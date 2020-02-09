Скачать
Воскресенье, 09.02.2020
Первые проблемы "Дії": в Минцифры объяснили, в чем причина
Первые проблемы "Дії": в Минцифры объяснили, в чем причина
"Плохая новость для носителей зрады": в "СН" объяснили, зачем Украине закон о ЧВК
В "Слуге народа" объяснили, зачем Украине закон о ЧВК
Динамо - Борац: онлайн-трансляция матча (Видео)
Динамо - Борац: онлайн-трансляция матча (Видео)
Оскар-2020: онлайн-трансляция главной кинопремии года
Оскар-2020: онлайн-трансляция главной кинопремии года

Солнце и тепло: лучшие страны для отдыха зимой (Фото)

Смотрите фото (11)
Солнце и тепло: лучшие страны для отдыха зимой (Фото)
16:19 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: miridei.com

Новости путешествия:10 потрясающих стран, которые побалуют вас теплой погодой.

  • 1

    Австралия

    Средняя температура воздуха зимой: +26 °C.

    Туристы неспроста прозвали Австралию «страной наизнанку». Здесь классическое для нас лето проходит в декабре-феврале, а вот зима начинается в наше лето. Хотя и зимой-то ее назвать сложно с температурой в 10 градусов тепла. В поисках тепла стоит приезжать сюда лишь в том случае, если вас не пугают довольно высокие цены. Если же вы посетите страну все же летом (нашим – их зимой), то обязательно отправляйтесь любоваться мерцающими озерами Гипсленда. Вода в них светится изумительными искорками голубого оттенка.

    Зимой (австралийским летом) тут так же есть чем заняться. В первую очередь, дайвингом, отдыхом на пляже, серфингом и рыбалкой. Однако следует внимательно изучить метеопрогнозы, поскольку в Австралии бывают пожары, вызванные сухой погодой. В целом же это райский уголок. Многие туристы отмечают теплоту Австралии во всех сферах: от погоды до отношения местных жителей. Австралийцы – народ необычайно веселый и довольно добрый. Вы точно обзаведетесь здесь друзьями!

  • 2

    Куба

    Средняя температура воздуха зимой: +22 °C.

     

    Удивительная Куба – родина великих футболистов, красивых женщин, самых элитных сигар и первоклассных коктейлей. Остров Свободы манил многих знаменитых писателей, включая Эрнеста Хемингуэя, который заново нашел свою литературную музу на солнечном побережье Кубы. Это место удивит вас диковинной архитектурой и обилием раритетных автомобилей. Собираясь понежиться на кубинских пляжах, не забудьте про правила идеального загара!

  • 3

    Египет

    Средняя температура воздуха зимой: +25 °C.

    Эта страна упорно занимает лидирующие позиции в списках самых популярных среди путешественников государств. Сюда туриста манит великолепие таинственных пирамид, роскошные артефакты древности и удивительный Сфинкс. Поскольку Египет расположен в Африке, погода здесь капризная и поначалу непривычная для многих. По ночам на улицах довольно холодно, но с первыми лучами солнца приходит долгожданное тепло, которое к полудню превращается в жару. Будьте осторожны: запаситесь кремом от загара и головными уборами, чтобы избежать солнечного и теплового удара.

    Помимо широко известных египетских достопримечательностей, восторг заядлых путешественников вызывают рынки, где можно раздобыть множество сувениров на память. Однако стоит предостеречь девушек, которые любят путешествовать в одиночку. Вам не обойтись без компаньона мужского пола, так как в стране немало мусульман, чьи традиции не приемлют свободолюбивого поведения славянок и жителей Запада. Поскольку туристы часто вели себя далеко не культурно и порядком подпортили экосистему моря, в Египте введен строжайший запрет на срыв и попытку вывоза кораллов. За нарушение закона грозит штраф и депортация. Но если вы ведете себя культурно и рядом есть надежное мужское плечо, то Египет запомнится вам в самом позитивном свете!

  • 4

    Таиланд

    Средняя температура воздуха зимой: +30 °C.

    После военного переворота 2014 года туристы не спешили ехать в Таиланд. К счастью, военное положение было отменено. Правители тоже, знаете ли, не дураки отказываться от стабильного финансового дохода,который гарантированно создает туристическая инфраструктура. И все же рекомендуем просматривать новости, прежде чем покупать билеты в этот не всегда райский уголок планеты. Одним из самых популярных мест в маршруте заядлых путешественников остается дивных Пхукет.

  • 5

    Индия

    Средняя температура воздуха зимой: +32 °C.

    Индия – страна удивительных контрастов. Положа руку на сердце, не каждый любитель путешествий захочет сюда приехать. Все потому, что в этом государстве довольно высокий уровень преступности, а бедность просто ужасает. Однако бывалые говорят, что в Индии всегда можно отдохнуть без каких-либо проблем. Главное, оставаться в безопасных районах и не совать свой любопытный нос в бедные кварталы.

    Древняя страна удивит странника богатством архитектуры, культуры и самыми необычными яствами. Классические индийские блюда, в виду вегетарианской культуры ключевой религии, состоят в основном из овощей. Впрочем, в ресторанах вы найдете блюда и других кухонь. Самым излюбленным для туристов местом тут остается Гоа – штат, расположенный в юго-западной части Индии. А романтикам наверняка понравится визит в Тадж-Махал, который был создан во имя великой любви.

  • 6

    Вьетнам

    Средняя температура воздуха зимой: +32 °C.

    Это одна из популярнейших стран, куда можно поехать зимой для поисков летнего отдыха. Любители кулинарных изысков всегда с восторгом (а порой даже с ужасом) рассказывают о своих гастрономических турах по Вьетнаму. Не хотите пробовать что-нибудь этакое? Ну и ладно. Эта страна все равно найдет, чем вас удивить. Приезжие частенько наведываются к трем самым популярным в здешних краях курортам: на остров Фукуок, в Нячанге и на пляжи Фаньтета. И обязательно посетите удивительный мост, расположенный на гигантских ладонях!

  • 7

    Танзания

    Средняя температура воздуха зимой: +29 °C.

    Танзания расположена в самой восточной части Африки на берегу Индийского океана. Это свет неблизкий. Добираться сюда придется долго, но у такого выбора места отдыха есть свои плюсы. Если вы хотите отдохнуть от горячо любимых (предпочтительно на далеком расстоянии) соотечественников, то именно таким курортам и стоит отдать предпочтение. Африка поражает взор красотами природы и непривычной для нас флорой и фауной. Не проводите все время на пляже, а отправляйтесь в туры для знакомства с богатым миром африканских животных.

  • 8

    Шри-Ланка

    Средняя температура воздуха зимой: +32 °C.

    Это место свято для всех любителей отменного чая! До 1972 года Шри-Ланка называлась Цейлоном, являя собой довольно оживленный порт. С середины осени до начала весны Шри-Ланка обдувается муссонами – тропическими ветрами, которые приносят с собой высокую влажность. В числе излюбленных туристами курортов видное место занимает красочная Хиккадува, именно сюда стекаются заядлые поклонники дайвинга.

  • 9

    Индонезия

    Средняя температура воздуха зимой: +30 °C.

    Удивительное азиатское государство пережило за свое существование богатую историю, а потому здесь прослеживается феноменальное смешение культур. Климат в Индонезии порадует любителей тепла и солнца. Если вы обожаете пляжи, то стоит посетить прославленный остров Бали, где так любят бывать светские львицы и прочие знаменитости. Остров омывается водами Тихого океана, что здорово для тех, кто обожает глубоководный дайвинг.

  • 10

    Новая Зеландия

    Средняя температура воздуха зимой: +25 °C.

    Еще одна удивительная страна, где все наоборот: зима приходится на лето, а лето проходит зимой. Новая Зеландия по праву считается одной из красивейших стран в мире, а потому тут нередко снимались зрелищные панорамные сцены фэнтези-фильмов, в частности, эпичного цикла «Властелин колец». Цены сперва пугают многих путешественников, однако и бюджетному туристу здесь есть чем заняться. Просто надо отправиться на знакомство со здешней природой. В числе красивейших мест Новой Зеландии есть водопады, гейзеры, пещера светлячков и многое другое. Поклонникам Толкина стоит заглянуть в удивительную деревушку Хоббитон, посетив которую, вы словно перенесетесь на страницы книг любимого писателя.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Туризм, Отдых, Путешествие, Отпуск.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Несколько советов, которые сделают ваши волосы объемнее и красивее
02 Социальный коллапс: установлены реальные причины краха цивилизации острова Пасхи
03 Невероятные существа нашей планеты (Фото)
04 Грядет большое потепление: прогноз погоды на 9 февраля
05 ВВС Тайваня поднимали самолеты на перехват китайских истребителей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцы стали чаще выезжать за границу: самые популярные направления
Украинцы стали чаще выезжать за границу: самые популярные направления
Глобальные изменения климата: как это затронет Украину
Глобальные изменения климата: как это затронет Украину
В Китае ученые дали название смертельному коронавирусу из Уханя (Видео)
В Китае ученые дали название смертельному коронавирусу из Уханя (Видео)
СМИ: Принц Гарри прошел курс семилетней терапии после смерти принцессы Дианы
СМИ: Принц Гарри прошел курс семилетней терапии после смерти принцессы Дианы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь