Самые потрясающие закаты в разных уголках планеты Земля (Фото)

1 Гранд Каньон, США После захода солнца тут можно сыграть в 127 часов.

2 Боракай, Филиппины Сразу же после тачдауна, вся жизнь перемещается на единственный рынок с вереницей маленьких кухонь, где принято готовить свежепойманных гадов.

3 Сингапур Встречать закат можно на набережной у Мерлайона, только занимать места стоит заранее.

4 Прованс, Франция Такие сансеты здесь только пару месяцев в году, пока цветет лаванда.

5 Майами, США Закат, каким его видел Декстер.

6 Миконос, Греция Учитывая расписание и интенсивность вечеринок, закат довольно быстро меняется местами с рассветом.

7 Гоа, Индия Тачдаун — ежедневное событие, как бой курантов или пальба из пушки.

8 Рим, Италия С холма, на котором притаилась галерея Боргезе, открывается отличный вид на закат.

9 Патагония, Аргентина Драматичные виды, в месте, где особо остро чувствуешь одиночество.

10 Эдинбург, Великобритания Максимальная яркость здешнего солнца.

11 Бали, Индонезия Главое, успевайте уворачиваться от мартышек, провожая день в Улувату.

12 Каир, Египет Важно уехать из Гизы до начала лазерного шоу, то есть, прямо после тачдауна. Сидней, Австралия Попробуйте отыскать секретный бассейн, чтобы проводить солнце по-королевски.

13 Санта-Моника, США Закат рядом с самым знаменитым пирсом Америки.