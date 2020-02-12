Удивительно красивейшие места, где вам никто не помешает (Фото)

Монгольские степи
Монголия является страной с наименьшей плотностью населения (1,8 чел./кв.км). Сегодня в ее огромных степях можно гораздо чаще встретить стада животных, чем людские поселения.
Гора Шексан, Вашингтон
В переводе с языка индейцев племени лумми «Шексан» созначает «Высокая гора». Шексан представляет собой целый горный массив, увенчанный знаменитой трехгранной пирамидой.
Долина Фобийкха, Бутан
Невероятно красивая широкая долина в Гималаях.
Фьорды Баффиновой земли
Баффинова Земля – это самый крупный из островов, принадлежащих Канаде. Зимы здесь очень суровые, и даже летом часто бывают заморозки. Поэтому население острова невелико – всего 11 тысяч человек.
Озеро Юэяцюань, пустыня Гоби
Это озеро, имеющее формы полумесяца, пользуется огромной популярностью у туристов. Из-за естественных причин площадь пустынного озера постоянно сокращается, и даже есть риск его полного исчезновения.
Монастырь Метеоры, Греция
Название этого монастыря, стоящего на скалах из песчаника, можно перевести как «парящий в небе».
Гальштат, Австрия
Этот расположенный в труднодоступной местности австрийский город является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. Интересно отметить, что в 2012 г китайская компания China Minmetals Corporation построила его точную копию в провинции Гуандун.
Остров Мон-Сен-Мишель, Франция
Остров-крепость Мон-Сен-Мишель является одной из самых знаменитых и наиболее посещаемых достопримечательностей Франции. С материком его связывает искусственная дамба.
Бенбульбин, Ирландия
Бенбульбин – знаменитая столовая гора (то есть, гора с плоской вершиной) Ирландии. Ее высота составляет 527 м и она является символом графства Слайго. С этой горой связано немало ирландских легенд.
Оассиарсук, Гренландия
Постоянное население этого местечка составляет всего 89 человек.
Пик-Дистрик, Англия
Этот национальный парк каждый год посещают более 22 миллионов человек. Но несмотря на такой плотный поток посетителей, здесь всегда можно найти уединенное место и полюбоваться нетронутой природой.
Оленные камни, Монголия
На этих древних камнях нанесено изображение оленя (отсюда и название). Подобные камни можно встретить не только в труднодоступных степях Монголии, но и в Ките, на Алтае и в Забайкалье.
Иссык-Куль, Кыргызстан
Это самое большое озеро Киргизии занимает 7-е место среди самых глубоких озер мира. Оно находится на высоте 1609 м над уровнем моря, а его вода уступает по прозрачности только Байкалу.
Энгельберг, Швейцария
Этот знаменитый швейцарский курорт со всех сторон окружен неприступными горными вершинами, любоваться на которые можно, удобно расположившись в кабинках современных подъемников.
Озеро Байкал, Россия
Байкал занимает первые места среди озер мира сразу в нескольких номицаиях. Это самое глубокое озеро нашей планеты; это самое большое скопление пресной воды; это озеро с самой прозрачной в мире водой.
Остров Пасхи
Этот остров считается самым удаленным обитаемым островом в мире. Туристов, которые хотят своими глазами увидеть го знаменитые каменные статуи – моаи – доставляют сюда самолеты из Чили.
Парадиз-Харбор, Антарктида
Это одна из всего ли двух гаваней, где могут останавливаться круизные корабли, совершающие экскурсионные поездки к Антарктическому континенту.
Айерс-Рок, Австралия
Другое имя этой гигантской красной скалы – Улуру. Ее высота достигает 348 метров, длина – 3,6 км, ширина – 3,6. В скале множество пещер, в которых сохранились древние наскальные рисунки и резьба. Посещение этого прекрасного места таит в себе немало опасностей, и каждый год здесь погибает несколько туристов, в основном от солнечных ударов и сердечных приступов.