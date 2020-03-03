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Семь альтернативных чудес света, о которых вы никогда не слышали
Семь альтернативных чудес света, о которых вы никогда не слышали

Семь альтернативных чудес света, о которых вы никогда не слышали

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Семь альтернативных чудес света, о которых вы никогда не слышали
06:26 Сегодня Телеграф turizm.mirvokrugnas.com Фото: turizm.mirvokrugnas.com

Новости путешествия:Семь чудес света — это произведения архитектуры, относящиеся к III веку до нашей эры.

  • 1

    Великая мечеть Дженне, Мали

    Самое крупное в мире здание из глины. Великолепный пример сахарской архитектуры относится к 1909 году. Он построен из необработанной глины и регулярно поддерживается.

  • 2

    Мечеть шейха Лотфоллы, Иран

    Мечеть расположена в иранском городе Исфахан, и является одним из шедевров восточной архитектуры XVII века. Ее строительство началось в 1603 году и было завершено в 1619 году. Поэт лорд Байрон назвал мечеть «одним из тех редких мест, как Афины и Рим, где человечество находит общее облегчение».

  • 3

    Крепость Кумбхалгарх, Индия

    В Раджастане, Индия, находится крепость, построенная в XV веке. Легенда гласит, что во время ее строительства проводилось исследование, согласно которому раджа должен был принести жертвы, чтобы решить трудности строительства, из-за которых замедлялись работы. Крепость опоясана стеной, длина которой составляет 38 километров! Это самая длинная стена в мире после Великой китайской и она по праву входит в список новые семь чудес света.

  • 4

    Старый Мост, Босния и Герцеговина

    Старый Мост — это османский мост, построенный в XVI веке и разрушенный в 1993 году во время войны в Боснии. После конфликта его сразу восстановили. Он служит для соединения двух частей города Мостар, разделенных рекой Нарента.

  • 5

    Дворец парламента, Румыния

    По некоторым оценкам это самое тяжелое здание в мире. Оно является вторым по величине и третьим по объему. Построено оно было исключительно из румынских материалов, и по этой причине для надгробий умерших граждан использовали другой камень, чтобы не расходовать мрамор, необходимый для здания парламента.

  • 6

    Форт Дерравар, Пакистан

    Крепость, состоящая из 40 бастионов высотой 30 метров, видна на расстоянии многих километров в пакистанской пустыне Пенджаб.

  • 7

    Колодец Чанд Баори, Индия

    Этот ступенчатый колодец, расположенный в индийском штате Раджастхан — один из самых глубоких и крупнейших колодцев в Индии. Если верить легенде, он был построен духами всего за одну ночь.

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Чудеса света, Путешествия, мир, 7 чудес света, Семь альтернативных чудес света.
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