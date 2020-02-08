Символ объединения: самые длинные висячие мосты в мире (Фото)

США. Мост Макинак. Основной пролет — 1 158 м. (James Marvin Phelps)
Швеция. Мост Хёгакустенброн. Основной пролет — 1 210 м. (Anders Sandberg)
США. Мост Золотые Ворота. Основной пролет — 1 280 м. (Christian Arballo)
США. Мост Верразано. Основной пролет — 1 298 м. (Metropolitan Transportation Authority of the State of New York)
Китай. Гонконг. Мост Цинма. Основной пролет — 1 377 м. (流璃)
Великобритания. Мост Хамбер. Основной пролет — 1 410 м. (David Wright)
Китай. Мост Жуньян. Основной пролет — 1 490 м.
Дания. Мост Большой Бельт. Основной пролет — 1 624 м.
Китай. Мост Сихоумэнь. Основной пролет — 1 650 м.
Япония. Акаси-Кайкё. Основной пролет — 1 991 м.