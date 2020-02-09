Солнце и тепло: лучшие страны для отдыха зимой (Фото)

1 Австралия Средняя температура воздуха зимой: +26 °C. Туристы неспроста прозвали Австралию «страной наизнанку». Здесь классическое для нас лето проходит в декабре-феврале, а вот зима начинается в наше лето. Хотя и зимой-то ее назвать сложно с температурой в 10 градусов тепла. В поисках тепла стоит приезжать сюда лишь в том случае, если вас не пугают довольно высокие цены. Если же вы посетите страну все же летом (нашим – их зимой), то обязательно отправляйтесь любоваться мерцающими озерами Гипсленда. Вода в них светится изумительными искорками голубого оттенка. Зимой (австралийским летом) тут так же есть чем заняться. В первую очередь, дайвингом, отдыхом на пляже, серфингом и рыбалкой. Однако следует внимательно изучить метеопрогнозы, поскольку в Австралии бывают пожары, вызванные сухой погодой. В целом же это райский уголок. Многие туристы отмечают теплоту Австралии во всех сферах: от погоды до отношения местных жителей. Австралийцы – народ необычайно веселый и довольно добрый. Вы точно обзаведетесь здесь друзьями!

2 Куба Средняя температура воздуха зимой: +22 °C. Удивительная Куба – родина великих футболистов, красивых женщин, самых элитных сигар и первоклассных коктейлей. Остров Свободы манил многих знаменитых писателей, включая Эрнеста Хемингуэя, который заново нашел свою литературную музу на солнечном побережье Кубы. Это место удивит вас диковинной архитектурой и обилием раритетных автомобилей. Собираясь понежиться на кубинских пляжах, не забудьте про правила идеального загара!

3 Египет Средняя температура воздуха зимой: +25 °C. Эта страна упорно занимает лидирующие позиции в списках самых популярных среди путешественников государств. Сюда туриста манит великолепие таинственных пирамид, роскошные артефакты древности и удивительный Сфинкс. Поскольку Египет расположен в Африке, погода здесь капризная и поначалу непривычная для многих. По ночам на улицах довольно холодно, но с первыми лучами солнца приходит долгожданное тепло, которое к полудню превращается в жару. Будьте осторожны: запаситесь кремом от загара и головными уборами, чтобы избежать солнечного и теплового удара. Помимо широко известных египетских достопримечательностей, восторг заядлых путешественников вызывают рынки, где можно раздобыть множество сувениров на память. Однако стоит предостеречь девушек, которые любят путешествовать в одиночку. Вам не обойтись без компаньона мужского пола, так как в стране немало мусульман, чьи традиции не приемлют свободолюбивого поведения славянок и жителей Запада. Поскольку туристы часто вели себя далеко не культурно и порядком подпортили экосистему моря, в Египте введен строжайший запрет на срыв и попытку вывоза кораллов. За нарушение закона грозит штраф и депортация. Но если вы ведете себя культурно и рядом есть надежное мужское плечо, то Египет запомнится вам в самом позитивном свете!

4 Таиланд Средняя температура воздуха зимой: +30 °C. После военного переворота 2014 года туристы не спешили ехать в Таиланд. К счастью, военное положение было отменено. Правители тоже, знаете ли, не дураки отказываться от стабильного финансового дохода,который гарантированно создает туристическая инфраструктура. И все же рекомендуем просматривать новости, прежде чем покупать билеты в этот не всегда райский уголок планеты. Одним из самых популярных мест в маршруте заядлых путешественников остается дивных Пхукет.

5 Индия Средняя температура воздуха зимой: +32 °C. Индия – страна удивительных контрастов. Положа руку на сердце, не каждый любитель путешествий захочет сюда приехать. Все потому, что в этом государстве довольно высокий уровень преступности, а бедность просто ужасает. Однако бывалые говорят, что в Индии всегда можно отдохнуть без каких-либо проблем. Главное, оставаться в безопасных районах и не совать свой любопытный нос в бедные кварталы. Древняя страна удивит странника богатством архитектуры, культуры и самыми необычными яствами. Классические индийские блюда, в виду вегетарианской культуры ключевой религии, состоят в основном из овощей. Впрочем, в ресторанах вы найдете блюда и других кухонь. Самым излюбленным для туристов местом тут остается Гоа – штат, расположенный в юго-западной части Индии. А романтикам наверняка понравится визит в Тадж-Махал, который был создан во имя великой любви.

6 Вьетнам Средняя температура воздуха зимой: +32 °C. Это одна из популярнейших стран, куда можно поехать зимой для поисков летнего отдыха. Любители кулинарных изысков всегда с восторгом (а порой даже с ужасом) рассказывают о своих гастрономических турах по Вьетнаму. Не хотите пробовать что-нибудь этакое? Ну и ладно. Эта страна все равно найдет, чем вас удивить. Приезжие частенько наведываются к трем самым популярным в здешних краях курортам: на остров Фукуок, в Нячанге и на пляжи Фаньтета. И обязательно посетите удивительный мост, расположенный на гигантских ладонях!

7 Танзания Средняя температура воздуха зимой: +29 °C. Танзания расположена в самой восточной части Африки на берегу Индийского океана. Это свет неблизкий. Добираться сюда придется долго, но у такого выбора места отдыха есть свои плюсы. Если вы хотите отдохнуть от горячо любимых (предпочтительно на далеком расстоянии) соотечественников, то именно таким курортам и стоит отдать предпочтение. Африка поражает взор красотами природы и непривычной для нас флорой и фауной. Не проводите все время на пляже, а отправляйтесь в туры для знакомства с богатым миром африканских животных.

8 Шри-Ланка Средняя температура воздуха зимой: +32 °C. Это место свято для всех любителей отменного чая! До 1972 года Шри-Ланка называлась Цейлоном, являя собой довольно оживленный порт. С середины осени до начала весны Шри-Ланка обдувается муссонами – тропическими ветрами, которые приносят с собой высокую влажность. В числе излюбленных туристами курортов видное место занимает красочная Хиккадува, именно сюда стекаются заядлые поклонники дайвинга.

9 Индонезия Средняя температура воздуха зимой: +30 °C. Удивительное азиатское государство пережило за свое существование богатую историю, а потому здесь прослеживается феноменальное смешение культур. Климат в Индонезии порадует любителей тепла и солнца. Если вы обожаете пляжи, то стоит посетить прославленный остров Бали, где так любят бывать светские львицы и прочие знаменитости. Остров омывается водами Тихого океана, что здорово для тех, кто обожает глубоководный дайвинг.