с могуществом моголов. В 1739 году форт разграбили персы, забрав многие бесценные реликвии. Его также захватывали сикхи, маратхи и англичане. Последние, после неудавшегося индийского восстания в 1739 году, разрушили большую часть дворцовых зданий, а затем создали внутри форта военную базу. Почти столетие спустя, когда Индия получила независимость от Британии, Красный форт был выбран основным местом общественного празднования знаменательного события. В 2007 году цитадель была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

10 Форт Гвалиор (Мадхья-Прадеш) Древний и внушительный форт Гвалиор имеет очень долгую и бурную историю, которая началась в далеком 525 году. На протяжении многих лет он подвергался многочисленным нападениям и имел много разных правителей. И только во времена правления династии раджпутов Томар форт действительно приобрел известность и перестроен в нынешнем масштабе и величии. Между 1486 и 1516 годами раджа Ман Сингх Томар создал одну из главных достопримечательностей форта — дворец Ман Мандир, внешние стены которого украшены синей мозаичной плиткой и рядами желтых уток. Во время своего правления моголы использовали форт в качестве тюрьмы. Комплекс содержит исторические памятники, индуистские и джайнские храмы и дворцы. Один из них —дворец Гуджари Махал, был преобразован в Археологический музей. Самый впечатляющий вход в форт, известный как Хатхи Пол (Ворота слона), ведет именно во дворец Мандир.

11 Крепость Голконда (Хайдарабад) Расположенные на окраине Хайдарабада руины крепостиГолконда очень популярны у туристов. Крепость была основана королем Какатия Варанга в XIII веке, но её расцвет пришелся на времена правления династии Кутуб Шахи — с 1518 по 1687 годы. Позже, уже в XVII веке, крепость Голконда прославилась благодаря алмазному рынку. В этом районе были найдены некоторые из самых бесценных алмазов. Руины форта состоят из многочисленных ворот, разводных мостов, храмов, мечетей, королевских покоев и залов, а также конюшен. Что особенно интересно в форте, так это его архитектура и особый акустический дизайн. Если вы станете в определенном месте под куполом Фатех Дарваза (Ворота Победы) и хлопнете в ладоши, вас отчетливо будет слышно на расстоянии более километра от главного входа в форт!

12 Майсурский дворец (Карнатака) Что касается индийских дворцов, то дворец махараджи, обычно называемый Майсурским дворцом, является относительно новым. Он был спроектирован британским архитектором Генри Ирвином и построен между 1897 и 1912 годами. Дворец принадлежит королям Водеярам, которые построили первый дворец в Майсоре в XIV веке, но он был снесен. Архитектура нынешнего дворца выполнена в индо-сарацинском стиле — сочетание индуистского, исламского, раджпутского и готического влияний. Доминантой дворца являются его мраморные купола. Наряду с частными и общественными залами, здесь есть брачный зал, павильон старинных кукол, оружейная палата, королевская галерея живописи, а также коллекция скульптур и артефактов.

13 Форт Читрадурга (Карнатака) Форт Читрадурга расположен на скалистых холмах. Он строился поэтапно правителями различных династий с X по XVIII век. Но большая часть фортификационных работ была сделана Наяками между XV и XVIII веками, когда они захватили Читрадургу после падения Виджаянагарской империи. Валы форта сделаны из огромных гранитных блоков, которые отлично сочетаются с валунами ландшафта. В дополнение к многочисленным концентрическим стенам, воротам и входам, у форта, по-видимому, есть 35 секретных и четыре невидимых прохода. А еще — 2 тысячи сторожевых башен! Достопримечательности внутри форта включают множество древних храмов, артиллерийских подразделений, резьбы по камню, шлифовальных камней, котлов для хранения масла, резервуаров для воды. Храм Хидимбешвара, посвященный могущественному демону Хидимбе, раньше был буддийским монастырем и самым интересным храмом форта. В нем есть зуб демона и барабан, принадлежавший Бхиме —одному из братьев Пандавов из индуистского эпоса "Махабхарата".