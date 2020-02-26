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Среда, 26.02.2020
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Это важно знать перед поездкой: трешовые законы Сингапура (Фото)

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Это важно знать перед поездкой: трешовые законы Сингапура (Фото)
17:21 Сегодня Телеграф zefirka.net Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Перед Вами список из 8 вещей, которые являются незаконными в этой стране: от подключения к чужому Wi-Fi до плевания.

  • 1

    Продажа жвачки

    Первый штраф за продажу жевательной резинки может достигать 100 000 долларов или тюремное заключение на срок до двух лет.

  • 2

    Раздражать кого-то музыкальным инструментом

    Законодательство Сингапура гласит, что игра на музыкальном инструменте в общественном месте «таким образом, что это может вызвать раздражение у любого лица, законно использующего общественную дорогу или в любом общественном месте, является незаконной» и штраф в размере до до 1000 долларов.

  • 3

    Запускание воздушного змея, который мешает общественному движению

    Вы можете получить штраф в размере до 5000 долларов, если вам случается управлять воздушным змеем или «играть в любую игру», которая мешает движению на любой дороге общего пользования.

  • 4

    Плевание

    Плевать не самый классный акт, но если сделать это в любом общественном месте в Сингапуре — включая кафе, рынки, рестораны, школьные дома, театры, общественные здания, омнибусы или дороги общего пользования — вы будете наказаны штрафом до 1000 долларов.

  • 5

    Подключение к Wi-Fi другого пользователя

    Сингапурский закон о неправомерном использовании компьютеров и кибербезопасности определяет использование сети Wi-Fi другого человека в качестве хакерского. Если вы пойманы на этом деле, вы можете быть оштрафованы на огромные 10000 долларов, или получить три года лишения свободы или все вместе.

  • 6

    Забыть смыть туалет

    Хотя смывание общественного туалета является обычной вежливостью, в Сингапуре существует действующий закон против игнорирования этой процедуры. Если вас поймают, когда вы уходите, не смыв унитаза, ожидайте штраф в размере около 150 долларов.

  • 7

    Кормление голубей

    Вы, возможно, не думаете, что это большая проблема, чтобы бросить свой оставшийся бутерброд голубям, но подумайте дважды, когда вы в Сингапуре, потому что кормление птиц здесь обойдется вам в 500 долларов.

  • 8

    Граффити

    В Сингапуре, за вандализм вы можете быть арестованы. Сингапурские законы о вандализме впервые шокировали СМИ в 1994 году, после того как американский подросток получил наказание за порчу автомобилей и государственной собственности. В начале 2015 года двое мужчин, посещавших страну, также столкнулись с тюремным заключением, за то, что стали рисовать граффити в общественном поезде.

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Законодательство, Закон, Путешествие, Сингапур.
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