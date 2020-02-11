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Пополнение в ЮНЕСКО: топ-10 новых достопримечательностей (Фото)

Смотрите фото (14)
Пополнение в ЮНЕСКО: топ-10 новых достопримечательностей (Фото)
18:12 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: twitter

Новости путешествия:В рамках ежегодной сессии Межправительственного комитета по охране всемирного культурного и природного наследия список мировых достопримечательностей был пополнен.

  • 1

    Иран. Систан и Белуджистан. Город бронзового века Шахри-Сухте. 

  • 2

    Южная Корея. Намхансан. Парк Намхансансон, расположенный на высоте 480 м над уровнем моря. Здесь находятся крепостные укрепления и храмы 17 века. 

  • 3

    Южная Корея. Намхансан. Парк Намхансансон. 

  • 4

    Турция. Деревня Джумалыкызык, отражающая характеристики Османской архитектуры.

  • 5

    Турция. Город Бурса — первая столица Османского государства. На фото: мечеть. 

  • 6

    Ирак. Цитадель в Эрбиле. 

  • 7

    Франция. Вальон-Пон-д’Арк. Пещера Шове с доисторическими настенными рисунками.

  • 8

    Турция. Бергама. Античный город Пергам, основанный в XII в. до н.э. На фото: театр. 

  • 9

    Ботсвана. Болото Окаванго, являющееся самой большой внутренней дельтой Земли, не имея стока в океан. На фото: стадо личи. 

  • 10

    Израиль. Национальный парк Мареша — Бейт-Гуврин в Иудейской долине, который включает в себя комплекс пещер Нижней Иудеи и развалины античных городов Мареша и Бейт-Гуврин.

  • 11

    Россия. Болгар. Болгарский историко-археологический комплекс.

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