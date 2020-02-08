Скачать
Суббота, 08.02.2020
Разумков: Законодательной базы хватит для проведения выборов на Донбассе
Разумков: Законодательной базы хватит для проведения выборов на Донбассе
Бывшая замминистра юстиции внесла 7 миллионов залога
Бывшая замминистра юстиции внесла 7 миллионов залога
Кубок Федерации: Свитолина принесла победу Украине в матче с Хорватией
Свитолина принесла победу Украине в матче с Хорватией
В Instagram появилась новая функция фильтра подписок
В Instagram появилась новая функция фильтра подписок

Символ объединения: самые длинные висячие мосты в мире (Фото)

Смотрите фото (11)
Символ объединения: самые длинные висячие мосты в мире (Фото)
04:15 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Главным отличием этих мостов считается основная несущая конструкция, выполненная из элементов, работающих на растяжение; таким образом, проезжая часть находится в подвешенном состоянии.

  • 1

    США. Мост Макинак. Основной пролет — 1 158 м. (James Marvin Phelps)

  • 2

    Швеция. Мост Хёгакустенброн. Основной пролет — 1 210 м. (Anders Sandberg)

  • 3

    США. Мост Золотые Ворота. Основной пролет — 1 280 м. (Christian Arballo)

    США. Мост Верразано. Основной пролет — 1 298 м. (Metropolitan Transportation Authority of the State of New York)

  • 4

    Китай. Гонконг. Мост Цинма. Основной пролет — 1 377 м. (流璃)

  • 5

    Великобритания. Мост Хамбер. Основной пролет — 1 410 м. (David Wright)

  • 6

    Китай. Мост Жуньян. Основной пролет — 1 490 м. 

  • 7

    Дания. Мост Большой Бельт. Основной пролет — 1 624 м. 

  • 8

    Китай. Мост Сихоумэнь. Основной пролет — 1 650 м. 

  • 9

    Япония. Акаси-Кайкё. Основной пролет — 1 991 м.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Туризм, Путешествие, Мост, Турист, Висячий мост.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский на встрече с Конте: Будем рады видеть итальянских инвесторов в Украине
02 Закройте незаконные офисы "ДНР" и "ЛНР": Зеленский обратился к премьер-министру Италии
03 Разумков: Законодательной базы хватит для проведения выборов на Донбассе
04 Денисова намерена обратиться к Бородянскому после визита Филарета
05 Зеленский встретился с президентом Италии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Канада провела эвакуацию своих граждан из Уханя
Канада провела эвакуацию своих граждан из Уханя
Арахамия: Мы хотим, чтобы был миллион фермеров
Арахамия: Мы хотим, чтобы был миллион фермеров
Помпео и Боррель обсудили украинский вопрос
Помпео и Боррель обсудили украинский вопрос
Польза спаржи для здоровья и фигуры
Польза спаржи для здоровья и фигуры
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь