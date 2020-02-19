Завораживающие истории старинных замков, которые вас удивят (Фото)

1 Шамбор Кто-то, чтобы быть поближе к любимой женщине, спешит купить билет на самолет или поезд, а кто-то решает построить замок. Удивительно, но именно такова предыстория замка Шамбор. Французский король Франциск I, дабы находиться неподалеку от своей возлюбленной графини Тури, затевает грандиозную стройку. Над возведением замка трудилось около 2 тыс. человек без малого три десятка лет. Замок стоит на 12-метровых дубовых сваях, так как почва под ним нетвердая, болотистая. Сложные условия не помешали грандиозному строительству. В 1547 году замок Шамбор, состоящий из 426 комнат, 282 каминов и более 7 десятков лестниц был достроен. Но любовным гнездышком для Франциска I Шамбор так и не стал. Владелец побывал в замке всего несколько раз, охотясь в лесах неподалеку. Похоже, чувства не выдержали испытания временем, ведь столь грандиозная стройка – дело небыстрое. После смерти первого хозяина замок сменил немало владельцев. Сегодня Шамбор является государственной собственностью Франции, и одним из самых популярных туристических объектов страны.

2 Предъямский замок В Словении можно посетить, пожалуй, самый необычный замок. Собой это грандиозное сооружение как бы преграждает вход в огромную пещеру высотой 123 метра. Создается полное ощущение, что замок является частью скалы. Речь идет о знаменитом Предъямском замке, расположенном в 10 км от городка Постойна. У знатоков словенского языка название замка вопросов не вызывает. Все дело в том, что на словенском «яма» – это пещера. Глядя на расположение замка, понимаешь, что это название подходит ему как нельзя лучше. В замок можно попасть как через центральный вход, так и с помощью множества потайных ходов. Секретные пещеры позволяли обитателям замка долгое время держать осаду. Ведь через секретные лазы можно было незаметно для противника покинуть пределы замка. После основательной реставрации в 1990 году Предъямский замок открыл свои двери для многочисленных туристов. А самые любознательные могут исследовать не только замок, но и побродить по пещерам, выполнявшим в Средневековье функции секретных ходов.

3 Нойшванштайн Красота немецкого замка Нойшванштайн завораживает. Даже его название звучит как музыка. Ведь в переводе с немецкого оно весьма поэтично означает новый лебединый утес. Своим рождением замок обязан баварскому королю Людвигу II. Тот отдал приказ взорвать скалу, дабы расчистить плато под будущий замок. Надо сказать, король был большим оригиналом, и поклонником зодчества. Так, за время его правления кроме Нойшванштайна было построено еще три замка. Но этот по задумке короля должен был стать самым грандиозным сооружением. Работы над замком длились целых 17 лет, но так и не были закончены. Некоторым идеям Людвига II было не суждено воплотиться в реальность. Он стал жертвой интриг собственного правительства, объявившего его безумным, а следовательно, и недееспособным. Король был обвинен в нерациональных тратах государственных средств, в том числе и на строительство замков. Затем при странных обстоятельствах опального короля не стало. Согласно официальной версии он покончил жизнь самоубийством, утопившись в озере. Однако историки склонны считать его смерть убийством. Да и насчет безумия короля существуют большие сомнения. Как бы то ни было, но замки, на строительство которых в XIX веке было потрачено немало баварских денег, благодаря туристам уже давно окупились. Доходы от туристов, ежегодно посещающих Нойшванштайн, исправно и ощутимо пополняют бюджет этих земель. Что же до духовных ценностей, то этот замок стал источником вдохновения.

4 Мон-Сен-Мишель Замок Мон-Сен-Мишель в год посещает 1,5-2 миллиона туристов. Такая популярность комплекса объясняется не только необычной архитектурой, но и особенностями природы в этих местах. Однако обо всем по порядку. Согласно легенде, в 708 году местному епископу было знамение, ему явился Архангел Михаил. Он-то и указал, где необходимо строить церковь. Сооружали замок весьма неспешно: на возведение аббатства потребовалось пять веков. Но когда строительство было закончено, замок был назван в честь своего покровителя Горой Святого Михаила. В те неспокойные времена, пока строился замок, он стал настоящей неприступной крепостью. Благодаря прочным стенам и месторасположению, Мон-Сен-Мишель мог выдержать многодневную осаду. За длинную историю замку довелось побывать аббатством, резиденцией королей и даже тюрьмой. Замок стоит в удивительном месте, где можно наблюдать приливы и отливы дважды в сутки. Казалось бы, что здесь уж такого удивительного. Но во время отлива вода отступает на 15-20 км, обнажая илистое дно вокруг замка. С приливом территория вокруг замка покрывается водой на глубину до 14 метров. С 1879 года к замку можно добраться по дамбе, не обращая внимания на режим приливов и отливов. Правда, пару раз в году, во время осеннего и весеннего равноденствия Мон-Сен-Мишель, как в старые-добрые времена, становится островом. В эти дни воды грандиозного прилива затапливают и дамбу.

5 Шенонсо Не зря самый красивый замок Франции неофициально называют «дамским». Так вышло, что вся история замка Шенонсо связана с женщинами. В 1512 году земли, на которых сейчас расположился замок, были куплены четой Бойе. Супруги задумали возвести на месте старой крепости прекрасный замок. Из-за занятости супруга государственными делами, всеми работами руководила Екатерина. Похоже, Бойе были весьма тщеславны, об этом говорит красноречивая надпись на одной из стен замка. Рядом с инициалами супругов выгравированы слова, предлагающие каждому посетителю вспомнить о первых владельцах замка. Каковы бы ни были мотивы четы Бойе, но в 1521 году строительство замка было завершено. Однако насладиться новым домом в полной мере Томасу Бойе, равно как и его супруге, было не суждено. Томас скончался в 1524 году, жена пережила его всего на пару лет. Поместье перешло в наследство сыну. Но замок невероятной красоты пришелся по сердцу королю Франциску I, который поспешил конфисковать Шенонсо. Позже замок был подарен королем Генрихом II его фаворитке – Диане де Пуатье. Именно ей и принадлежит идея возведения моста через реку, благодаря которому создается впечатление, что вода проходит сквозь замок. Король был без ума от своей возлюбленной, несмотря на то, что Диана была старше его на 19 лет. Не смущал короля и тот факт, что во время своего бурного романа он был женат на Екатерине Медичи. Надо ли говорить, что последняя ненавидела фаворитку, и после нелепой смерти короля поспешила изгнать де Пуатье из замка, став там полноправной хозяйкой. После Медичи замок принимал еще немало очаровательных и влиятельных женщин Франции. Среди множества комнат в Шенонсо есть даже спальня пяти королев. Здесь в разные годы жили три невестки Екатерины Медичи, а еще легендарная королева Марго и Елизавета Валуа. Сегодня замок является частной собственностью семьи Менье. Но этот статус не мешает ему ежедневно принимать сотни туристов.

6 Пелеш Принято считать, что даже самые красивые замки не слишком-то комфортны для проживания. Бытует мнение, что это вечно холодные мрачные комнаты, дневной свет в которые попадает крайне редко и чрезвычайно дозировано. Отчасти эти слова правдивы, однако, в румынском замке Пелеш дела обстоят совершенно иначе. Король Румынии Кароль I задумал построить замок в живописном уголке Карпат. Прежде чем остановиться на проекте, по которому позже был построен замок, король последовательно отмел несколько других. Один проект показался монарху слишком вычурным и дорогостоящим, другой недостаточно оригинальным.

7 Бран У замка Бран, что в Трансильвании, довольно интересная история. Но широкую известность он приобрел благодаря тому, что считается замком графа Дракулы. Ирония в том, что Влад Цепеш не жил в замке. Говорят, он бывал здесь всего пару раз, да и то проездом. Но с тех пор прошли сотни лет, и более-менее серьезных подтверждений этому не сохранилось. Как и доподлинно не известно, был ли Влад Цепеш вампиром. Возможно, это плод фантазии писателя Брэма Стокера, который родился на 400 лет позже грозного графа Дракулы. Что же до замка, то построен он был местными жителями в качестве защиты от постоянных турецких набегов. За это им было позволено не платить налоги в государственную казну на протяжении нескольких веков. Сегодня владельцем замка является американский архитектор, наследник румынских монархов. Ему зловещая слава замка оказалась на руку. Замок Дракулы ежегодно как магнитом притягивает сотни туристов. А в 1992 году его стены стали декорацией к фильму «Дракула» легендарного режиссера Копполы.

8 Бриссак Этот замок в долине реки Луары получил свое название благодаря нечистому на руку мельнику. Легенда гласит, что замок был возведен в местах, со всех сторон окруженных мельницами. Плут-мельник использовал дырявые мешки, мука из которых немного просыпалась на пол. Просыпавшуюся муку прохиндей аккуратно собирал, чтобы предложить ее следующим покупателям. Таким нехитрым способом мельник обманывал своих клиентов, ведь платили они за полный мешок. Вскоре его уловку раскрыли, и прозвали мельника «дырой в мешке». По-французски это звучит как Breche-sac. Со временем так стали называть местность, где стояла мельница, а позже здесь же был построен замок. К слову, это самый высокий замок Франции. Свою историю французский замок Бриссак начал в качестве оборонительного сооружения. Он был возведен еще в XI веке, и вплоть до 1434 года ним владели люди военные. В этом же году в замке обосновался новый хозяин. Ним стал Пьер Брезе, занимавший пост министра при дворе Карла VII. Поговаривают, что именно в этот период в замке произошли события, из-за которых и сегодня по коридорам замка Бриссак разгуливает привидение. Молодая супруга Пьера Брезе закрутила роман с простолюдином, и вскоре слухи о ее неверности дошли и до супруга. Разгневанный супруг был беспощаден к любовникам, и обоих лишил жизни. А замок, свидетель страшной расправы, спешно был продан новому владельцу. Так, с 1502 года и по сей день замок является собственностью семьи Коссе-Бриссак.

9 Эльц Так как в основном замки выполняли оборонительную функцию, многим из них изрядно доставалось во время атак неприятеля. В этом плане замок Эльц является чуть ли не единственным исключением. Этот замок ни разу не подвергался захвату, и не был разрушен. Благодаря этому внешний вид замка совсем не изменился с XII века, то есть с момента его постройки. Все это время замком владеют представители одной фамилии. Всего стены замка помнят более 30 поколений семьи Эльц. И если раньше одновременно в замке могло проживать до 100 членов этой семьи, сегодня владельцы замка предпочитают жить отдельно. А Эльц ежедневно принимает гостей-туристов, а иногда и становится местом съемки очередного исторического фильма. Надо сказать, замок Эльц является убедительной декорацией, ведь вся мебель в нем подлинная, и служила хозяевам еще в XV веке. Да что там фильмы, изображение Эльца еще совсем недавно красовалось на банкноте номиналом в 500 немецких марок.