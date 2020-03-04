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Среда, 04.03.2020
Самый красочный квартал Венеции (Фото)
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Самый красочный квартал Венеции (Фото)

Вы наверняка уже встречали фотографии разноцветного островного квартала Венеции – Бурано – в наших подборках самых живописных мест планеты. Сегодня мы хотели бы показать вам сразу несколько замечательных снимков этого красочного района, и, возможно, они станут одним из весомых поводов съездить в ближайший отпуск именно в эту страну. Определённый цвет закреплён здесь за каждым домом, и органы местного управления тщательно следят за состоянием каждого из них, чтобы в случае необходимости освежить цвета. Именно поэтому Бурано всегда восхищает туристов столь красочным разнообразием.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Венеция, Бурано, Красочные кварталы Венеции.
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