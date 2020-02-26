Пустыня Атакама - самая сухая пустыня на Земле (Фото)

1 Она протянулась почти на 1000 километров к западу от Анд, а её площадь равна 105 000 квадратных километров. Большая часть этой пустыни — это каменистая местность, соленые озера и солончаки. Мы бы хотели рассказать 10 интересных фактов про пустыню Атакама. Самая сухая пустыня в мире

2 Исследования, которые проводили ученые из НАСА, привели к выводу, что Атакама — самая сухая пустыня на планете. На не которых метеостанциях не было дождя больше 4 лет Местность без дождя Среднее количество осадков в этом регионе — всего 1 мм в год. Такая засушливость объясняется тем, что пустыня находятся между двумя цепями гор достаточной высоты, чтобы помешать влаге попасть сюда.

3 Самая бесплодная земля Отсутствие воды превратило эту землю почти в полностью безжизненную поверхность. Здесь почти ничего не растет. Почти. Исключения все же есть. Например, некоторые виды кактусов. Они получают воду из тумана, образующегося из-за большого перепада температур, о котором вы сможете узнать ниже.

4 Крупнейшие запасы нитрата натрия В этом регионе большие запасы природного нитрата натрия, вещества, которое широко используется в производстве удобрений и взрывчатки. Добычей этого минерала, который еще называли чилийской селитрой, очень широко занимались в 40-х годах прошлого века. В пустыне до сих пор много заброшенных поселков горняков.