Скачать
Пятница, 07.02.2020
Итоги дня 6 февраля: земельная реформа, е-страна и новые правила безвиза
Итоги дня 6 февраля: земельная реформа, е-страна и новые правила безвиза
Мороз, снег и гололед: в Украине продолжает бушевать циклон
Мороз, снег и гололед: в Украине продолжает бушевать циклон
Звездный одноклубник Михайлюка покинул Детройт
Звездный одноклубник Михайлюка покинул Детройт
7 февраля - приметы и обряды в Григорьев день
7 февраля - приметы и обряды в Григорьев день

Райские места: самые красивые острова в мире

Смотрите фото (11)
Райские места: самые красивые острова в мире
09:57 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Эти острова быстро стали популярны у туристов благодаря своим условиям для комфортного отдыха и уединения от современной жизни.

  • 1

    Бора-Бора (Таити)

    За веселым названием Боро-Боро скрывается привлекательное местечко рядом с Таити – остров Боро-Боро. Необычный остров славится удивительной круговой лагуной и насыщенным многообразием подводного мира. Бирюзовые лагуны, коралловые рифы, большое количество разноцветных тропических рыб повсюду — делает Бора-Бора мечтой каждого дайвера. А как радует глаз присутствие романтических вилл с прекрасным дизайном и соломенными крышами, хорошо сочетающихся с природным окружением.

  • 2

    Боракай — Филиппины

    Небольшой, вытянутый в длину остров Вашей мечты — 7 км райских пляжей – для истинных романтиков и любителей дайвинга. Боракай признан лучшим островным курортом мира по итогам голосования в сфере туризма «Звезда Travel.ru». Самые знаменитые пляжи Боракая — Белый пляж и Балабог. На острове вас ждут великолепнейший белоснежный песок , экзотическая природа, изумрудное море, свыше 12 дайвинг-центров, многообразие кораллов и тропическими рыб. Рекомендуем в Боракай отправиться всем, кто желает совместить дайвинг с пляжным отдыхом, а так же для любителей нескучных ночей: дискотеки, ночные бары, кафе, караоке — на острове есть все, что позволит провести ваш незабываемый отпуск!

  • 3

    Сейшельские острова

    Сейшельские острова — мозаика из 115 островов у восточного побережья Африки. Острова расположены у Индийского океана, немного южнее экватора и несколько севернее Мадагаскара. На вопрос, где провести свой медовый месяц – « Мадагаскар-Тур» советует – не задумывайтесь и отправляйтесь на Сейшелы! Необычайный пальмовый лес, изумительные кораллы, гигантские черепахи и отличный пляж – все будет способствовать романтическому настроению и отличному времени провождению! И кстати, только здесь растет знаменитая сейшельская пальма, плод которой весит 20 кг и считается самым большим в растительном мире. Не зря местные жители верят в легенду, что именно этот плод и стал искушением для Адама и Евы….

  • 4

    Фиджи

     

    Фиджи — 333 острова в южной части Тихого океана, 333 места для романтических свиданий и приключений, место, где начинаешь верить – рай на земле существует!Голубые лагуны и коралловые побережья, чистые речки и холмы, покрытые лесами, необыкновенная природа – не зря сотни туристов из тысячи стран, влюбленные и семейные пары, выбирают именно это место для отдыха в самом красивейшем месте земного шара.

  • 5

    Мальдивы

    Знаменитые острова, острова Вашей мечты, состоят из более чем 1190 коралловых островов. Как шутят местные жители, главные достопримечательности Мальдив расположены в недрах Индийского океана. Мальдивы — наилучшее место для занятий дайвингом. Лучше всего на Мальдивы отправляться тем, кто предпочитает спокойный отдых, ценит тишину и покой, устал от городской суеты и давно мечтал именно об этом — забыть о проблемах, делах, потеряться во времени, окунувшись в атмосферу гармонии и блаженства. С каждым годом поток туристов на Мальдивы растет, впрочем, как и количество комфортабельных отелей и школ для аквалангистов.

  • 6

    Занзибар

    У восточного побережья Африки расположен целый архипелаг с названием, известным нам еще с детства из сказки Чуковского «Айболит». Занзибар — банановые пальмы, мангровые деревья, белоснежные пляжи, живописные картины коралловых рифов. Можно самому попробовать заняться дайвингом, а можно просто понаблюдать за работой местных рыбаков.Главные преимущества курорта — богатое культурное наследие, чистейшие прибрежные воды и свыше 60 видов рыбок плавающих вокруг красочных коралловых рифов.Температура воздуха зимой не выше 35С, а летом – редко бывает ниже 26. Отдыхать здесь можно круглый год, за минусом апреля – в это время чаще всего характерны дожди.

  • 7

    Ко Липе, Таиланд

    Маленький, но известный остров Ко Липе находится в Андаманском море, поблизости от Малайзии и Таиланда. Остров контрастов, настоящий рай для любителей экзотики и банановых пальм, Ко Липе всего два километра в длину, при ширине пляжа 700 метров. Курорт можно обойти весь всего за 2-3 часа. Проживание доступно, на территории острова есть, как небольшие бунгало, практически хижины, так и современные отели. Если Вы хотите понять, что испытывал Робинзон Крузо, когда очутился на необитаемом острове — запланируйте свой следующий отпуск в Ко Липе.

  • 8

    Мауи — Гавайи

    Без упоминания о Гавайях при выборе самых известных и самых знаменитых островов мира никак не обойтись. Гавайи — непревзойденное сочетание пляжей, живописных водопадов. Гавайии — свежий бриз океана, море орхидей, место вечной весны, бирюзовых бухт и золотистых пляжей. Здесь есть все, что ценно для романтиков: побережье океана, тайны диких джунглей, несравненные коралловые рифы и лучшие школы для дайвингистов. Самое популярное занятие на Гавайях – это отдых и ничего неделание. Гавайи — лучше один раз увидеть!

  • 9

    Лангкави — Малайзия

    Самый крупный из 99 островов в Андаманском море на севере Малайзии и Тайланда. Длина острова– 30 километров. Лангкави — это прежде всего пляжи — очень чистые и уютные. Выбрав в качестве размещения бунгало, можно на непродолжительное время стать мини-собственником пляжа и почувствовать себя властелином жизни! Скучно на острове точно не будет — на ваш выбор посещение канатной дороги Лангкави, крокодиловой фермы, фермы африканских буйволов, фруктовой плантации, походы на водопады острова, прогулки в джунгли, водные развлечения – все и не перечислить. Для любителей покупок к сведению- Лангкави –зона беспошлинной торговли. Таким образом, цены на большинство товаров очень доступные И т.к. городского транспорта на острове нет, советуем Вам просто взять в аренду мотоцикл, машину или велосипед и вперед – на встречу приключениям или шопингу!

  • 10

    Бонайре — Карибский бассейн

    Остров Бонайре — расположен в Карибском море, в переводе Бонайре «хороший воздух». И не только прекрасным воздухом знаменит этот остров: протяженный коралловый риф, который окружает Бонайре, весь подводный мир от поверхности моря до глубины в 60 метров охраняется Национальным морским парком с 1979г.и является основной приманкой для любителей дайвинга. Нетронутая цивилизацией природа, волшебный подводный мир, прозрачная, круглогодично теплая вода (видимость от 30 до 50 м, температура от +25 до +28°С) , многообразие подводной фауны и флоры, вот за что туристы выбирают для отпуска именно остров Бонайре. Отдых на острове ориентирован в большей степени для ценителей спокойного отдыха, но если вы желаете провести время активнее, пожалуйста, приключения непременно отыщут Вас на острове Бонайро!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Туризм, Острова, Путешествие, Турист, Красивые острова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Ходят за продуктами и выносят мусор": охранники герцогов Сассекских пожаловались на условия своей работы
02 Итоги дня 6 февраля: земельная реформа, е-страна и новые правила безвиза
03 184 из 4000: Рада в пятницу продолжит рассматривать "земельные" поправки
04 Охрана Разумкова изменила правила посещения его кабинета (Видео)
05 "Мед - лучший друг желудка": народные рецепты для хорошего пищеварения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине из-за непогоды 200 населенных пунктов - без света
В Украине более 200 населенных пунктов - без света
Коронавирус: умерли 630 человек, около 30 тысяч заразились
Коронавирус: умерли 630 человек, около 30 тысяч заразились
Трамп об импичменте: Мы прошли через ад
Трамп об импичменте: Мы прошли через ад
Полнолуние 9 февраля 2020: что нельзя делать в этот день
Полнолуние 9 февраля 2020: что нельзя делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь