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Самые древние архитектурные сооружения в мире (Фото)

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Самые древние архитектурные сооружения в мире (Фото)
09:15 Сегодня Телеграф sreda.temadnya.com Фото: sreda.temadnya.com

Новости путешествия:Сохранившиеся на нашей планете древние строения удивительны, они поражают воображение. Узнаем, какие здания самые старые в мире.

  • 1

    Храм царицы Хатшепсут (Египет)

    Произведением древней архитектуры, в прекрасном состоянии дошедшем до наших дней, является Храм царицы Хатшепсут. Он находится в Египте. Год постройки достоверно неизвестен, предположительно тысяча четыреста семьдесят третий год до н. э. Даже сейчас можно сказать, что зодчий, создавший храм – гениален.

  • 2

    Мамертинская темница (Рим)

    Мамертинская темница была воздвигнута в Риме недалеко от Капитолийского холма ещё до н. э. – в пятьсот семьдесят восьмом году. Там содержали преступников, причём, многие из них были невиновны. Именно в этой темнице окончили жизнь святые Пётр и Павел.

  • 3

    Пирамида Джоссера в Сакаре

    В две тысячи шестьсот пятидесятом году до н. э. в Египте архитектором Имхотепом была построена пирамида Джоссера. Как известно, это самая старая пирамида в Египте и одно из самых древних сооружений мира. Её высота – шестьдесят два метра.

  • 4

    Большой Зимбабве

    В Южной Африке старейшим и одновременно самым большим сооружением считается Большой Зимбабве. Это строение появилось в одиннадцатом веке, его население составляло не менее восемнадцати тысяч человек. Учёным неизвестно, по какой причине в пятнадцатом веке Большой Зимбабве оказался заброшенным. Высота древних руин достигает одиннадцати метров. Все сооружения возведены методом сухой кладки – гранитные плиты уложены рядами. Это удивительно, так как стандартным материалом Африки того периода являлось дерево и глина.

  • 5

    Поселение Скара-Брей

    Десять домов, построенных на территории современной Шотландии в две тысячи пятисотом году до н. э. – самые старые сооружения в Европе. Это поселение названо Скара-Брей. Оно находится на островах. Все дома прекрасно сохранились, благодаря чему учёные выяснили, как жили древние люди. Как утверждают исследователи, жилища были неплохо обустроены – в них было водоснабжение, отопление, крытые переходы.

  • 6

    Спасо-Преображенский собор (Переяславль-Залесский)

    В тысяча сто пятьдесят втором году Юрием Долгоруким была заложена церковь в городе Переяславль-Залесский. Спустя пять лет строительство завершил князь Андрей Боголюбский. Этот белокаменный храм стоит в центре города, являясь его украшением уже более восьмисот лет.

  • 7

    Спасо-Преображенский монастырь (Псков)

    В середине двенадцатого века в Пскове в месте, где сливаются река Мирожка и река Великая, был построен мужской монастырь. Он получил название Свято-Преображенского Мирожского монастыря. В соборе всегда много паломников. Их привлекает сохранившаяся там уникальная фресковая стенопись, относящаяся к домонгольской эпохе.

  • 8

    Успенский Княгинин монастырь

    В самом начале тринадцатого века во Владимире был возведен монастырь. Его основатель – князь Всеволод Большое Гнездо. Своё название Княгинин монастырь получил за то, что на его строительстве настояла супруга князя Мария Шварновна. Княгини монастырь несколько раз перестраивался, пережил разорение, годы нашествия монголо-татар, но выстоял.

  • 9

    Церковь Бориса и Глеба (село Кидекша)

    Рядом с город Суздаль в селе Кидекша находится старинная церковь, охраняемая ЮНЕСКО. Год её строительства – тысяча сто пятьдесят второй. Памятник белокаменного зодчества построен Юрием Долгоруким. Сейчас церковь – часть Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

  • 10

    Самое старое сохранившееся здание в мире

    Старейшее строение в мире находится в Бугонском некрополе, который обнаружили во Франции на берегу реки Бугон в первой половине девятнадцатого века. Обширные раскопки проводились там в конце шестидесятых годов прошлого века. Некрополь составляют пять мегалитических погребальных курганов, относящихся к эпохе неолита. В результате раскопок выяснилось, что самое старое сооружение этого комплекса было построено в четыре тысячи восьмисотом году до н. э.

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Путешествия, мир, Архитектура, Древние сооружения, Древние архитектурные сооружения в мире.
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