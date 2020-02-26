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Пустыня Атакама - самая сухая пустыня на Земле (Фото)

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Пустыня Атакама - самая сухая пустыня на Земле (Фото)
10:37 Сегодня Телеграф sreda.temadnya.com Фото: sreda.temadnya.com

Новости путешествия:Пустыня Атакама или Десьерто-де-Атакама (исп.) — находится на плоскогорье в Южной Америке.

  • 1

    Она протянулась почти на 1000 километров к западу от Анд, а её площадь равна 105 000 квадратных километров.

    Большая часть этой пустыни — это каменистая местность, соленые озера и солончаки. Мы бы хотели рассказать 10 интересных фактов про пустыню Атакама.

    Самая сухая пустыня в мире

  • 2

    Исследования, которые проводили ученые из НАСА, привели к выводу, что Атакама — самая сухая пустыня на планете. На не которых метеостанциях не было дождя больше 4 лет

    Местность без дождя

    Среднее количество осадков в этом регионе — всего 1 мм в год. Такая засушливость объясняется тем, что пустыня находятся между двумя цепями гор достаточной высоты, чтобы помешать влаге попасть сюда.

  • 3

    Самая бесплодная земля

    Отсутствие воды превратило эту землю почти в полностью безжизненную поверхность. Здесь почти ничего не растет. Почти. Исключения все же есть. Например, некоторые виды кактусов. Они получают воду из тумана, образующегося из-за большого перепада температур, о котором вы сможете узнать ниже.

  • 4

     Крупнейшие запасы нитрата натрия

    В этом регионе большие запасы природного нитрата натрия, вещества, которое широко используется в производстве удобрений и взрывчатки. Добычей этого минерала, который еще называли чилийской селитрой, очень широко занимались в 40-х годах прошлого века. В пустыне до сих пор много заброшенных поселков горняков.

  • 5

    Самая необычная поверхность

    По этой причине то же НАСА использует пустыню Атакама как полигон для испытания приборов и устройств, предназначенных для исследования Марса. Режисеры также полюбили этот район. Например, много эпизодов «Космической Одиссеи» снимались именно здесь.

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Путешествия, мир, Пустыня, Пустыня Атакама.
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