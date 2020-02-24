"Золотой штат": потрясающие снимки Калифорнии на высоте (Фото) Томми Лундберг (Tommy Lundberg) известный фотограф и иллюстратор из Лос-Анджелеса, Калифорния, который снимает людей, природу, города и разные достопримечательности, используя для этого камеру или дрон. Недавно на своей странице в Instagram мужчина представил новую серию захватывающих снимков, на которых изображена Калифорния с высоты птичьего полета. Предлагаем вам лично оценить талант фотографа-самоучки, ознакомившись с его работами.