Самые потрясающие закаты в разных уголках планеты Земля (Фото)

Гранд Каньон, США
После захода солнца тут можно сыграть в 127 часов.
Боракай, Филиппины
Сразу же после тачдауна, вся жизнь перемещается на единственный рынок с вереницей маленьких кухонь, где принято готовить свежепойманных гадов.
Сингапур
Встречать закат можно на набережной у Мерлайона, только занимать места стоит заранее.
Прованс, Франция
Такие сансеты здесь только пару месяцев в году, пока цветет лаванда.
Майами, США
Закат, каким его видел Декстер.
Миконос, Греция
Учитывая расписание и интенсивность вечеринок, закат довольно быстро меняется местами с рассветом.
Гоа, Индия
Тачдаун — ежедневное событие, как бой курантов или пальба из пушки.
Рим, Италия
С холма, на котором притаилась галерея Боргезе, открывается отличный вид на закат.
Патагония, Аргентина
Драматичные виды, в месте, где особо остро чувствуешь одиночество.
Эдинбург, Великобритания
Максимальная яркость здешнего солнца.
Бали, Индонезия
Главое, успевайте уворачиваться от мартышек, провожая день в Улувату.
Каир, Египет
Важно уехать из Гизы до начала лазерного шоу, то есть, прямо после тачдауна.
Сидней, Австралия
Попробуйте отыскать секретный бассейн, чтобы проводить солнце по-королевски.
Санта-Моника, США
Закат рядом с самым знаменитым пирсом Америки.
Гонконг, Китай
Почувствуйте себя героем азиатских боевиков.