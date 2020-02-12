Удивительно красивейшие места, где вам никто не помешает (Фото)

1 Монгольские степи Монголия является страной с наименьшей плотностью населения (1,8 чел./кв.км). Сегодня в ее огромных степях можно гораздо чаще встретить стада животных, чем людские поселения.

2 Гора Шексан, Вашингтон В переводе с языка индейцев племени лумми «Шексан» созначает «Высокая гора». Шексан представляет собой целый горный массив, увенчанный знаменитой трехгранной пирамидой.

3 Долина Фобийкха, Бутан Невероятно красивая широкая долина в Гималаях.

4 Фьорды Баффиновой земли Баффинова Земля – это самый крупный из островов, принадлежащих Канаде. Зимы здесь очень суровые, и даже летом часто бывают заморозки. Поэтому население острова невелико – всего 11 тысяч человек.

5 Озеро Юэяцюань, пустыня Гоби Это озеро, имеющее формы полумесяца, пользуется огромной популярностью у туристов. Из-за естественных причин площадь пустынного озера постоянно сокращается, и даже есть риск его полного исчезновения.

6 Монастырь Метеоры, Греция Название этого монастыря, стоящего на скалах из песчаника, можно перевести как «парящий в небе».

7 Гальштат, Австрия Этот расположенный в труднодоступной местности австрийский город является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. Интересно отметить, что в 2012 г китайская компания China Minmetals Corporation построила его точную копию в провинции Гуандун.

8 Остров Мон-Сен-Мишель, Франция Остров-крепость Мон-Сен-Мишель является одной из самых знаменитых и наиболее посещаемых достопримечательностей Франции. С материком его связывает искусственная дамба.

9 Бенбульбин, Ирландия Бенбульбин – знаменитая столовая гора (то есть, гора с плоской вершиной) Ирландии. Ее высота составляет 527 м и она является символом графства Слайго. С этой горой связано немало ирландских легенд.

10 Оассиарсук, Гренландия Постоянное население этого местечка составляет всего 89 человек.

11 Пик-Дистрик, Англия Этот национальный парк каждый год посещают более 22 миллионов человек. Но несмотря на такой плотный поток посетителей, здесь всегда можно найти уединенное место и полюбоваться нетронутой природой.

12 Оленные камни, Монголия На этих древних камнях нанесено изображение оленя (отсюда и название). Подобные камни можно встретить не только в труднодоступных степях Монголии, но и в Ките, на Алтае и в Забайкалье.

13 Иссык-Куль, Кыргызстан Это самое большое озеро Киргизии занимает 7-е место среди самых глубоких озер мира. Оно находится на высоте 1609 м над уровнем моря, а его вода уступает по прозрачности только Байкалу.

14 Энгельберг, Швейцария Этот знаменитый швейцарский курорт со всех сторон окружен неприступными горными вершинами, любоваться на которые можно, удобно расположившись в кабинках современных подъемников.

15 Озеро Байкал, Россия Байкал занимает первые места среди озер мира сразу в нескольких номицаиях. Это самое глубокое озеро нашей планеты; это самое большое скопление пресной воды; это озеро с самой прозрачной в мире водой.

16 Остров Пасхи Этот остров считается самым удаленным обитаемым островом в мире. Туристов, которые хотят своими глазами увидеть го знаменитые каменные статуи – моаи – доставляют сюда самолеты из Чили.

17 Парадиз-Харбор, Антарктида Это одна из всего ли двух гаваней, где могут останавливаться круизные корабли, совершающие экскурсионные поездки к Антарктическому континенту.