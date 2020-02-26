Это важно знать перед поездкой: трешовые законы Сингапура (Фото)

1 Продажа жвачки Первый штраф за продажу жевательной резинки может достигать 100 000 долларов или тюремное заключение на срок до двух лет.

2 Раздражать кого-то музыкальным инструментом Законодательство Сингапура гласит, что игра на музыкальном инструменте в общественном месте «таким образом, что это может вызвать раздражение у любого лица, законно использующего общественную дорогу или в любом общественном месте, является незаконной» и штраф в размере до до 1000 долларов.

3 Запускание воздушного змея, который мешает общественному движению Вы можете получить штраф в размере до 5000 долларов, если вам случается управлять воздушным змеем или «играть в любую игру», которая мешает движению на любой дороге общего пользования.

4 Плевание Плевать не самый классный акт, но если сделать это в любом общественном месте в Сингапуре — включая кафе, рынки, рестораны, школьные дома, театры, общественные здания, омнибусы или дороги общего пользования — вы будете наказаны штрафом до 1000 долларов.

5 Подключение к Wi-Fi другого пользователя Сингапурский закон о неправомерном использовании компьютеров и кибербезопасности определяет использование сети Wi-Fi другого человека в качестве хакерского. Если вы пойманы на этом деле, вы можете быть оштрафованы на огромные 10000 долларов, или получить три года лишения свободы или все вместе.

6 Забыть смыть туалет Хотя смывание общественного туалета является обычной вежливостью, в Сингапуре существует действующий закон против игнорирования этой процедуры. Если вас поймают, когда вы уходите, не смыв унитаза, ожидайте штраф в размере около 150 долларов.

7 Кормление голубей Вы, возможно, не думаете, что это большая проблема, чтобы бросить свой оставшийся бутерброд голубям, но подумайте дважды, когда вы в Сингапуре, потому что кормление птиц здесь обойдется вам в 500 долларов.