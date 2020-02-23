Карнавал в Рио-де-Жанейро: буйство красок и эмоций в фотографиях

Зрелищный карнавал в Рио начался. Сотни танцовщиц, музыкантов и актеров в ярких костюмах заполнили улицы города, восхищая толпы зрителей, которые съехались сюда со всего мира. Яркая процессия завершает шествие потрясающим шоу на огромной арене Самбодром. Ловите ритмы зажигательной самбы вместе с нами!