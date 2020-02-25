Самые древние архитектурные сооружения в мире (Фото)

1 Храм царицы Хатшепсут (Египет) Произведением древней архитектуры, в прекрасном состоянии дошедшем до наших дней, является Храм царицы Хатшепсут. Он находится в Египте. Год постройки достоверно неизвестен, предположительно тысяча четыреста семьдесят третий год до н. э. Даже сейчас можно сказать, что зодчий, создавший храм – гениален.

2 Мамертинская темница (Рим) Мамертинская темница была воздвигнута в Риме недалеко от Капитолийского холма ещё до н. э. – в пятьсот семьдесят восьмом году. Там содержали преступников, причём, многие из них были невиновны. Именно в этой темнице окончили жизнь святые Пётр и Павел.

3 Пирамида Джоссера в Сакаре В две тысячи шестьсот пятидесятом году до н. э. в Египте архитектором Имхотепом была построена пирамида Джоссера. Как известно, это самая старая пирамида в Египте и одно из самых древних сооружений мира. Её высота – шестьдесят два метра.

4 Большой Зимбабве В Южной Африке старейшим и одновременно самым большим сооружением считается Большой Зимбабве. Это строение появилось в одиннадцатом веке, его население составляло не менее восемнадцати тысяч человек. Учёным неизвестно, по какой причине в пятнадцатом веке Большой Зимбабве оказался заброшенным. Высота древних руин достигает одиннадцати метров. Все сооружения возведены методом сухой кладки – гранитные плиты уложены рядами. Это удивительно, так как стандартным материалом Африки того периода являлось дерево и глина.

5 Поселение Скара-Брей Десять домов, построенных на территории современной Шотландии в две тысячи пятисотом году до н. э. – самые старые сооружения в Европе. Это поселение названо Скара-Брей. Оно находится на островах. Все дома прекрасно сохранились, благодаря чему учёные выяснили, как жили древние люди. Как утверждают исследователи, жилища были неплохо обустроены – в них было водоснабжение, отопление, крытые переходы.

6 Спасо-Преображенский собор (Переяславль-Залесский) В тысяча сто пятьдесят втором году Юрием Долгоруким была заложена церковь в городе Переяславль-Залесский. Спустя пять лет строительство завершил князь Андрей Боголюбский. Этот белокаменный храм стоит в центре города, являясь его украшением уже более восьмисот лет.

7 Спасо-Преображенский монастырь (Псков) В середине двенадцатого века в Пскове в месте, где сливаются река Мирожка и река Великая, был построен мужской монастырь. Он получил название Свято-Преображенского Мирожского монастыря. В соборе всегда много паломников. Их привлекает сохранившаяся там уникальная фресковая стенопись, относящаяся к домонгольской эпохе.

8 Успенский Княгинин монастырь В самом начале тринадцатого века во Владимире был возведен монастырь. Его основатель – князь Всеволод Большое Гнездо. Своё название Княгинин монастырь получил за то, что на его строительстве настояла супруга князя Мария Шварновна. Княгини монастырь несколько раз перестраивался, пережил разорение, годы нашествия монголо-татар, но выстоял.

9 Церковь Бориса и Глеба (село Кидекша) Рядом с город Суздаль в селе Кидекша находится старинная церковь, охраняемая ЮНЕСКО. Год её строительства – тысяча сто пятьдесят второй. Памятник белокаменного зодчества построен Юрием Долгоруким. Сейчас церковь – часть Владимиро-Суздальского музея-заповедника.