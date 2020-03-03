Семь альтернативных чудес света, о которых вы никогда не слышали

Великая мечеть Дженне, Мали
Самое крупное в мире здание из глины. Великолепный пример сахарской архитектуры относится к 1909 году. Он построен из необработанной глины и регулярно поддерживается.
Мечеть шейха Лотфоллы, Иран
Мечеть расположена в иранском городе Исфахан, и является одним из шедевров восточной архитектуры XVII века. Ее строительство началось в 1603 году и было завершено в 1619 году. Поэт лорд Байрон назвал мечеть «одним из тех редких мест, как Афины и Рим, где человечество находит общее облегчение».
Крепость Кумбхалгарх, Индия
В Раджастане, Индия, находится крепость, построенная в XV веке. Легенда гласит, что во время ее строительства проводилось исследование, согласно которому раджа должен был принести жертвы, чтобы решить трудности строительства, из-за которых замедлялись работы. Крепость опоясана стеной, длина которой составляет 38 километров! Это самая длинная стена в мире после Великой китайской и она по праву входит в список новые семь чудес света.
Старый Мост, Босния и Герцеговина
Старый Мост — это османский мост, построенный в XVI веке и разрушенный в 1993 году во время войны в Боснии. После конфликта его сразу восстановили. Он служит для соединения двух частей города Мостар, разделенных рекой Нарента.
Дворец парламента, Румыния
По некоторым оценкам это самое тяжелое здание в мире. Оно является вторым по величине и третьим по объему. Построено оно было исключительно из румынских материалов, и по этой причине для надгробий умерших граждан использовали другой камень, чтобы не расходовать мрамор, необходимый для здания парламента.
Форт Дерравар, Пакистан
Крепость, состоящая из 40 бастионов высотой 30 метров, видна на расстоянии многих километров в пакистанской пустыне Пенджаб.
Колодец Чанд Баори, Индия
Этот ступенчатый колодец, расположенный в индийском штате Раджастхан — один из самых глубоких и крупнейших колодцев в Индии. Если верить легенде, он был построен духами всего за одну ночь.