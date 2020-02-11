Пополнение в ЮНЕСКО: топ-10 новых достопримечательностей (Фото)

1 Иран. Систан и Белуджистан. Город бронзового века Шахри-Сухте.

2 Южная Корея. Намхансан. Парк Намхансансон, расположенный на высоте 480 м над уровнем моря. Здесь находятся крепостные укрепления и храмы 17 века.

3 Южная Корея. Намхансан. Парк Намхансансон.

4 Турция. Деревня Джумалыкызык, отражающая характеристики Османской архитектуры.

5 Турция. Город Бурса — первая столица Османского государства. На фото: мечеть.

6 Ирак. Цитадель в Эрбиле.

7 Франция. Вальон-Пон-д’Арк. Пещера Шове с доисторическими настенными рисунками.

8 Турция. Бергама. Античный город Пергам, основанный в XII в. до н.э. На фото: театр.

9 Ботсвана. Болото Окаванго, являющееся самой большой внутренней дельтой Земли, не имея стока в океан. На фото: стадо личи.

10 Израиль. Национальный парк Мареша — Бейт-Гуврин в Иудейской долине, который включает в себя комплекс пещер Нижней Иудеи и развалины античных городов Мареша и Бейт-Гуврин.