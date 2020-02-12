Скачать
Среда, 12.02.2020
"Допустимый компромисс": Арахамия согласился бы пустить воду в Крым в обмен на Донбасс
"Допустимый компромисс": Арахамия согласился бы пустить воду в Крым в обмен на Донбасс
"Уханьский" коронавирус: когда появится вакцина
"Уханьский" коронавирус: когда появится вакцина
Украинец выиграл золото Чемпионата Европы
Украинец выиграл золото Чемпионата Европы
"Старичок" опять в строю: NASA восстановило связь с "Вояджер-2"
"Старичок" опять в строю: NASA восстановило связь с "Вояджер-2"

Удивительно красивейшие места, где вам никто не помешает (Фото)

Смотрите фото (19)
Удивительно красивейшие места, где вам никто не помешает (Фото)
02:28 Сегодня Телеграф mirvokrugnas.com Фото: mirvokrugnas.com

Новости путешествия:Некоторые из этих мест действительно находятся в самых уединенных уголках нашей планеты, где почти нет людей.

  • 1

    Монгольские степи

    Монголия является страной с наименьшей плотностью населения (1,8 чел./кв.км). Сегодня в ее огромных степях можно гораздо чаще встретить стада животных, чем людские поселения.

  • 2

    Гора Шексан, Вашингтон

    В переводе с языка индейцев племени лумми «Шексан» созначает «Высокая гора». Шексан представляет собой целый горный массив, увенчанный знаменитой трехгранной пирамидой.

  • 3

    Долина Фобийкха, Бутан

    Невероятно красивая широкая долина в Гималаях.

  • 4

    Фьорды Баффиновой земли

    Баффинова Земля – это самый крупный из островов, принадлежащих Канаде. Зимы здесь очень суровые, и даже летом часто бывают заморозки. Поэтому население острова невелико – всего 11 тысяч человек.

  • 5

    Озеро Юэяцюань, пустыня Гоби

    Это озеро, имеющее формы полумесяца, пользуется огромной популярностью у туристов. Из-за естественных причин площадь пустынного озера постоянно сокращается, и даже есть риск его полного исчезновения.

  • 6

    Монастырь Метеоры, Греция

    Название этого монастыря, стоящего на скалах из песчаника, можно перевести как «парящий в небе».

  • 7

    Гальштат, Австрия

    Этот расположенный в труднодоступной местности австрийский город является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. Интересно отметить, что в 2012 г китайская компания China Minmetals Corporation построила его точную копию в провинции Гуандун.

  • 8

    Остров Мон-Сен-Мишель, Франция

    Остров-крепость Мон-Сен-Мишель является одной из самых знаменитых и наиболее посещаемых достопримечательностей Франции. С материком его связывает искусственная дамба.

  • 9

    Бенбульбин, Ирландия

    Бенбульбин – знаменитая столовая гора (то есть, гора с плоской вершиной) Ирландии. Ее высота составляет 527 м и она является символом графства Слайго. С этой горой связано немало ирландских легенд.

  • 10

    Оассиарсук, Гренландия

    Постоянное население этого местечка составляет всего 89 человек.

  • 11

    Пик-Дистрик, Англия

    Этот национальный парк каждый год посещают более 22 миллионов человек. Но несмотря на такой плотный поток посетителей, здесь всегда можно найти уединенное место и полюбоваться нетронутой природой.

  • 12

    Оленные камни, Монголия

    На этих древних камнях нанесено изображение оленя (отсюда и название). Подобные камни можно встретить не только в труднодоступных степях Монголии, но и в Ките, на Алтае и в Забайкалье.

  • 13

    Иссык-Куль, Кыргызстан

    Это самое большое озеро Киргизии занимает 7-е место среди самых глубоких озер мира. Оно находится на высоте 1609 м над уровнем моря, а его вода уступает по прозрачности только Байкалу.

  • 14

    Энгельберг, Швейцария

    Этот знаменитый швейцарский курорт со всех сторон окружен неприступными горными вершинами, любоваться на которые можно, удобно расположившись в кабинках современных подъемников.

  • 15

    Озеро Байкал, Россия

    Байкал занимает первые места среди озер мира сразу в нескольких номицаиях. Это самое глубокое озеро нашей планеты; это самое большое скопление пресной воды; это озеро с самой прозрачной в мире водой.

  • 16

    Остров Пасхи

    Этот остров считается самым удаленным обитаемым островом в мире. Туристов, которые хотят своими глазами увидеть го знаменитые каменные статуи – моаи – доставляют сюда самолеты из Чили.

  • 17

    Парадиз-Харбор, Антарктида

    Это одна из всего ли двух гаваней, где могут останавливаться круизные корабли, совершающие экскурсионные поездки к Антарктическому континенту.

  • 18

    Айерс-Рок, Австралия

    Другое имя этой гигантской красной скалы – Улуру. Ее высота достигает 348 метров, длина – 3,6 км, ширина – 3,6. В скале множество пещер, в которых сохранились древние наскальные рисунки и резьба. Посещение этого прекрасного места таит в себе немало опасностей, и каждый год здесь погибает несколько туристов, в основном от солнечных ударов и сердечных приступов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (19)

Все по теме:

Путешествия, мир, Страны, Интересные страны, Красивейшие места.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ее польза неоценима: почему стоит чаще есть фасоль
02 Гончарук: Мы рассчитываем на "открытое небо" с ЕС до конца года
03 У вас дефицит железа: какие признаки на это указывают
04 Разумков: Поддержка Евросоюза способствует развитию страны
05 Налаживание контакта с жителями ОРДЛО: у Зеленского прошло совещание
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Следователи ГБР нагрянули с обысками на две таможни
Следователи ГБР нагрянули с обысками на две таможни
&quot;Амбициозная цель&quot;: ЕС сделал Британии интересное предложение
ЕС сделал Британии интересное предложение
Минцифры получит €25 миллионов от ЕС: куда пойдут эти деньги
Минцифры получит €25 миллионов от ЕС: куда пойдут эти деньги
Лучшие продукты для здорового ночного перекуса
Лучшие продукты для здорового ночного перекуса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь