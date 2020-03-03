Семь альтернативных чудес света, о которых вы никогда не слышали

1 Великая мечеть Дженне, Мали Самое крупное в мире здание из глины. Великолепный пример сахарской архитектуры относится к 1909 году. Он построен из необработанной глины и регулярно поддерживается.

2 Мечеть шейха Лотфоллы, Иран Мечеть расположена в иранском городе Исфахан, и является одним из шедевров восточной архитектуры XVII века. Ее строительство началось в 1603 году и было завершено в 1619 году. Поэт лорд Байрон назвал мечеть «одним из тех редких мест, как Афины и Рим, где человечество находит общее облегчение».

3 Крепость Кумбхалгарх, Индия В Раджастане, Индия, находится крепость, построенная в XV веке. Легенда гласит, что во время ее строительства проводилось исследование, согласно которому раджа должен был принести жертвы, чтобы решить трудности строительства, из-за которых замедлялись работы. Крепость опоясана стеной, длина которой составляет 38 километров! Это самая длинная стена в мире после Великой китайской и она по праву входит в список новые семь чудес света.

4 Старый Мост, Босния и Герцеговина Старый Мост — это османский мост, построенный в XVI веке и разрушенный в 1993 году во время войны в Боснии. После конфликта его сразу восстановили. Он служит для соединения двух частей города Мостар, разделенных рекой Нарента.

5 Дворец парламента, Румыния По некоторым оценкам это самое тяжелое здание в мире. Оно является вторым по величине и третьим по объему. Построено оно было исключительно из румынских материалов, и по этой причине для надгробий умерших граждан использовали другой камень, чтобы не расходовать мрамор, необходимый для здания парламента.

6 Форт Дерравар, Пакистан Крепость, состоящая из 40 бастионов высотой 30 метров, видна на расстоянии многих километров в пакистанской пустыне Пенджаб.