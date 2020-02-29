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Самые потрясающие закаты в разных уголках планеты Земля (Фото)

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Самые потрясающие закаты в разных уголках планеты Земля (Фото)
11:34 Сегодня Телеграф sreda.temadnya.com Фото: pixabay.com

Новости путешествия:После долгого дня, когда вы уже обошли все достопримечательности, найдите место получше и насладитесь закатом.

  • 1

    Гранд Каньон, США

    После захода солнца тут можно сыграть в 127 часов. 

  • 2

    Боракай, Филиппины

    Сразу же после тачдауна, вся жизнь перемещается на единственный рынок с вереницей маленьких кухонь, где принято готовить свежепойманных гадов.

  • 3

    Сингапур

    Встречать закат можно на набережной у Мерлайона, только занимать места стоит заранее.

  • 4

    Прованс, Франция

    Такие сансеты здесь только пару месяцев в году, пока цветет лаванда.

  • 5

    Майами, США

    Закат, каким его видел Декстер.

  • 6

    Миконос, Греция

    Учитывая расписание и интенсивность вечеринок, закат довольно быстро меняется местами с рассветом.

  • 7

    Гоа, Индия

    Тачдаун — ежедневное событие, как бой курантов или пальба из пушки.

  • 8

    Рим, Италия

    С холма, на котором притаилась галерея Боргезе, открывается отличный вид на закат.

  • 9

    Патагония, Аргентина

    Драматичные виды, в месте, где особо остро чувствуешь одиночество.

  • 10

    Эдинбург, Великобритания

    Максимальная яркость здешнего солнца.

  • 11

    Бали, Индонезия

    Главое, успевайте уворачиваться от мартышек, провожая день в Улувату.

  • 12

    Каир, Египет

    Важно уехать из Гизы до начала лазерного шоу, то есть, прямо после тачдауна.

    Сидней, Австралия

    Попробуйте отыскать секретный бассейн, чтобы проводить солнце по-королевски.

  • 13

    Санта-Моника, США

    Закат рядом с самым знаменитым пирсом Америки.

  • 14

    Гонконг, Китай

    Почувствуйте себя героем азиатских боевиков.

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Земля, Путешествия, Планета, Планета Земля, Закаты.
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