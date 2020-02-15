Пощекочите себе нервы: отели с привидениями в Азии (Фото)

1 Расположенные в таких странах, как Китай, Япония, Индия и Таиланд, эти отели скрывают темные секреты и мрачные истории. Хотя они продолжают принимать гостей, постояльцы сообщают о том, что испытали в них не самые приятные эмоции. Marroad International Hotel Narita Airport: Нарита, Япония С тех пор как в 1999 году там произошел ужасный инцидент, отель Marroad International уже не был прежним. Члены одного культа забронировали номер 1272 и скрывались в нем несколько месяцев, отказываясь съезжать. В конце концов, привлекли полицейских. Они сделали ужасное открытие: один из членов культа был мертв и уже мумифицирован. Хотя никакой другой преступной деятельности в отеле не было, здание все еще запятнано этим инцидентом. Гости не спят по ночам из-за звуков громких шагов и шума воды, текущей из кранов, даже когда в соседних номерах никого нет.

2 First World Hotel: Гентинг Хайлендс, Малайзия Отель First World выглядит как нечто совершенно противоположное месту, где обитают привидения. Он веселый и красочный, но это не значит, что здесь не обосновались несколько призраков. Многие считают, что сверхъестественные события в отеле стали происходить после того, как там произошли самоубийства, связанные с проигрышем в азартных играх. Гости клянутся, что среди ночи видели призраков и слышали жуткие звуки в своих комнатах. Другие жалуются на то, что заболели после пребывания в некоторых номерах, что привело к тому, что эти номера вообще отказываются бронировать.

3 Baiyoke Sky Hotel: Бангкок, Таиланд Местные жители считают, что в отеле Baiyoke Sky обитают призраки с момента трагедии, произошедшей там в 2012 году. Трое рабочих устанавливали рекламные щиты на здании, когда трос их строительной лодки оборвался. После того, как она накренилась, они выпали и рухнули вниз, пролетев 67 этажей и разбившись насмерть. Сейчас проживающие в отеле гости становятся свидетелями странных и необъяснимых явлений. В номерах слышны звуки шагов и плеск воды в ванной, когда она пуста. Некоторые гости также сообщали, что ночью ощущали поток холодного воздуха.

4 Taj Mahal Palace: Мумбаи, Индия Говорят, что в отеле Taj Mahal Palace обитает всего один призрак. Но это очень важный призрак, связанный с отелем. Ходят слухи, что это призрак У. А. Чемберса (W.A. Chambers), архитектора отеля. После создания планов этажей для отеля, он покинул Индию, чтобы вернуться на родину. Вернувшись, он обнаружил, что отель построили наоборот. Чемберс был настолько этим расстроен, что покончил с собой, прыгнув с пятого этажа отеля. Сотрудники отеля убеждены, что архитектор никуда не уходил, и до сих пор его можно встретить бродящим по залам отеля.

5 Swissotel The Stamford: Сингапур, Малайзия Swisshotel в Сингапуре, конечно, не похож среднестатистический отель с привидениями. Но если для вас важны отзывы на TripAdvisor – то там обитают один или два полтергейста. Некоторые гости видели призраков, бродивших по коридорам, многие из них были расстроены и просили их пощадить. Во время Второй мировой войны на территории отеля располагалось место казни, где японцы убивали военнопленных. Позже, в 2015 году, в отеле покончили с собой два человека. Там определенно есть темная энергия, независимо от того, видите вы призраков или нет.

6 Yu Shan Hotel: Чэнду, Китай Расположенный в Чэнду, Китай, отель Yu Shan также стоит на месте с темным прошлым. Его построили на земле, которая в эпоху династии Цин была частью королевского сада. Сегодня по отелю бродят не просто призраки, а призраки королей! Некоторые считают, что Вдовствующая Императрица Цыси все еще ходит по отелю и его территории, скучая по саду, которым она любила наслаждаться, когда была жива. Если какой-то призрак и соберется вас навестить, то это будет призрак императора!

7 Grand Hyatt Taipei: Тайбэй, Тайвань Отель Grant Hyatt Taipei построен на месте, не столь красивом как мистический целебный источник. Этот тайваньский отель стоит на месте старого лагеря для военнопленных времен Второй мировой войны, и персонал считает, что иногда в номерах появляются призраки бывших заключенных. Если вам доведется побывать в этом отеле, то в вестибюле вы заметите два талисмана. Они там не для украшения, а, чтобы защитить отель от злых духов. Некоторые отзывы на TripAdvisor свидетельствуют, что среди ночи гости в номерах слышат странные звуки.

8 Hoshi Ryokan: Цувано, Япония Hoshi Ryokan существует уже примерно 1300 лет, поэтому не удивительно, что там могут обитать призраки! Согласно туристической легенде, у духов есть причина не оставлять это место в покое. Говорят, что буддийскому монаху явился бог гор и велел ему построить гостеприимное укрытие над целебным источником горы Хакусан, чтобы каждый мог иметь к нему доступ. Позже ученик монаха построил гостиницу над источником, приглашая своих гостей воспользоваться целебными водами источника.

9 Hotel Presidente: Макао, Гонконг Если вы ищете отель с привидениями в Гонконге, остановитесь в отеле Presidente в Макао, где, как полагают обитают несколько призраков. Многие считают, что призраки поселились здесь после того, как в отеле остановился мужчина с двумя женщинами, переспал с ними, а затем убил их. Одна женщина, останавливавшаяся в отеле, призналась, что в ее номере всегда ощущался запах духов, хотя она не брала их с собой. Она также проснулась однажды утром и обнаружила, что ее косметика, которая была аккуратно расставлена в ванной комнате, разбросана. Позже она узнала, что именно в ее номере были убиты женщины.